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К 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов, - отчет ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество

К 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов, - отчет ООН

Украина среди стран-лидеров по темпам сокращения населения, которое к 2050 году может снизиться до 35 миллионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в аналитической справке ООН "Демографические процессы", передает Укринформ.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году", - говорится в документе.

Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит и основу для устойчивого развития. Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остаются одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей, считают в ООН.

Читайте также: В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова

Как отмечается в справке, распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин. Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить. По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.

Читайте также: За 2020 год население сократилось на 300 тысяч человек, - Госстат
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Топ комментарии
+21
Якщо це "населення" й далі обиратиме у Президенти наркозалежних мудаків-воно взагалі зникне!
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28.11.2021 12:19
+20
За 5 років можна змінити життя 73% даунам? Історію Польщі, особливо в 90-ті роки, перегляньте! А у нас, через кожні 5 років 73% обирають то яників, то зелених. Вірять шапочникам та клованам. У таких "громадян" просто немає майбутнього
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28.11.2021 13:00
+13
ха.. та Нас уже не больше 30 миллионов !!!
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28.11.2021 12:24
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Страница 2 из 2
Украина всегда держалась на сельском населении. А села сейчас умирают. Закрыли школу, детский садик под вопросом-9 детей. Фермеры уезжают в Полтаву, покупают квартиры не только детям, но уже и себе. Коров осталось 7 шт. на две улицы, а, 20 лет назад, было полсотни. Землю готовы продать, фирме, треть. Дома уже не покупают- так и стоят, "пусткою". Сначала умерли хутора и маленькие села, сейчас средние умирают. Крупные еще поживут, но, после продажи земли придет и их очередь.
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28.11.2021 16:32 Ответить
Украина держалась не просто на сельском,
а на богатом, зажиточном (заможном) населении.
Леся Украинка тоже как бы из села.
Тем не менее, знала, 14 языков, ездила по Европе - такая вот "селянка"...
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28.11.2021 16:36 Ответить
Colt В основном, на середняках, по коммуняцкой терминологии. Их было больше всего.
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28.11.2021 21:14 Ответить
Середняк мог отправить сына учиться за границу.
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28.11.2021 22:36 Ответить
В настоящее время "классическое" село себя изжило. Обработка земли с эффективностью, достаточной для получения прибыли, требует значительной (и очень дорогой) механизации и правильных сортов, что требует высококлассных специалистов, а не толп крепостных с серпами. Поэтому доля населения, занятого в фермерстве, во всех передовых странах невелика .
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28.11.2021 16:56 Ответить
Вот только самые качественные органические продукты
выращиваются на небольших фермах.
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28.11.2021 17:11 Ответить
Вот только стоят эти продукты ого-го, потому что затраты на производство получаются намного выше. "Органическое" фермерство всего было и будет, но основой для сельхозсектора стать не сможет. Людей сейчас реально дофига, они все хотят кушать и готовы платить за это деньги.
