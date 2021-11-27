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"Північний потік-2" можуть запустити без сертифікації, подібні прецеденти вже були, - Handelsblatt

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Північний потік-2" можуть запустити без сертифікації, подібні прецеденти вже були, - Handelsblatt

Газопровід "Північний потік-2" можуть запустити і без сертифікації Федеральним мережним агентством (Bundesnetzagentur).

Німецька газета Handelsblatt повідомляє, що подібні прецеденти вже були, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема газопровід NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку") та газопровід EGL 401 ввели в дію без сертифікації. Під час такого запуску підприємству загрожує одноразовий штраф "до одного мільйона євро", повідомляє газета з посиланням на агенцію. При цьому інвестиції у будівництво нового газопроводу становили щонайменше 10 млрд євро.

"У світлі високих цін на газ, підприємству може бути вигідно швидко запустити газопровід, тоді "Газпром" принаймні заощадить транзитні внески за проходження газу через Україну", - пише видання. У самому агентстві газеті зазначили, що між двома зазначеними газопроводами та "Північним потоком-2" немає нічого спільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" посилить залежність Німеччини від російського газу, - представник України в ООН Кислиця

Раніше Федеральне мережеве агентство повідомило про тимчасове призупинення процедури сертифікації "Північного потоку-2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передання їй основних активів і кадрових ресурсів.

Агентство дійшло висновку, "що сертифікувати оператора газопроводу Nord Stream 2 як незалежного оператора передання можна лише, якщо цей оператор був організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини".

Регулятор повідомив, що Nord Stream 2 AG "вирішила не перетворювати свою юридичну форму, а натомість заснувати дочірню компанію в Німеччині виключно для управління німецькою частиною трубопроводу - це дочірнє підприємство має стати власником і оператором німецької частини газопроводу". Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора передання.

Також читайте: "Північний потік-2" - це велика трагедія для нас. Він може стати ще одним ресурсом, який РФ використовуватиме в переговорах, - Зеленський

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Топ коментарі
+18
Баба Меркель спочатку створила всі умови для нападу на Україну (Північний потік-2), а потім робить вигляд, що хоче допомогти.
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27.11.2021 23:58
+12
ордынцы как раз тут не причем - это продажный запад только там могут дать добро , замерзнуть бояться , сами себе в мышиное очко загнали теперь блеят как тупые овцы
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28.11.2021 00:19
+9
Що таке росія? Знаю московію та підаросію.
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28.11.2021 00:09
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Для ординців ,це як два пальця об асфальт !!!))))
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27.11.2021 23:51 Відповісти
ордынцы как раз тут не причем - это продажный запад только там могут дать добро , замерзнуть бояться , сами себе в мышиное очко загнали теперь блеят как тупые овцы
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28.11.2021 00:19 Відповісти
роками скуповували оптом і у роздріб європейських політиків...а так зовсім ні при чому.
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28.11.2021 02:52 Відповісти
і труби та сховища скуповували
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28.11.2021 06:43 Відповісти
я же написал продажный запад
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28.11.2021 08:52 Відповісти
Хавай те)
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27.11.2021 23:51 Відповісти
Сегодня на Донбассе погиб военный от пули российского снайпера.
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27.11.2021 23:57 Відповісти
Баба Меркель спочатку створила всі умови для нападу на Україну (Північний потік-2), а потім робить вигляд, що хоче допомогти.
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27.11.2021 23:58 Відповісти
Що таке росія? Знаю московію та підаросію.
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28.11.2021 00:09 Відповісти
ти, мавпо колодязьна, хоч і пишеш українською, а через шви пацаком тхне.
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28.11.2021 00:14 Відповісти
навіщо світу документи та закони -
їх всіх замінять гроші и мудозвони !
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28.11.2021 00:02 Відповісти
Якщо по сп2 будуть німчурі поставляти мігрантів то я за
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28.11.2021 00:08 Відповісти

