ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському
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Громадська організація "Центр протидії корупції" озвучила запитання, які хотіла б почути на пресмарафоні президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться у дописі ЦПК у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шановні журналісти, якщо когось запросили на прес-конференцію, запитайте Зеленського:
📌 Чому Офіс президента, порушуючи домовленості з західними партнерами, блокує обрання керівника САП?
📌 Що там з невідкладною ліквідацію Окружного адмінсуду Києва?
📌 Чому прокурорка Венедіктова блокує передачу до суду справи Роттердам+?
📌 Чи варто очікувати реальної реформи СБУ?
📌 За які заслуги призначають таких персонажів як Шурма?", - написали у ЦПК.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.
Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.
Будь ласка, зачекайте...
Порадуйте нас.
вже починаю міняти думку про жулю-канадію.. - може вона була?
це б цілком відповідало тому, на що воно заслуговує.
та, на жаль, натомість журналісти бігають й клянчуть в "допущених" поставити питання, тим самим принижуючись перед цим чмом.
На думку Офісу президента, "Прямий", "Настоящее время", "Еспресо" та інші ЗМІ не "входять до числа авторитетних" а відтак в акредитації відмовлено.
"Зауважу, "Прямий" спілкуватися з президентом не запросили. Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою Офісу президента та іншими представниками, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Але наші журналісти все одно обов'язково завтра будуть там й інформуватимуть про все, що відбуватиметься", - сказав телеведучий "Прямого" Матвій Ганапольський.
Варто зазначити, що на захід не запросили й новинну компанію "Настоящее время".
- может быть Ермак, Татаров, Демченко служат Зели как гарантия его личной безопасности в случае оккупации Московией Украины?
Чому партія "важдя" на Закарпатті вже в опозиції, а в решта регіонах ще ні???
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