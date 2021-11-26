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Новости Политика Украины
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Бойкот каналов "Украина" и "Украина 24" поддерживаю. "Слугам" там подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бойкот каналов "Украина" и "Украина 24" поддерживаю. "Слугам" там подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - Богуцкая

"Слуга народа" Лиза Богуцкая поддерживает совместное решение фракции по бойкоту каналов олигарха Ахметова "Украина" и "Украина 24".

Об этом она написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мои коллеги депутаты опубликовали коллективное письмо о том, что не намерены терпеть оскорбления и шантаж от Ахметова через его говорящие активы - ТВканалы "Украина" и "Украина 24". И будут их игнорировать. Я не стану тут публиковать всё письмо. Его можно легко найти у других коллег. Коротко: ПРИСОЕДИНЯЮСЬ. Более широко: мы (в целом, как депутаты СН) вообще должны игнорировать олигархические каналы. В т.ч. и "Прямой", и "5" и "НАШ", и те, что уже, слава Богу, вещают для узкого круга сочувствующих на Ютуб-канале. За все время нашей каденции я была на эфирах считанные разы. И не стремлюсь собой заполнять пространство, отведённое для оскорблений и нападок", - написала нардепка.

По ее словам, впервые в истории современной Украины у власти нет своего ТВ-рупора.

"В первый раз в истории современной Украины у власти нет своего ТВ-рупора. Нет ни одного канала, где власть строит свою информационную политику. Нормально, адекватно, доходчиво, спокойно. А ведь наши депутаты (многие) реально делают много полезных вещей. Как и в законотворческой деятельности, так и на округах, а так же вне Парламентской работы. Просто как люди - они интересны и содержательны. Но кто об этом знает?", - поднимает вопрос она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина". Они превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - Шуляк

"Думаю, что скорее всего, вы просто улыбнулись, читая о том, что такие депутаты вообще существуют, а тем более, в СН. А знаете почему? Потому что все каналы, которые чувствуют угрозу от власти, формируют иное мнение. О том, что наши депутаты - дурачки, мол, бестолковые и бесполезные, домохозяйки и свадебные фотографы. А если и профессора, то дипломы обязательно купленные. И вообще "Слуги", якобы, - это вредители и моральные уроды, которых ветер перемен закинул в Раду и так же сквозняком вынесет обратно. И когда готовится какое-то ток-шоу, оно заранее предполагает выставить "Слуг" полными идиотами. Знаете выражение "собака снизу"? И чем она отличается от "собаки сверху"? Так вот: представители власти на всех упомянутых выше каналах (+ к ним Суспильне, Эспрессо и т.д., работающие на аутсорсе у Порошенко), выглядят собакой снизу. Т.е. им (нам) уготовлена такая роль, чтобы нас имели сверху", - продолжает Богуцкая.

Кроме того, она отмечает, что даже у их фракции есть разные рабочие мнения, есть споры, дискуссии. Есть необходимость доносить наши обсуждения людям и иметь обратную связь через вовлечение зрителей в процесс. Но нет такой возможности. Поэтому многие депутаты ходят не со своим порядком, а чтобы на ток-шоу просто отбиться от стаи голодных ворон. Позиция обороны власти от олигархов – это унизительная и проигрышная позиция, уверена парламентарий.

Поэтому, как подчеркивает Богуцкая, коллективное решение по бойкоту каналов Ахметова она категорически поддерживает, но считает это полумерой.

"Надеюсь, что "Закон про олигархов" ситуацию поправит, но надежда так себе, не победоносная. Мерзавцев надо давить сразу, а не предупреждать их за полгода. Иначе они успеют вакцинироваться от опасности. А некоторые и два раза. И даже бустерно, чтоб их никакой закон не сломал.). Последнее: некоторые журналисты, которых даже не хочется называть таким прекрасным словом, умерли для меня давно. Их пропагандистское кладбище растёт и недавно пополнилась ещё несколькими новыми могилками. Кладбище я назвала "Скабеевское". Так вот: похороны последнего состоялись вчера. В качестве памятника - пирамидка Маслоу (со сломанной верхушкой, но крепкими базовыми потребностями). Сразу оговорюсь: есть много журналистов, которых я уважаю бесспорно. За профессионализм, за эмоциональность, за порядочность. И уверена, что дорога на "Скабеевское" им не грозит. Даже если у нас разные политические позиции и разный подход к написанию статей или ведению программ", - резюмировала она.

