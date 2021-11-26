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Новини Політика України
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Бойкот каналів "Україна" та "Україна 24" підтримую. "Слугам" там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - Богуцька

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бойкот каналів "Україна" та "Україна 24" підтримую. "Слугам" там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - Богуцька

"Слуга народу" Ліза Богуцька підтримує спільне рішення фракції щодо бойкоту каналів олігарха Ахметова "Україна" та "Україна 24".

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мої колеги-депутати опублікували колективний лист про те, що не мають наміру терпіти образи і шантаж від Ахметова через його активи, що говорять, - ТБ-канали "Україна" та "Україна 24". І їх ігноруватимуть. Я не буду тут публікувати весь лист. Його можна легко знайти в інших колег. Коротко: Приєднуюсь. Ширше: ми (загалом, як депутати СН) взагалі повинні ігнорувати олігархічні канали. Це стосується і "Прямого", і "5-го" і "НАШого", і тих, що вже, слава Богу, мовлять для вузького кола співчувальників на Ютуб-каналі. За весь час нашої каденції я була на ефірах кілька разів. І не прагну заповнювати простір, відведений для образ і нападок", - написала нардепка.

За її словами, вперше в історії сучасної України влада не має свого ТБ-рупору.

"Немає жодного каналу, де влада будує свою інформаційну політику. Нормально, адекватно, зрозуміло, спокійно. Адже наші депутати (багато) реально роблять багато корисних речей. Як і в законотворчій діяльності, так і на округах, а також поза парламентською роботою. Просто як люди – вони цікаві та змістовні. Але хто це знає?", - порушує питання вона.

"Думаю, що швидше за все ви просто посміхнулися, читаючи про те, що такі депутати взагалі існують, а тим більше, в СН. А чи знаєте чому? Тому що всі канали, які відчувають загрозу від влади, формують іншу думку. Про те, що наші депутати - дурники, мовляв, нетямущі та нікчемні, домогосподарки та весільні фотографи. А якщо і професори, то дипломи обов'язково куплені. І взагалі "Слуги", нібито, - це шкідники та моральні виродки, яких вітер змін закинув у Раду і так само протягом винесе назад. І коли готується якесь токшоу, воно наперед передбачає виставити "слуг" повними ідіотами. Знаєте вираз "собака знизу"? І чим вона відрізняється від "собаки згори"? Так ось: представники влади на всіх згаданих вище каналах (+ "Суспільне", "Еспресо" та інші, які працюють на аутсорсі у Порошенка), видаються собакою знизу. Тобто, нам підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - продовжує Богуцька.

Читайте також: "Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк

Крім того, вона зазначає, що навіть у їхній фракції є різні робочі думки, є суперечки, дискусії. Є необхідність доносити наші обговорення людям і мати зворотний зв'язок через залучення глядачів до процесу. Але немає такої можливості. Тому багато депутатів ходять не зі своїм порядком, а щоб на токшоу просто відбитися від зграї голодних ворон. Позиція оборони влади від олігархів – це принизлива та програшна позиція, переконана парламентарка.

Тому, як підкреслює Богуцька, колективне рішення щодо бойкоту каналів Ахметова вона категорично підтримує, але вважає це напівзаходом.

"Сподіваюся, що "Закон про олігархів" ситуацію виправить, але надія така собі, не переможна. Мерзотників треба давити відразу, а не попереджати їх за пів року. Інакше вони встигнуть вакцинуватись від небезпеки. А деякі й двічі. І навіть бустерно, щоб їх ніякий закон не зламав. Деякі журналісти, яких навіть не хочеться називати таким прекрасним словом, померли для мене давно. Їхній пропагандистський цвинтар росте і нещодавно поповнився ще кількома новими могилками. Цвинтар я назвала "Скабеївський". Так ось: похорон останнього відбувся вчора. Як пам'ятник - пірамідка Маслоу (зі зламаною верхівкою, але міцними базовими потребами). Є багато журналістів, яких я шаную безперечно. За професіоналізм, за емоційність, за порядність. І впевнена, що дорога на "Скабеївський" їм не загрожує. Навіть якщо у нас різні політичні позиції та різний підхід до написання статей чи ведення програм", - резюмувала вона. 

