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Кулеба о введении военного положения: "Мне ничего не известно об этом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба о введении военного положения:

Вопрос возможного введения в Украине военного положения из-за агрессии России пока окончательно не решен и будет ли об этом 1 декабря во время своего обращения говорить президент Владимир Зеленский, неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мне ничего не известно об этом. Я не участвую в подготовке обращения и не участвовал в обсуждении этой темы", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Также читайте: Для Украины важен любой действенный формат переговоров с Россией, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Ще рано, пан Келуба вводити цей стан. Пройде ще пів року- рік, от тоді і пора, щоб ніхто не вякнув і виконували те, що скаже Беня через Зелю і через Мойсейсучку. Нормальні вибори вже накрилися мідним тазом. Але "хуже не будет", так 73%?
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26.11.2021 10:28 Ответить
кулебо засцяло,....
а як будете мене називати бубою - позву папу беню, він вам всім надае....
порохоботи, от.... -ze!
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26.11.2021 10:29 Ответить
Когда вжарят Зеленскому в задницу, тогда и немедленно введут военное положение в защиту предателя.
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26.11.2021 10:37 Ответить
От чего отвлекают внимание?
От распила денег МВФ или от требований МВФ за эти деньги, или ...
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26.11.2021 10:39 Ответить
Tю. А сейчас что ? Такое же ВП, только под "ковидным" предлогом.
Просто маски будут сброшены.
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26.11.2021 10:39 Ответить
яйця твоі будуть зброшені в канаву біля дороґи, ваніек ...
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26.11.2021 10:46 Ответить
И года не прошло, а что осталось от байденовской "программы" ?
Будь реалистом.
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26.11.2021 10:47 Ответить
бери кредіт, не бубні і геть йди воюй Украіну....
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26.11.2021 10:50 Ответить
а как вам эти "откровения" сэрлеща??? это уже шизофрения или еще пока только психоз ???

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26.11.2021 10:41 Ответить
плачуть вже 7й рік за гойдаловом смерекі - зелені монощури підуть перші...
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26.11.2021 10:59 Ответить
Военное положение-это обязанности,для власти.А если такое фуфло,как Петя вводил-Кулебу,могли и не уведомить.
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26.11.2021 11:05 Ответить
фуфло клован тебе не напряґaе , сметун?
вро і поржав вже і різниці нема - сметуння коли почнеться?
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26.11.2021 11:31 Ответить
 
 