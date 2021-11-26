Кулеба про запровадження воєнного стану: "Мені нічого не відомо про це"

Питання можливого запровадження в Україні воєнного стану через агресію Росію поки остаточно не вирішене й чи буде про це 1 грудня під час свого звернення говорити президент Володимир Зеленський, невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мені нічого не відомо про це. Я не беру участь у підготовці звернення і не брав участі у обговоренні цієї теми", - сказав голова МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський 1 грудня виступить із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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