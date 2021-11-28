"Северный поток-2" могут запустить без сертификации, подобные прецеденты уже были, - Handelsblatt
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Газопровод "Северный поток-2" может быть запущен и без сертификации Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).
Немецкая газета Handelsblatt сообщает, что подобные прецеденты уже были, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, газопровод NEL (сухопутное ответвление "Северного потока") и газопровод EGL 401 ввели в действие без сертификации. При таком запуске предприятию грозит единовременный штраф "до одного миллиона евро", сообщает газета со ссылкой на агентство. При этом инвестиции в строительство нового газопровода составили не менее 10 млрд евро.
"В свете высоких цен на газ предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод, тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за прохождение газа через Украину", - пишет издание. В самом агентстве газете отметили, что между двумя указанными газопроводами и "Северным потоком-2" нет ничего общего.
Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило о временной приостановке процедуры сертификации "Северного потока-2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.
Агентство пришло к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".
Регулятор сообщил, что Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.
Пожалуйста, подождите...
їх всіх замінять гроші и мудозвони !
к 30 году немцы полностью отказываются от кацапского газа.и не только они.
вот тогда кацапской экономики срака)
Больше похоже на слоеный пирог вранья. Когда одним слоем вранья, прикрываешь другое вранье. Наслоилось много чего тут с вранья, но факт что устроил это Все агент кремля - Ермак и Ко.
Чисто случайно, как это и бывает во время войны.
и рыба-болгарка.
Якщо мені не вірите, спитайтесь в Handelsblatt
У світлі цін високих на нафту і на газ,
Європа вже забула, що путін - пі......ас
Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составляет в Беларуси 545 рублей.
Это, примерно 5775 гривен или 213 долларов.
Сирию схавали, Украину схавали ... схавают и газопровод. (с) *****