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28.11.2021 07:58 Відповісти
Да всем похрен)
к 30 году немцы полностью отказываются от кацапского газа.и не только они.
вот тогда кацапской экономики срака)
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28.11.2021 00:11 Відповісти
пусть кацапня еще несколько труб проложат)в разные стороны
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28.11.2021 00:13 Відповісти
К 30-му нереально.
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28.11.2021 00:16 Відповісти
то, что трубу дали воткнуть себе в з@д, переломав при этом почти всех у себя в Европе, говорит лишь об одном - наслаждаться садо-мазо планируют еще не менее 20 лет...
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28.11.2021 07:35 Відповісти
Можуть до 30 року й не дотягти, раз ху-ло за них так взялося.
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28.11.2021 08:37 Відповісти
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
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28.11.2021 00:13 Відповісти
Полковник британской армии Грант: Путин в патовой ситуации, выбор только один - атаковать Украину
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28.11.2021 00:18 Відповісти
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28.11.2021 00:26 Відповісти
В современных классических шахматах пат приводит к ничьей; такое правило окончательно установлено в XIX веке и входит сейчас в свод шахматных правил ФИДЕ.
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28.11.2021 00:28 Відповісти
кста - "после изучения всех доступных материалов по "вагнергейту" у меня сложилось впечатление, что целью операции был не захват бандитов, а создание "казуса Белли" для обоснования нового витка военной агрессии против Украины впрочем, наблюдаем за новыми фактами и оценками военных-полит-экспертов". Пока вопросов больше, чем ответов..
Больше похоже на слоеный пирог вранья. Когда одним слоем вранья, прикрываешь другое вранье. Наслоилось много чего тут с вранья, но факт что устроил это Все агент кремля - Ермак и Ко.





