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Кулеба про запровадження воєнного стану: "Мені нічого не відомо про це"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба про запровадження воєнного стану:

Питання можливого запровадження в Україні воєнного стану через агресію Росію поки остаточно не вирішене й чи буде про це 1 грудня під час свого звернення говорити президент Володимир Зеленський, невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мені нічого не відомо про це. Я не беру участь у підготовці звернення і не брав участі у обговоренні цієї теми", - сказав голова МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський 1 грудня виступить із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Ще рано, пан Келуба вводити цей стан. Пройде ще пів року- рік, от тоді і пора, щоб ніхто не вякнув і виконували те, що скаже Беня через Зелю і через Мойсейсучку. Нормальні вибори вже накрилися мідним тазом. Але "хуже не будет", так 73%?
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26.11.2021 10:28 Відповісти
кулебо засцяло,....
а як будете мене називати бубою - позву папу беню, він вам всім надае....
порохоботи, от.... -ze!
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26.11.2021 10:29 Відповісти
Когда вжарят Зеленскому в задницу, тогда и немедленно введут военное положение в защиту предателя.
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26.11.2021 10:37 Відповісти
От чего отвлекают внимание?
От распила денег МВФ или от требований МВФ за эти деньги, или ...
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26.11.2021 10:39 Відповісти
Tю. А сейчас что ? Такое же ВП, только под "ковидным" предлогом.
Просто маски будут сброшены.
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26.11.2021 10:39 Відповісти
яйця твоі будуть зброшені в канаву біля дороґи, ваніек ...
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26.11.2021 10:46 Відповісти
И года не прошло, а что осталось от байденовской "программы" ?
Будь реалистом.
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26.11.2021 10:47 Відповісти
бери кредіт, не бубні і геть йди воюй Украіну....
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26.11.2021 10:50 Відповісти
а как вам эти "откровения" сэрлеща??? это уже шизофрения или еще пока только психоз ???

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26.11.2021 10:41 Відповісти
плачуть вже 7й рік за гойдаловом смерекі - зелені монощури підуть перші...
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26.11.2021 10:59 Відповісти
Военное положение-это обязанности,для власти.А если такое фуфло,как Петя вводил-Кулебу,могли и не уведомить.
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26.11.2021 11:05 Відповісти
фуфло клован тебе не напряґaе , сметун?
вро і поржав вже і різниці нема - сметуння коли почнеться?
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26.11.2021 11:31 Відповісти
 
 