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28.11.2021 17:20 Ответить
Вот только производители органических продуктов процветают.
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28.11.2021 18:05 Ответить
Производителей собранных вручную ламборгини тоже процветают, что не делает этих производителей основной автомобилестроения.
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28.11.2021 18:15 Ответить
А "Ламборгини" - это образец практичного автомобиля ?
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28.11.2021 22:34 Ответить
А его покупают на дачу ездить? Без ламборгини можно прожить, но и без супер-пупер-органических продуктов тоже можно прожить.
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28.11.2021 22:36 Ответить
Органические продукты оптимальны для питания.
Они самые приятные на вкус, они дают максимум здоровья.
А "Ламборгини" это 12-цилиндровый Фольксваген для мажоров,
абсолютно бесполезный и пригодный гонять по ночам под наркотой
из клуба в клуб. Глупые пустые понты.
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29.11.2021 17:51 Ответить
Понятно. Походу вы, сударь, ******. Это объясняет тупое непонимание базовых принципов экономики и какие-то идиотские рассуждения о том, куда можно ездить на ламборгини, а также что все хотят кайен, а вот туарег это западло. Оставлю вас наединение со своей философией.
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29.11.2021 17:56 Ответить
Любители автоспорта купят Субару STI, BMW M3, M5, а если есть деньги -
Феррари, там выбор большой. Но не Фольц сделанный из запчастей для Гольфа и Пассата.
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29.11.2021 17:57 Ответить
Ну-ка продемонстрируйте хотя бы 2 базовых принципа, "********".
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29.11.2021 18:00 Ответить
Ну где же принципы ?
Уже не надо базовых - хоть какие-нибудь принципы в наличии есть ?
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29.11.2021 18:05 Ответить
У моей бабушки было 7 детей. Не было разных шмоток, машины, новых телефонов ежегодно. Не курила и не пила.
Вы прокуриваете, пропиваете,тратите на шмотки, машины, телефоны, маникюры минимум эквивалент обеспечения двух детей в год.
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28.11.2021 17:00 Ответить
Гламур, бренды, "престиж", отнимающие уйму сил и денег,
навязаны людям искусственно (целенаправленно, спланировано).
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28.11.2021 17:13 Ответить
У меня друг есть. С женой имеют 40000 грн в месяц. 7 лет без детей, живут бесплатно у его родителей и на квартиру насобирать не могут, точнее даже не начинали. Мала зарплата кажется.
Гульки,, отдых, дни рождения и свадьбы, чек в сильпо на 2000 грн раз в три дня.
Красиво жить не запретишь
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28.11.2021 17:18 Ответить
Ну так не покупайте это всё. Не пользуйтесь интернетом, телевидением, стирайте в реке в полоскалке (на раиссе так), мойте посуду в ручье, содой и солью. Не покупайте одежду, ходите в дешевой синтетике или в рванье. Внезапно окажется, что вы потратите на всё это гораздо больше времени, денег и сил, чем уходит сейчас, плюс угробите здоровье. Так что никакой проблемы с "брендами" нет, есть проблемы с планированием и головой на плечах. Я уже молчу о том, что если у вас обычная, "средняя" зарплата, то на хорошее жильё вы не накопите никак, даже если будете покупать только воду и спички. Это не только Украины касается.
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28.11.2021 17:25 Ответить
Я говорю о том, что все хотят ездить на "Кайене", а на "Туареге" - западло.
Хотя это одно и тоже с большой разницей в цене.
При чём тут соль и спички ?
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28.11.2021 18:11 Ответить
> "Гламур, бренды, "престиж", отнимающие уйму сил и денег, навязаны людям искусственно"
...
> " все хотят ездить на "Кайене", а на "Туареге" - западло."

