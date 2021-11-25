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ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському

Громадська організація "Центр протидії корупції" озвучила запитання, які хотіла б почути на пресмарафоні президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у дописі ЦПК у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти, якщо когось запросили на прес-конференцію, запитайте Зеленського:

📌 Чому Офіс президента, порушуючи домовленості з західними партнерами, блокує обрання керівника САП?

📌 Що там з невідкладною ліквідацію Окружного адмінсуду Києва?

📌 Чому прокурорка Венедіктова блокує передачу до суду справи Роттердам+?

📌 Чи варто очікувати реальної реформи СБУ?

📌 За які заслуги призначають таких персонажів як Шурма?", - написали у ЦПК.

Також читайте: Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.

Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.

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Топ коментарі
+7
Навіщо? Всеодно збрехне...
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25.11.2021 21:53
+6
Такі питаня не можна ставити потерпілому,бо всі побачать ЩО СИДИТЬ у кріслі президента.
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25.11.2021 21:55
+6
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25.11.2021 22:06
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Навіщо? Всеодно збрехне...
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25.11.2021 21:53 Відповісти
хм.. а если задать вопросы с АК и не дожидаться ответов !?
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25.11.2021 23:27 Відповісти
Такі питаня не можна ставити потерпілому,бо всі побачать ЩО СИДИТЬ у кріслі президента.
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25.11.2021 21:55 Відповісти
Та ви що, такі питання задавати, зовсім здуріли. Не можна, табу.
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25.11.2021 21:57 Відповісти
Та да. Оно же обосциться. Неудобно будет пред камерами.
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25.11.2021 22:03 Відповісти
Владимир какой-там (не помню отчества) расскажите какой вы умный и смелый, ну и честный как голобородько?
Порадуйте нас.
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25.11.2021 21:57 Відповісти
Утром пица, вечером ответы. Бабочка без пиццы не соображает. Оно и с пиццей у него туго с мышлением, но без неё дело совсем плохо
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25.11.2021 21:57 Відповісти
Кто ж позволит накидать льда в теплую ванну Потерпевшего?
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25.11.2021 22:01 Відповісти
он не потерпевший , у него всё ОК …вертольёты , путешествия , баблишко капает …пацан в порядке , в отличии от страны на которой оно паразитируе
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25.11.2021 22:04 Відповісти
питання перше і останне, "чі е в опі не зрадники?"
вже починаю міняти думку про жулю-канадію.. - може вона була?
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25.11.2021 22:01 Відповісти
як діти, їй бо... Ви ще за "вагнергейт" спитайте =)
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25.11.2021 22:03 Відповісти
на мою, не експертну, думку, доцільно й показово було б журналістській спільноті проігнорувати зустріч із совкодрочером.
це б цілком відповідало тому, на що воно заслуговує.
та, на жаль, натомість журналісти бігають й клянчуть в "допущених" поставити питання, тим самим принижуючись перед цим чмом.
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25.11.2021 22:04 Відповісти
Пресконференція для "своїх": "Прямий" та інші незалежні ЗМІ знову не акредитували на захід за участі Зеленського
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
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25.11.2021 22:04 Відповісти
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25.11.2021 22:06 Відповісти
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25.11.2021 22:07 Відповісти
там список вопросов можно продолжать и продолжать ,,,
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25.11.2021 22:07 Відповісти
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25.11.2021 22:08 Відповісти
вот о чем я подумал

- может быть Ермак, Татаров, Демченко служат Зели как гарантия его личной безопасности в случае оккупации Московией Украины?
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25.11.2021 22:11 Відповісти
хочете почути щось хороше та зрозуміле, запитайте в Безуглої. вона просто супер доповідач. му, бе, ме....
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25.11.2021 22:14 Відповісти
Ще питання:
Чому партія "важдя" на Закарпатті вже в опозиції, а в решта регіонах ще ні???
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25.11.2021 23:01 Відповісти
Зачем так много вопросов, достаточно одного - Хер ты галаганский когда же ты пойдешь на йух!!!!!!!!!
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25.11.2021 23:04 Відповісти
люди просять поставити презику зеленському пару десятків скипидарових клізм!
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25.11.2021 23:36 Відповісти
Выкатили список приглашенных СМИ
Liga.net
РБК Україна
24 канал
Свобода слова Савіка Шустера
Українські новини
Інтерфакс Україна
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНІАН
Укрінформ
ТРК Україна
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радіо Cвобода
КП в Україні
Українська правда
Бабель
СТБ
Фокус
Кореспондент
НВ
Інтер
Forbes Україна
ICTV
LB.ua
UA: Перший
BBC
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25.11.2021 23:41 Відповісти
У меня вопрос один
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26.11.2021 02:04 Відповісти
Ці ху_ї мене бісять Коли у владі кроти московські ті лиш корупцією переймаються .Такі як вони теж зводять акценти з вічною боротьбою з гідрою корупції тоді як по гарному цю шоблу всі б вже мали виносити за держзраду і як би в нас були журналісти а не працівники публічних домів то вагнергейт мав бути консолідованим питанням від всіх медіа і громдск. орг. до чинної прості госпаді влади

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26.11.2021 05:08 Відповісти
Чому прокурорка Венедіктова блокує передачу до суду справи Роттердам+? Джерело: https://censor.net/ua/n3301655
Дебіли не виліковні !!!
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26.11.2021 06:50 Відповісти
 
 