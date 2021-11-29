Обвинение против Савченко и Рубана было возвращено прокурору. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко заявляет, что обвинительный акт в отношении ее, а также экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана возвращен прокурору из-за необоснованности обвинения.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано!" – написала Савченко.

В свою очередь, адвокат Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и отметил, что "дела Савченко-Рубана больше не существует".

"Акт возвращен! Дело развалено!.. Дело не имеет перспектив. Баржа фсьо", - написал он.

Кроме того, защитник опубликовал копию определения суда от 29 ноября, в котором говорится: "Ходатайство защитников… Савченко Н.В. о возвращении обвинительного акта удовлетворить".

Полный текст постановления будет объявлен в 15:00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

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Как сообщалось, Савченко подозревали в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она была под стражей с 23 марта 2018 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубана подозревали в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 Киевский апелляционный суд направил дело Савченко-Рубана в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Позже в 2019-20 гг. Броварской горрайонный суд неоднократно переносил рассмотрение дела Савченко-Рубана на два месяца. По словам Савченко, это было связано с загруженностью судей.