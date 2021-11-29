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Новости Политика Украины
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Савченко (1226) Рубан Владимир (83)

Обвинение против Савченко и Рубана было возвращено прокурору. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обвинение против Савченко и Рубана было возвращено прокурору. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко заявляет, что обвинительный акт в отношении ее, а также экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана возвращен прокурору из-за необоснованности обвинения.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано!" – написала Савченко.

В свою очередь, адвокат Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и отметил, что "дела Савченко-Рубана больше не существует".

"Акт возвращен! Дело развалено!.. Дело не имеет перспектив. Баржа фсьо", - написал он.

Кроме того, защитник опубликовал копию определения суда от 29 ноября, в котором говорится: "Ходатайство защитников… Савченко Н.В. о возвращении обвинительного акта удовлетворить".

Обвинение против Савченко и Рубана было возвращено прокурору 01

Полный текст постановления будет объявлен в 15:00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

Читайте также: Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца


Как сообщалось, Савченко подозревали в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она была под стражей с 23 марта 2018 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубана подозревали в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 Киевский апелляционный суд направил дело Савченко-Рубана в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Позже в 2019-20 гг. Броварской горрайонный суд неоднократно переносил рассмотрение дела Савченко-Рубана на два месяца. По словам Савченко, это было связано с загруженностью судей.

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Топ комментарии
+18
Отаке, сейчас главное Бутусова прищучить, за гаубицу...
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29.11.2021 19:09
+15
Ніх... собі. Була зброя в мікроавтобусі на лінії розмежування з ОРДЛО, був запис Надюхі з військовими про заколот і цього мало? от якби реально підірвала Раду - тоді да. Надюха вже зараз наговорила на ще одну статтю
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29.11.2021 19:17
+13
Причому тут грицак? Надька ж сама неодноразово визнала, що запис справжній! Але типу сказала, що її спрвокували на цю розмову!

А Рубан теж не заперечував зброю в машині, але казав, що то сєпари йому підкинули!

Тобто факти є, але нафіга суду вірити полоумній надці і другу мертвечука Рубану?
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29.11.2021 19:35
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Отаке, сейчас главное Бутусова прищучить, за гаубицу...
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29.11.2021 19:09 Ответить
Україна - країна для українофобів.
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29.11.2021 19:53 Ответить
буде що сказати Луценку 1 грудня
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29.11.2021 22:30 Ответить
В Україні ми маємо дивовижну ситуацію.
З одного боку, у нас «вразливий» і «чутливий до громадської думки» президент. Який не витримує критику, ображається, втрачає свідомість і впадає у депресію від вигуків «ганьба». Принаймні, нам про це весь час нагадують, над таким образом ретельно працюють технологи та публічні спікери.
І ми ведемося, як же інакше. Ми під мікроскопом вивчаємо його комплекси, оговорюємо риси характеру, постійно стаємо на його місце і думаємо, як би вчинили у тій чи іншій ситуації. Всі ж президенти, правильно.
Для того, щоб зрозуміти, що це все мішура і маскування, потрібно відійти трошки вбік. Потрібно виробити у собі звичку оцінювати справи і слідкувати тільки за руками.
А справи такі, що ведеться мега-ефективна підривна діяльність у стратегічних напрямках. Енергетика, фінансовий сектор, макро-регулювання, гуманітарна політика, зовнішні відносини і армія.
Обвал і колапс по кожній позиції. І чим більш очевидною стає диверсійна робота, тим гучніше ми обговорюємо мішки під очима і манеру затинатися у розмові.
Я не знаю, у що виллються анонсовані на перше грудня протести. Чи будуть це гучні, але короткі мітинги, чи затяжне стояння наметами, куди схиляться шальки терезів. Великою мірою це залежатиме від влади, бо танго танцюють двоє.
Але я можу здогадатися, що найближчим часом нас чекатимуть «викриття» по відношенню до опозиціонерів. Той ПДР порушив, той ділянку земельну купив за нетрудові доходи, той дружині зраджує, а той взагалі невідомо на чиєму боці стояв у чотирнадцятому році.
І є великий ризик, що ми вхопимося за цю кістку, обсмоктуючи з усіх боків, чи умовний «Бутусов» вартий нашої підтримки і чи достатньо ідеальний Бурба як на розвідника. Не помітивши при цьому, що гриземося всередині одного автозаку. - Тамара Горіха Зерня
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29.11.2021 19:12 Ответить
ой, а кто же это сделал вместе?
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29.11.2021 20:04 Ответить
Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко.
І хто ж то перконав луку що путлер ні в чому не винен і зовсім не хтів влаштовувати провокації аби змінити його на більш молодих та поступливих, які не будуть дурити путлера десятиріччами?
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29.11.2021 20:25 Ответить
Мутное дело , чувствуется рука тогдашнего СБУ , вернее , Грицака. Он не за єту инсценировку Героя Украиньі получил ?
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29.11.2021 19:12 Ответить
Причому тут грицак? Надька ж сама неодноразово визнала, що запис справжній! Але типу сказала, що її спрвокували на цю розмову!

