К 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов, - отчет ООН

Украина среди стран-лидеров по темпам сокращения населения, которое к 2050 году может снизиться до 35 миллионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в аналитической справке ООН "Демографические процессы", передает Укринформ.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году", - говорится в документе.

Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит и основу для устойчивого развития. Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остаются одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей, считают в ООН.

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Как отмечается в справке, распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин. Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить. По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.

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