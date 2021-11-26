Кулеба о введении военного положения: "Мне ничего не известно об этом"

Вопрос возможного введения в Украине военного положения из-за агрессии России пока окончательно не решен и будет ли об этом 1 декабря во время своего обращения говорить президент Владимир Зеленский, неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мне ничего не известно об этом. Я не участвую в подготовке обращения и не участвовал в обсуждении этой темы", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

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