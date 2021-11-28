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"Северный поток-2" могут запустить без сертификации, подобные прецеденты уже были, - Handelsblatt

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Северный поток-2" могут запустить без сертификации, подобные прецеденты уже были, - Handelsblatt

Газопровод "Северный поток-2" может быть запущен и без сертификации Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).

Немецкая газета Handelsblatt сообщает, что подобные прецеденты уже были, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, газопровод NEL (сухопутное ответвление "Северного потока") и газопровод EGL 401 ввели в действие без сертификации. При таком запуске предприятию грозит единовременный штраф "до одного миллиона евро", сообщает газета со ссылкой на агентство. При этом инвестиции в строительство нового газопровода составили не менее 10 млрд евро.

"В свете высоких цен на газ предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод, тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за прохождение газа через Украину", - пишет издание. В самом агентстве газете отметили, что между двумя указанными газопроводами и "Северным потоком-2" нет ничего общего.

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Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило о временной приостановке процедуры сертификации "Северного потока-2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Агентство пришло к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".

Регулятор сообщил, что Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.

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Топ комментарии
+18
Баба Меркель спочатку створила всі умови для нападу на Україну (Північний потік-2), а потім робить вигляд, що хоче допомогти.
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27.11.2021 23:58
+12
ордынцы как раз тут не причем - это продажный запад только там могут дать добро , замерзнуть бояться , сами себе в мышиное очко загнали теперь блеят как тупые овцы
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28.11.2021 00:19
+9
Що таке росія? Знаю московію та підаросію.
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28.11.2021 00:09
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Для ординців ,це як два пальця об асфальт !!!))))
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27.11.2021 23:51 Ответить
ордынцы как раз тут не причем - это продажный запад только там могут дать добро , замерзнуть бояться , сами себе в мышиное очко загнали теперь блеят как тупые овцы
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28.11.2021 00:19 Ответить
роками скуповували оптом і у роздріб європейських політиків...а так зовсім ні при чому.
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28.11.2021 02:52 Ответить
і труби та сховища скуповували
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28.11.2021 06:43 Ответить
я же написал продажный запад
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28.11.2021 08:52 Ответить
Хавай те)
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27.11.2021 23:51 Ответить
Сегодня на Донбассе погиб военный от пули российского снайпера.
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27.11.2021 23:57 Ответить
Баба Меркель спочатку створила всі умови для нападу на Україну (Північний потік-2), а потім робить вигляд, що хоче допомогти.
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27.11.2021 23:58 Ответить
Що таке росія? Знаю московію та підаросію.
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28.11.2021 00:09 Ответить
ти, мавпо колодязьна, хоч і пишеш українською, а через шви пацаком тхне.
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28.11.2021 00:14 Ответить
навіщо світу документи та закони -
їх всіх замінять гроші и мудозвони !
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28.11.2021 00:02 Ответить
Якщо по сп2 будуть німчурі поставляти мігрантів то я за
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28.11.2021 00:08 Ответить

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28.11.2021 07:58 Ответить
Да всем похрен)
к 30 году немцы полностью отказываются от кацапского газа.и не только они.
вот тогда кацапской экономики срака)
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28.11.2021 00:11 Ответить
пусть кацапня еще несколько труб проложат)в разные стороны
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28.11.2021 00:13 Ответить
К 30-му нереально.
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28.11.2021 00:16 Ответить
то, что трубу дали воткнуть себе в з@д, переломав при этом почти всех у себя в Европе, говорит лишь об одном - наслаждаться садо-мазо планируют еще не менее 20 лет...
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28.11.2021 07:35 Ответить
Можуть до 30 року й не дотягти, раз ху-ло за них так взялося.
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28.11.2021 08:37 Ответить
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
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28.11.2021 00:13 Ответить
Полковник британской армии Грант: Путин в патовой ситуации, выбор только один - атаковать Украину
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28.11.2021 00:18 Ответить
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28.11.2021 00:26 Ответить
В современных классических шахматах пат приводит к ничьей; такое правило окончательно установлено в XIX веке и входит сейчас в свод шахматных правил ФИДЕ.
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28.11.2021 00:28 Ответить
кста - "после изучения всех доступных материалов по "вагнергейту" у меня сложилось впечатление, что целью операции был не захват бандитов, а создание "казуса Белли" для обоснования нового витка военной агрессии против Украины впрочем, наблюдаем за новыми фактами и оценками военных-полит-экспертов". Пока вопросов больше, чем ответов..
Больше похоже на слоеный пирог вранья. Когда одним слоем вранья, прикрываешь другое вранье. Наслоилось много чего тут с вранья, но факт что устроил это Все агент кремля - Ермак и Ко.