Читайте також: Заява частини "слуг народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" стала відповіддю на запитання про "вагнергейт", – Бєлянський


Бойкот каналів Україна та Україна 24 підтримую. Слугам там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - Богуцька 01
Бойкот каналів Україна та Україна 24 підтримую. Слугам там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - Богуцька 02

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Топ коментарі
+30
Та ви просто боягузи і брехуни. Боїтесь відповісти за свої злочини.
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26.11.2021 11:26
+20
Вас ЗУбуинов надо иметь сверху, снизу, боком и раком.... пожизненно
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26.11.2021 11:27
+19
"Немає жодного каналу, де влада будує свою інформаційну політику." Джерело: https://censor.net/ua/n3301738
чому ж? г+г та те лайно, що зветься українським державним телеканалом "дом". ви, власне, за державний кошт створили канал для вашого обслуговування.
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26.11.2021 11:28
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Та ви просто боягузи і брехуни. Боїтесь відповісти за свої злочини.
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26.11.2021 11:26 Відповісти
Вас ЗУбуинов надо иметь сверху, снизу, боком и раком.... пожизненно
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26.11.2021 11:27 Відповісти
Зеленые клоуны играют в песочнице. Что значит бойкот? Если каналы против народа и независимой Украине, если они врут, если они пророссийские, то должны быть закрыты и их хозяин наказан. А это все детские показушные игры дураков. В Раде тупые идиоты, ничего не понимающие в политике.
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26.11.2021 12:26 Відповісти
"Немає жодного каналу, де влада будує свою інформаційну політику." Джерело: https://censor.net/ua/n3301738
чому ж? г+г та те лайно, що зветься українським державним телеканалом "дом". ви, власне, за державний кошт створили канал для вашого обслуговування.
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26.11.2021 11:28 Відповісти
"Слугам" там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, ..." - лиш у Каломойського є монополія на своїх Зє-служанок пердолити їх з усіх сторін як німецьких порноактрис.
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26.11.2021 11:28 Відповісти
То есть, нам подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - продолжает Богуцкая.
Лиза предпочитает снизу?))
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26.11.2021 11:28 Відповісти
Ащо таке богуцька? ніщо і звать ніяк,як і решта хвойд і дебілів котрі прийшли до влади за рахунок зеленського який також обісрався в очах того народу котрому присягав служити.
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26.11.2021 11:29 Відповісти
Что-то она не упомянула канал "Г+Г".
Там тоже их жарят сверху?
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26.11.2021 11:30 Відповісти
А хіба вам - "збоченцям" звикать? у вас і "анал - не табу"!
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26.11.2021 11:31 Відповісти
Вірно, становище німецької порноактриси зобовязує приймати зо всіх сторін, як заповідав "найвеличніший лідер **********"
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26.11.2021 11:43 Відповісти
Выссер Богуцкой 100% -ое подтверждение того, что Лиза от слова лизать.
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26.11.2021 11:31 Відповісти
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26.11.2021 11:32 Відповісти
Той випадок коли і відро не допоможе. А так да, за Фрейдом.
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26.11.2021 11:32 Відповісти
и сверху и снизу..судьба слуги народа..
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26.11.2021 11:33 Відповісти
коли готується якесь токшоу, воно наперед передбачає виставити "слуг" повними ідіотами. Джерело: https://censor.net/ua/n3301738

" я б тебя обидел, но лучше чем у природы у меня всеравно не получится" (с)
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26.11.2021 11:34 Відповісти
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26.11.2021 11:37 Відповісти
Професійна повія ще й вислови у неї в тому ж ключі
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26.11.2021 11:36 Відповісти
"За його словами"(с) - а тут я адмінів підтримаю. Цю особу з її орієнтацією слід представляти в третьому роді.
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26.11.2021 11:38 Відповісти
Просто, нужно перестать ... много жрать.

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26.11.2021 11:39 Відповісти
А як там з путчем Порошенка, вже ж третій грудень його початку підходить? Казала ж, що в грудні 2019 році буде.
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26.11.2021 11:40 Відповісти
я б вас, зелених *****, не те, щоб мав зверху, а відправив всіх до в'язниці, поголовно.
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26.11.2021 11:40 Відповісти
Да кинули вася,га(н)рдон,и слява писеграя по черному.Очередь за пхинчуком.И тогда янелох совершит суицид.Самостоятельно сядет на черенок от лопаты.
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26.11.2021 11:44 Відповісти
Умного человека невозможно представить идиотом. Можно обозвать, но это не делает его идураком в глазах слушателейи зрителей. А дураку , чтобы раскрыться, надо просто дать возможность высказаться.
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26.11.2021 11:45 Відповісти
Не хотите сверху,будете получать снизу.Шваброй.Диалектика однако.
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26.11.2021 11:46 Відповісти
Кроме фотографов, артистов ,домохозяек там еще есть дизайнер с дипломом психиатра, подрабатывающая блогерством -Лиза Богуцкая, считающая себя общественным и политическим деятелем.
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26.11.2021 11:52 Відповісти
она так хотела сзади...под хвост...(
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26.11.2021 11:58 Відповісти
"За все время нашей каденции я была на эфирах считанные разы."