Это где это ездить на авто стоимостью 70+ k$ (а в Европе и от 90 k$) "западло"? Неплохо эти люди живут, которым бренды навязаны искусственно.
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28.11.2021 18:21 Ответить
Это у нас, в Украине. Каждый владелец Кайена мог купить Туарег,
но он решил заплатить в полтора раза дороже за эмблему Порше.
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29.11.2021 18:56 Ответить
И что? Если человек заработал (именно заработал, а не натырил/набрал взяток) на кайен, то он имеет полное право его купить. Может, хочется или фанатеет от марки. Разниа в цене между кайеном и туарегом не настолько велика.
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29.11.2021 20:13 Ответить
Те, кто заработал такие деньги, вложат их в бизнес
или в недвижимость, а не спалят покупкой такой машины.
А кто натырил через схемы и прочие лазейки для избранных -
те и ездят у нас на Порше.
В Киеве Кайенов точно больше, чем в Берлине.
И что, Украину за это уважают ?
Страна-нахлебник и попрошайка по причине того,
что власть оккупировали воры.
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29.11.2021 22:59 Ответить
Зависть это плохо. Кто заработал сам, имеет право покупать что хотят. Для тех же айтишников з зарплатами > 5k$ накопить на кайен не такая уж проблема.
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30.11.2021 00:33 Ответить
Айтишник с зарплатой $5000 будет копить на классную квартиру в Киеве.
А не на Порш. Или на переезд в Америку.
Посмотрите кто за рулём Кайенов в Киеве. Насосавшие соски и дочки рвачей бюджета. Ну, и сами рвачи бюджета. Им плевать на философию Порше, иначе они купили бы 911.
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30.11.2021 08:22 Ответить
"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року", - йдеться в документі.
Чтобы подобное утверждать неплохо было бы сначала хотя бы иметь представление сколько населения в Украине на данный момент. Ибо цифра 41 с лишним миллиона мне кажется сильно оптимистичная.
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28.11.2021 17:33 Ответить
Сокращается на 200 тыс ежегодно. То есть на 200 тыс смертность превышает рождаемость. И это, если не ошибаюсь, последние лет 20. Добавьте уехавших (как и мы)
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28.11.2021 22:14 Ответить
Напевно зрости , а не скоротилися. Бо нас зараз є акурат близько 32 млн.. То як же ми зможемо скоротитися з 32 до 35 ?
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28.11.2021 17:50 Ответить
потому что вы врете)
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28.11.2021 17:52 Ответить
А может и не врет. Кто знает. Последняя перепись населения, если не ошибаюсь, была в 2001 году. Тридцать лет прошло. Так что о численности сейчас можно говорить весьма приблизительно.
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29.11.2021 00:29 Ответить
Сорри. Не тридцать а двадцать лет.
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29.11.2021 00:30 Ответить
а про кетай почитали?)
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28.11.2021 17:53 Ответить
"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году", - говорится в документе. Источник: https://censor.net/ru/n3302048
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Относительно расширения Европейского союза за счёт стран Восточной Европы, представитель Центра европейских реформ Хизер Грейб сказала: «Белоруссия слишком авторитарна, Молдова слишком бедна, Украина слишком велика
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28.11.2021 18:28 Ответить
Население Украины уменьшается не от желания людей иметь детей ( 1-2 Малыша) , а от нежелания иметь много детей (4-5-6 человек)!! Зачем ?? Разводить нищету , жить в проголодь и ходить в рванье!! Нет уже ! Хрен вам коммуняки!! КАК 5-6 детей прокормить, одеть , обуть, обучить, лечить на обещанные офшорным ворюгой Зеленским зарплату в 6 -10 тысяч в месяц!! Ведь в УКраине всё бесплатное действительно давно уже, с 1991 года, платное:: " и.детские садики и лечение и образование (начиная от школы, (поборы на шторы ит. д ), и кончая учёбой в институтах).. Никакой помощи от государства!! А государство и ******** олигархи, опять потом будут эксплуатировать ""наших Взрослых детей-воробышек ) ,как бесплатную рабсилу на своих предприятиях и ни хрена не платить уже нашим детям!! И такой круговорот в ******** госудастве Украина, длится уже с 1917 года, господа коммунисты, которые хуже фашистов!!........... Вот когда будет нехватка рабсилы, как в ЕВРОПЕ, тогда эти жидовские ворюги -бандиты,будут платить нормально и зарплату и пенсии и дикретные и больничные и нормальные кредиты или завозить гастербайтеров с ТАДЖИКИСТАНА!! Хочешь толкового работника , нормально плати за труд!! Пока законы экономики никто не отменял и не отменит!!
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28.11.2021 18:53 Ответить
Дуже жаль (
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28.11.2021 20:33 Ответить
ООН, як завжди, живе в якійсь свої реальності, бо населення України вже сьогодні 37 млн., як показало недавнє дослідження
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28.11.2021 21:18 Ответить
А зараз їх скільки ...?
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29.11.2021 21:59 Ответить
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