Также читайте: "Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"


Бойкот каналов Украина и Украина 24 поддерживаю. Слугам там подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - Богуцкая 01
Бойкот каналов Украина и Украина 24 поддерживаю. Слугам там подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - Богуцкая 02

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Топ комментарии
+30
Та ви просто боягузи і брехуни. Боїтесь відповісти за свої злочини.
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26.11.2021 11:26
+20
Вас ЗУбуинов надо иметь сверху, снизу, боком и раком.... пожизненно
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26.11.2021 11:27
+19
"Немає жодного каналу, де влада будує свою інформаційну політику." Джерело: https://censor.net/ua/n3301738
чому ж? г+г та те лайно, що зветься українським державним телеканалом "дом". ви, власне, за державний кошт створили канал для вашого обслуговування.
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26.11.2021 11:28
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Та ви просто боягузи і брехуни. Боїтесь відповісти за свої злочини.
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26.11.2021 11:26 Ответить
Вас ЗУбуинов надо иметь сверху, снизу, боком и раком.... пожизненно
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26.11.2021 11:27 Ответить
Зеленые клоуны играют в песочнице. Что значит бойкот? Если каналы против народа и независимой Украине, если они врут, если они пророссийские, то должны быть закрыты и их хозяин наказан. А это все детские показушные игры дураков. В Раде тупые идиоты, ничего не понимающие в политике.
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26.11.2021 12:26 Ответить
"Немає жодного каналу, де влада будує свою інформаційну політику." Джерело: https://censor.net/ua/n3301738
чому ж? г+г та те лайно, що зветься українським державним телеканалом "дом". ви, власне, за державний кошт створили канал для вашого обслуговування.
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26.11.2021 11:28 Ответить
"Слугам" там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, ..." - лиш у Каломойського є монополія на своїх Зє-служанок пердолити їх з усіх сторін як німецьких порноактрис.
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26.11.2021 11:28 Ответить
То есть, нам подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - продолжает Богуцкая.
Лиза предпочитает снизу?))
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26.11.2021 11:28 Ответить
Ащо таке богуцька? ніщо і звать ніяк,як і решта хвойд і дебілів котрі прийшли до влади за рахунок зеленського який також обісрався в очах того народу котрому присягав служити.
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26.11.2021 11:29 Ответить
Что-то она не упомянула канал "Г+Г".
Там тоже их жарят сверху?
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26.11.2021 11:30 Ответить
А хіба вам - "збоченцям" звикать? у вас і "анал - не табу"!
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26.11.2021 11:31 Ответить
Вірно, становище німецької порноактриси зобовязує приймати зо всіх сторін, як заповідав "найвеличніший лідер **********"
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26.11.2021 11:43 Ответить
Выссер Богуцкой 100% -ое подтверждение того, что Лиза от слова лизать.
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26.11.2021 11:31 Ответить
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26.11.2021 11:32 Ответить
Той випадок коли і відро не допоможе. А так да, за Фрейдом.
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26.11.2021 11:32 Ответить
и сверху и снизу..судьба слуги народа..
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26.11.2021 11:33 Ответить
коли готується якесь токшоу, воно наперед передбачає виставити "слуг" повними ідіотами. Джерело: https://censor.net/ua/n3301738

" я б тебя обидел, но лучше чем у природы у меня всеравно не получится" (с)
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26.11.2021 11:34 Ответить
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26.11.2021 11:37 Ответить
Професійна повія ще й вислови у неї в тому ж ключі
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26.11.2021 11:36 Ответить
"За його словами"(с) - а тут я адмінів підтримаю. Цю особу з її орієнтацією слід представляти в третьому роді.
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26.11.2021 11:38 Ответить
Просто, нужно перестать ... много жрать.

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26.11.2021 11:39 Ответить
А як там з путчем Порошенка, вже ж третій грудень його початку підходить? Казала ж, що в грудні 2019 році буде.
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26.11.2021 11:40 Ответить
я б вас, зелених *****, не те, щоб мав зверху, а відправив всіх до в'язниці, поголовно.
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26.11.2021 11:40 Ответить
Да кинули вася,га(н)рдон,и слява писеграя по черному.Очередь за пхинчуком.И тогда янелох совершит суицид.Самостоятельно сядет на черенок от лопаты.
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26.11.2021 11:44 Ответить
Умного человека невозможно представить идиотом. Можно обозвать, но это не делает его идураком в глазах слушателейи зрителей. А дураку , чтобы раскрыться, надо просто дать возможность высказаться.
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26.11.2021 11:45 Ответить
Не хотите сверху,будете получать снизу.Шваброй.Диалектика однако.
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26.11.2021 11:46 Ответить
Кроме фотографов, артистов ,домохозяек там еще есть дизайнер с дипломом психиатра, подрабатывающая блогерством -Лиза Богуцкая, считающая себя общественным и политическим деятелем.
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26.11.2021 11:52 Ответить
она так хотела сзади...под хвост...(
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26.11.2021 11:58 Ответить
"За все время нашей каденции я была на эфирах считанные разы."