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28.11.2021 00:27 Відповісти
Всем в этом мире на всё насрать кроме денег. Немчуре тем более. Напала кацапня на Украину? Ну что ж? Украине не повезло. Подобные прецеденты уже были.
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28.11.2021 00:23 Відповісти
_В прошлый раз такое "насрать" завершилось Второй Всемирной войной. Тупицы не научились на прошлых ошибках? - будет серунам и Третья! Ядерная и последняя.
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28.11.2021 06:23 Відповісти
Несертифицированный трубопровод может внезапно сломаться.
Чисто случайно, как это и бывает во время войны.
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28.11.2021 00:24 Відповісти
Сертифицированный кстати тоже.
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28.11.2021 00:29 Відповісти
Особливо, коли взяти до уваги, що Балтійське море кишить злобними дельфінами та моржами, які так і хочуть перегризти ті "потоки".
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28.11.2021 08:40 Відповісти
Кремлёвские рукоджоппы думают, что в водах Балтики и других местах не водятся электрические скаты, от одной искры которых может так бабахнуть, что сделанный на коленке несертифицированный трубопровод выйдет на орбиту ?
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28.11.2021 00:28 Відповісти
В водах Балтики газ не может взорваться ни от искры, ни от факела. На то они и воды
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28.11.2021 00:32 Відповісти
Нужны специальные киты, которые прокусят трубу и надуют туда воздуха вперемешку с электрическими скатами
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28.11.2021 00:34 Відповісти
Достаточно прокусить, а а на поверхности всё довершат жар-птицы.
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28.11.2021 01:42 Відповісти
А на-й піти не хочеться?
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28.11.2021 08:42 Відповісти
ты просто не видел как горят нефтяные скважины в океане .
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28.11.2021 03:33 Відповісти
Кроме электроската есть рыба-пила, рыба-напильник,
и рыба-болгарка.
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28.11.2021 00:35 Відповісти
Ще риба-дриль та риба-тротил.
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28.11.2021 08:43 Відповісти
Суки газпромівські, сподіваюсь що ви скоро вдавитесь.
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28.11.2021 00:35 Відповісти
У московського ху@ла в Німеччині блат,
Якщо мені не вірите, спитайтесь в Handelsblatt
У світлі цін високих на нафту і на газ,
Європа вже забула, що путін - пі......ас
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28.11.2021 01:03 Відповісти
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28.11.2021 03:58 Відповісти
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Германия продажная страна. Взгляните на этот график. А для конкурентоспособного производства товаров металлургической, химической, машиностроительной электротехнической продукции требуется много энергии и сырья. Любому государству трудно поддерживать демократию в мире при падающем производстве. А Украина берёт себе 31$ за прокачку каждой 1000 кубометров газа.
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28.11.2021 03:59 Відповісти
А кацапстан, через СП 2, буде прокачувати газ безкоштовно?
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28.11.2021 07:59 Відповісти
Цена прокачки по СП-1 25 баксов. По Турецкому потоку не знаю. По Ямал-Европа, вообще, копейки, но там 25-летний контракт заканчивается.
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28.11.2021 08:44 Відповісти
Какая то газета посрала по заказу Мавзолейніх баранов.... :D Анналена Бербок сожрет крыс Путлера без сиропа
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28.11.2021 04:39 Відповісти
сертификация?
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28.11.2021 05:20 Відповісти
Еще в детстве спрашивал на заре сраной Перестройки,ныне покойных маму с отцом,почему РАБссия такая большая а в говне живет? :D Мамуля всю жизнь проработала в школе педагогом казала...Синочок,це таке бидло тупе,де б та куди б не заходять,усюди криве криваве та брехливе дзеркало....,а Батя начал издалека,от времен Киевской Руси...,о воровстве истории,о хане Батые настоящем основателе этого Дерьма...,в эпоху не компьютеров Батя знал все о Мавзолейных мудаках...
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28.11.2021 05:28 Відповісти
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Папа и мама высказывались о плохой жизни проживая в квартире полученной бесплатно и вопрос а сколько мама заплатила за свою учебу , что-бы стать педагогом?
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28.11.2021 07:25 Відповісти
Кацапчику, ти хоч не бреши, особливо людям, що жили при есесері. Ніколи освіта та медицина не були безкоштовними, а щоб отримати квартиру - там своя трагічна історія.
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28.11.2021 07:56 Відповісти
Вот вам пример обульбенного совка - Пеця Данилкин! Дурак дураком - не понимает, что бесплатное подают лишь нищим. А люди, которые работают, ПЛАТЯТ ЗА ВСЕ. Либо напрямую из своего кошелька, либо через прямые и скрытые, не видимые дураками даниловыми налоги, которыми работающее население платило за "бесплатные" квартиры и образование детей. Да и совецкие пенсы получали лишь часть того, что с них комуняцкое государство сдирало всю их трудовую жизнь.
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28.11.2021 08:11 Відповісти
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Немного не согласен. В СССР была сильная социалка и зто как- то уравнивало доходы
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28.11.2021 08:16 Відповісти
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И у Вас сейчас без коммуняков стало жить намного лучше или как в Ливии
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28.11.2021 08:18 Відповісти
Я в материальном плане и при Совке неплохо жил по сравнению с массой, хоть и не был номенклатурой, и сейчас хорошо себя чувствую. И сыновья с внуками тоже.
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28.11.2021 08:30 Відповісти
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Бандера наш батька, а мати Украина
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28.11.2021 08:42 Відповісти
Ваше мнение можете завернуть в упаковочную бумагу и засунуть себе туда, куда засовывали аналогичную хйню лукашенковские мусора вашим согражданам. Демократия не для вас.
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28.11.2021 08:35 Відповісти
Почему Вы такие злые. У нас тоже жизнь не сахар при пенсии 150-200 баксов, но так не собачатся
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28.11.2021 08:40 Відповісти
Бєсплатно кажеш? Так тоді і працювали БЄСПЛАТНО! за трудодні!
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28.11.2021 08:31 Відповісти
Заплатила голодом і смертями в 1922, 1932-33, 1946-48, рабською працею у шахтах і заводах, втратах у другий світовій.... Сгинь, казламорде
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28.11.2021 09:21 Відповісти
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28.11.2021 05:37 Відповісти
сп-2 могут запустить а могут и НЕ запустить. Если американцы введут санкции против рашистской трубы, то дойче шлюхи вынуждены будут вообще закрыть этот проект.
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28.11.2021 08:27 Відповісти
Если Запад пойдет против своих законов и принципов, то тогда можно смело ложить болт на их нравоучения!!!!!!!!
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28.11.2021 08:32 Відповісти
Запад?
Сирию схавали, Украину схавали ... схавают и газопровод. (с) *****
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28.11.2021 08:49 Відповісти
может быть запущен.-"Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко.
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28.11.2021 09:00 Відповісти
 
 