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28.11.2021 00:27 Ответить
Всем в этом мире на всё насрать кроме денег. Немчуре тем более. Напала кацапня на Украину? Ну что ж? Украине не повезло. Подобные прецеденты уже были.
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28.11.2021 00:23 Ответить
_В прошлый раз такое "насрать" завершилось Второй Всемирной войной. Тупицы не научились на прошлых ошибках? - будет серунам и Третья! Ядерная и последняя.
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28.11.2021 06:23 Ответить
Несертифицированный трубопровод может внезапно сломаться.
Чисто случайно, как это и бывает во время войны.
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28.11.2021 00:24 Ответить
Сертифицированный кстати тоже.
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28.11.2021 00:29 Ответить
Особливо, коли взяти до уваги, що Балтійське море кишить злобними дельфінами та моржами, які так і хочуть перегризти ті "потоки".
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28.11.2021 08:40 Ответить
Кремлёвские рукоджоппы думают, что в водах Балтики и других местах не водятся электрические скаты, от одной искры которых может так бабахнуть, что сделанный на коленке несертифицированный трубопровод выйдет на орбиту ?
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28.11.2021 00:28 Ответить
В водах Балтики газ не может взорваться ни от искры, ни от факела. На то они и воды
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28.11.2021 00:32 Ответить
Нужны специальные киты, которые прокусят трубу и надуют туда воздуха вперемешку с электрическими скатами
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28.11.2021 00:34 Ответить
Достаточно прокусить, а а на поверхности всё довершат жар-птицы.
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28.11.2021 01:42 Ответить
А на-й піти не хочеться?
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28.11.2021 08:42 Ответить
ты просто не видел как горят нефтяные скважины в океане .
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28.11.2021 03:33 Ответить
Кроме электроската есть рыба-пила, рыба-напильник,
и рыба-болгарка.
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28.11.2021 00:35 Ответить
Ще риба-дриль та риба-тротил.
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28.11.2021 08:43 Ответить
Суки газпромівські, сподіваюсь що ви скоро вдавитесь.
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28.11.2021 00:35 Ответить
У московського ху@ла в Німеччині блат,
Якщо мені не вірите, спитайтесь в Handelsblatt
У світлі цін високих на нафту і на газ,
Європа вже забула, що путін - пі......ас
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28.11.2021 01:03 Ответить
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28.11.2021 03:58 Ответить
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Германия продажная страна. Взгляните на этот график. А для конкурентоспособного производства товаров металлургической, химической, машиностроительной электротехнической продукции требуется много энергии и сырья. Любому государству трудно поддерживать демократию в мире при падающем производстве. А Украина берёт себе 31$ за прокачку каждой 1000 кубометров газа.
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28.11.2021 03:59 Ответить
А кацапстан, через СП 2, буде прокачувати газ безкоштовно?
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28.11.2021 07:59 Ответить
Цена прокачки по СП-1 25 баксов. По Турецкому потоку не знаю. По Ямал-Европа, вообще, копейки, но там 25-летний контракт заканчивается.
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28.11.2021 08:44 Ответить
Какая то газета посрала по заказу Мавзолейніх баранов.... :D Анналена Бербок сожрет крыс Путлера без сиропа
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28.11.2021 04:39 Ответить
сертификация?
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28.11.2021 05:20 Ответить
Еще в детстве спрашивал на заре сраной Перестройки,ныне покойных маму с отцом,почему РАБссия такая большая а в говне живет? :D Мамуля всю жизнь проработала в школе педагогом казала...Синочок,це таке бидло тупе,де б та куди б не заходять,усюди криве криваве та брехливе дзеркало....,а Батя начал издалека,от времен Киевской Руси...,о воровстве истории,о хане Батые настоящем основателе этого Дерьма...,в эпоху не компьютеров Батя знал все о Мавзолейных мудаках...
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28.11.2021 05:28 Ответить
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Папа и мама высказывались о плохой жизни проживая в квартире полученной бесплатно и вопрос а сколько мама заплатила за свою учебу , что-бы стать педагогом?
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28.11.2021 07:25 Ответить
Кацапчику, ти хоч не бреши, особливо людям, що жили при есесері. Ніколи освіта та медицина не були безкоштовними, а щоб отримати квартиру - там своя трагічна історія.
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28.11.2021 07:56 Ответить
Вот вам пример обульбенного совка - Пеця Данилкин! Дурак дураком - не понимает, что бесплатное подают лишь нищим. А люди, которые работают, ПЛАТЯТ ЗА ВСЕ. Либо напрямую из своего кошелька, либо через прямые и скрытые, не видимые дураками даниловыми налоги, которыми работающее население платило за "бесплатные" квартиры и образование детей. Да и совецкие пенсы получали лишь часть того, что с них комуняцкое государство сдирало всю их трудовую жизнь.
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28.11.2021 08:11 Ответить
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Немного не согласен. В СССР была сильная социалка и зто как- то уравнивало доходы
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28.11.2021 08:16 Ответить
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И у Вас сейчас без коммуняков стало жить намного лучше или как в Ливии
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28.11.2021 08:18 Ответить
Я в материальном плане и при Совке неплохо жил по сравнению с массой, хоть и не был номенклатурой, и сейчас хорошо себя чувствую. И сыновья с внуками тоже.
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28.11.2021 08:30 Ответить
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Бандера наш батька, а мати Украина
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28.11.2021 08:42 Ответить
Ваше мнение можете завернуть в упаковочную бумагу и засунуть себе туда, куда засовывали аналогичную хйню лукашенковские мусора вашим согражданам. Демократия не для вас.
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28.11.2021 08:35 Ответить
Почему Вы такие злые. У нас тоже жизнь не сахар при пенсии 150-200 баксов, но так не собачатся
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28.11.2021 08:40 Ответить
Бєсплатно кажеш? Так тоді і працювали БЄСПЛАТНО! за трудодні!
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28.11.2021 08:31 Ответить
Заплатила голодом і смертями в 1922, 1932-33, 1946-48, рабською працею у шахтах і заводах, втратах у другий світовій.... Сгинь, казламорде
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28.11.2021 09:21 Ответить
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28.11.2021 05:37 Ответить
сп-2 могут запустить а могут и НЕ запустить. Если американцы введут санкции против рашистской трубы, то дойче шлюхи вынуждены будут вообще закрыть этот проект.
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28.11.2021 08:27 Ответить
Если Запад пойдет против своих законов и принципов, то тогда можно смело ложить болт на их нравоучения!!!!!!!!
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28.11.2021 08:32 Ответить
Запад?
Сирию схавали, Украину схавали ... схавают и газопровод. (с) *****
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28.11.2021 08:49 Ответить
может быть запущен.-"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко.
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28.11.2021 09:00 Ответить
 
 