Тебя, дуру, никто и не приглашает. Или ты таким образом набиваешься на проплаченные эфиры?
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26.11.2021 12:14 Ответить
богуцкая - это то сумашее чучело, которое ходило в дырявой маске в раде и советовала епаться, чтобы защититься от ковида?! Ну мы ей охотно верим.
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26.11.2021 12:15 Ответить
Байкот всем каналам где нас критикуют, а еще лучше лишить их лицензии.))
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26.11.2021 12:15 Ответить
Наркомани,водії вбивці, продай Собаку,Замов повію,одінь масочку диряву,не вакцинуйся,а Далі БАБЛО БАБЛО НА офшорах,Голодні військові,ось рівень тих хто жирує на податках ВСІХ українців,ВОНИ ЗРОБИЛИ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ХТО ПОВІРИВ !!!НУ ЩОЖ БАЧИЛИ ОЧІ ЩО ВИБИРАЛИ А ТЕПЕР ЇЖТЕ ОБ"ЇДКИ З ЇХНЬОГО БАРСЬКОГО СТОЛУ,А КОМУНАЛКА ГАЗ ТЕПЛО В ОСЕЛЯХ,ЦІНИ НА ПРОЇЗД,ЦЕ ВСЕ ДЛЯ ВСІХ!!!
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26.11.2021 12:19 Ответить
Все так.
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26.11.2021 12:42 Ответить
Такое отношение СН добились путем упорного труда над народом на протяжении нескольких лет
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26.11.2021 12:25 Ответить
Я ні за Зеленського, ні за Порошенка. За 5 років Порошенка, його ніхто з каналів не критикував так довго і нудно ( як Зеленського) за Панамські офшори, Мальдівські острови, телефонні обнімашки з Путіним - коли була гостра фаза війни, бистре закінчення війни на Донбасі, різке підняття тарифів на комунальні послуги, збагачення в декілька разів його активів за рахунок Гонтарєвої ( коли за тиждень курс доллара зріс в декілька разів) та багато іншого, що було вкрадено ним і його прибічниками. Зеленського критикують за крадівництво доріг. Так на дорогах при любій владі в Україні крали величезні кошти і тільки різниця в тому, що при Зеленському ці дороги стали значно кращими для українців. Не має інформації в журналістів особисто по Зеленському у скільки разів зросли його статки за час призиденства? Як це було при попередніх Ющенко, Порошенко, Януковичі. Критика повинна завжди бути одинакова до всіх призидентів, а не цькування опонентів.
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26.11.2021 12:31 Ответить
Товарищ Надежда Панченко, не пишите свою хрень так широко. С бумагой в стране напряжёнка!
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26.11.2021 12:45 Ответить
Злодії бояться всього:тому не ходять в магазини,не йдуть на роботу пішки або громадським транспортом,не літають простим літаком...для чого ця нікчема і одоробало бєні -песиголовця-на нари обох кремлівських злодіїв.
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26.11.2021 12:41 Ответить
Лизка, продай мне своё ведро и маску-авоську! Я их на OLX загоню! Куплю платье с отливом и в Ялту! Твой Крым освобождать! Уродина тупорылая, что ты ваще в УКРАИНЕ делаешь за наши деньги?!
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26.11.2021 12:41 Ответить
чтобы нас имели сверху, - Богуцкая / Слуга из озабоченных в обезьяннике Коломойского. "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.

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26.11.2021 12:43 Ответить
Когда уже люди включат мозг и будут байкотировать и тех и других.
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26.11.2021 12:46 Ответить
" І взагалі "Слуги", нібито, - це шкідники та моральні виродки" - совершенно верно! И никаких "нібито".
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26.11.2021 12:48 Ответить
Позиция "мы не пойдем на эти телеканалы, потому что нас там обижают" - детская, инфантильная. Обиженно губки надули и отвернулись. Раз еще не стали взрослыми и не знаете, что политики должны уметь говорить со всеми, отстаивать свою точку зрения, используя веские аргументы, то идите туда, откуда пришли! И если уж продолжать тему с отсылом к сексу, то вас, "слуг" потому и имеют сверху, снизу и в других позах, потому что вы тотально некомпетентны.
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26.11.2021 13:26 Ответить
От мені цікаво: а на яких каналах вони будить присутні, якщо і справді ігноруватимуть канали олігархів?
Ця панянка згадала про Україну, Україну24, Перший, 5, Суспільне, Еспресо, Наш.
А ще є пул каналів Пінчука - ICTV, СТБ, Новий.
Ну і, звісно, є ще 1+1, 2+2, УНІАН.
Плюс канали Інтер, НТН Фірташа, здається.
І де ж ці красені і красуні будут тусуватися?
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26.11.2021 14:45 Ответить
 
 