Тебя, дуру, никто и не приглашает. Или ты таким образом набиваешься на проплаченные эфиры?
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26.11.2021 12:14 Відповісти
богуцкая - это то сумашее чучело, которое ходило в дырявой маске в раде и советовала епаться, чтобы защититься от ковида?! Ну мы ей охотно верим.
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26.11.2021 12:15 Відповісти
Байкот всем каналам где нас критикуют, а еще лучше лишить их лицензии.))
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26.11.2021 12:15 Відповісти
Наркомани,водії вбивці, продай Собаку,Замов повію,одінь масочку диряву,не вакцинуйся,а Далі БАБЛО БАБЛО НА офшорах,Голодні військові,ось рівень тих хто жирує на податках ВСІХ українців,ВОНИ ЗРОБИЛИ ДУРНУВАТИХ УКРАЇНЦІВ ХТО ПОВІРИВ !!!НУ ЩОЖ БАЧИЛИ ОЧІ ЩО ВИБИРАЛИ А ТЕПЕР ЇЖТЕ ОБ"ЇДКИ З ЇХНЬОГО БАРСЬКОГО СТОЛУ,А КОМУНАЛКА ГАЗ ТЕПЛО В ОСЕЛЯХ,ЦІНИ НА ПРОЇЗД,ЦЕ ВСЕ ДЛЯ ВСІХ!!!
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26.11.2021 12:19 Відповісти
Все так.
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26.11.2021 12:42 Відповісти
Такое отношение СН добились путем упорного труда над народом на протяжении нескольких лет
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26.11.2021 12:25 Відповісти
Я ні за Зеленського, ні за Порошенка. За 5 років Порошенка, його ніхто з каналів не критикував так довго і нудно ( як Зеленського) за Панамські офшори, Мальдівські острови, телефонні обнімашки з Путіним - коли була гостра фаза війни, бистре закінчення війни на Донбасі, різке підняття тарифів на комунальні послуги, збагачення в декілька разів його активів за рахунок Гонтарєвої ( коли за тиждень курс доллара зріс в декілька разів) та багато іншого, що було вкрадено ним і його прибічниками. Зеленського критикують за крадівництво доріг. Так на дорогах при любій владі в Україні крали величезні кошти і тільки різниця в тому, що при Зеленському ці дороги стали значно кращими для українців. Не має інформації в журналістів особисто по Зеленському у скільки разів зросли його статки за час призиденства? Як це було при попередніх Ющенко, Порошенко, Януковичі. Критика повинна завжди бути одинакова до всіх призидентів, а не цькування опонентів.
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26.11.2021 12:31 Відповісти
Товарищ Надежда Панченко, не пишите свою хрень так широко. С бумагой в стране напряжёнка!
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26.11.2021 12:45 Відповісти
Злодії бояться всього:тому не ходять в магазини,не йдуть на роботу пішки або громадським транспортом,не літають простим літаком...для чого ця нікчема і одоробало бєні -песиголовця-на нари обох кремлівських злодіїв.
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26.11.2021 12:41 Відповісти
Лизка, продай мне своё ведро и маску-авоську! Я их на OLX загоню! Куплю платье с отливом и в Ялту! Твой Крым освобождать! Уродина тупорылая, что ты ваще в УКРАИНЕ делаешь за наши деньги?!
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26.11.2021 12:41 Відповісти
чтобы нас имели сверху, - Богуцкая / Слуга из озабоченных в обезьяннике Коломойского. "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.

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26.11.2021 12:43 Відповісти
Когда уже люди включат мозг и будут байкотировать и тех и других.
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26.11.2021 12:46 Відповісти
" І взагалі "Слуги", нібито, - це шкідники та моральні виродки" - совершенно верно! И никаких "нібито".
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26.11.2021 12:48 Відповісти
Позиция "мы не пойдем на эти телеканалы, потому что нас там обижают" - детская, инфантильная. Обиженно губки надули и отвернулись. Раз еще не стали взрослыми и не знаете, что политики должны уметь говорить со всеми, отстаивать свою точку зрения, используя веские аргументы, то идите туда, откуда пришли! И если уж продолжать тему с отсылом к сексу, то вас, "слуг" потому и имеют сверху, снизу и в других позах, потому что вы тотально некомпетентны.
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26.11.2021 13:26 Відповісти
От мені цікаво: а на яких каналах вони будить присутні, якщо і справді ігноруватимуть канали олігархів?
Ця панянка згадала про Україну, Україну24, Перший, 5, Суспільне, Еспресо, Наш.
А ще є пул каналів Пінчука - ICTV, СТБ, Новий.
Ну і, звісно, є ще 1+1, 2+2, УНІАН.
Плюс канали Інтер, НТН Фірташа, здається.
І де ж ці красені і красуні будут тусуватися?
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26.11.2021 14:45 Відповісти
 
 