А Рубан теж не заперечував зброю в машині, але казав, що то сєпари йому підкинули!

Тобто факти є, але нафіга суду вірити полоумній надці і другу мертвечука Рубану?
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29.11.2021 19:35 Ответить
Та , не ! Такие спектакли требуют и сценариста , и режиссера. Савченко и Рубан - статистьі , использованньіе вслепую . Имхо
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29.11.2021 19:38 Ответить
Ви дійсно вірите, що Рубану от просто так купу зброї підкинули, а він не помітив цього? Камон, це не маленький пакетик з білим порошком!
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29.11.2021 19:58 Ответить
Ага, наче вони настільки тупи, що не розуміли шо робили і шо за це буває в більш-менш нормальних країнах... Панять і прастіть, блд...
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29.11.2021 19:59 Ответить
собственно они оказались правы. и даже ТАКОЕ дело им сошло с рук.
Напомни., выпустили их при Порошенко (((
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29.11.2021 20:27 Ответить
А дело закрыли при Зеленском. Теперь вопрос компенсаций.
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29.11.2021 21:07 Ответить
Хто вони? Відпустили, коли московська агентура вже почала повертатися та нахабніти, бо було вже зрозуміло що стадо обере клоуна!
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29.11.2021 21:08 Ответить
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29.11.2021 19:15 Ответить
как раз, настоящая, вражина.
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29.11.2021 19:54 Ответить
Ніх... собі. Була зброя в мікроавтобусі на лінії розмежування з ОРДЛО, був запис Надюхі з військовими про заколот і цього мало? от якби реально підірвала Раду - тоді да. Надюха вже зараз наговорила на ще одну статтю
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29.11.2021 19:17 Ответить
А зато Лерос с пальцем - враг и уголовное дело.
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29.11.2021 21:30 Ответить
Цікаво... Барижила Гадя з рубаном зброєю і необґрунтовано, мля...
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29.11.2021 19:20 Ответить
На примере Нади я бы хотела посоветовать всем украинцам критически относиться к тем, из кого сегодня СМИ лепят "спасителей нации"
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29.11.2021 19:24 Ответить
мы уже в курсе.
Потому я и не повелся на Гадю Ганзюк.
Черноротую бабу, которая тупо влезла в разборки между бизнесюками и губернатором.
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29.11.2021 20:29 Ответить
Ця "консерва" з Рубаном отримають реальні терміни, буде позбавлена звання "Герой України" лише тоді, коли зміниться влада на реально адекватну та українську.
Не раніше.
Коротше кажучи, пічалька.
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29.11.2021 19:25 Ответить
их выпустили при Порохе((
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29.11.2021 20:29 Ответить
Формально так, але уже після виграшу Зе на виборах...
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29.11.2021 20:45 Ответить
За один патрон садять за грати, а тут цілу баржу мінометів-кулеметів з ОРДЛО завезли і "немає підстав для обвинувачення".
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29.11.2021 19:39 Ответить
Завезли баржу? А где она /баржа/?
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30.11.2021 07:24 Ответить
це поетична метафора, москворотий.
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30.11.2021 09:10 Ответить
Так ты ещё и поэт, криворотый😁
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30.11.2021 11:23 Ответить
я поет, а ти москворотий-криворотий. )))
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30.11.2021 11:46 Ответить
Зелене багно збирає "орків"!
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29.11.2021 19:40 Ответить
сейчас такие "ценные" кадры будут ой как нужны зеленым предателям...
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29.11.2021 19:47 Ответить
"необґрунтованість обвинувачення" это, как "их там нет"... а кое-кто, из-за похожей походки, срок топтал... чудеса....
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29.11.2021 19:50 Ответить
Писець, два буса зброї з ОРДЛО, фіксація на відео планів її застосування и нема обгрунтованих звинувачень! Дебіли, ви зробили це разом!
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29.11.2021 19:52 Ответить
видно готовится зеленая провокация з участю минометов
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29.11.2021 19:58 Ответить
В неї там стільки вкрай ї...тої підписоти, зебня у порівнянні з ними просто невинні вівці...
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29.11.2021 20:05 Ответить
Н.Савченко як завжди поспішає виправдовуватись щоб слідчі не докопались до істини .
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29.11.2021 20:21 Ответить
Гай Гадя не радується раніше часу. Маленькому зеленому чму не довго царювати лишилось. Дуже скоро в президентське крісло повернеться Порошенко, а в генеральну прокуратуру повернеться Луценко, і тоді ця справа відкриється по новій. Сміється той, хто сміється останній Ещё не вечер.
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29.11.2021 20:24 Ответить
а можна якось без Порошенка і без Зеленського? ну вже ш проходили ці граблі..
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29.11.2021 20:27 Ответить
Не можна
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29.11.2021 20:28 Ответить
слушай, ну Гад. выпустили при Порохе, так что Порох далеко не идеален.
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29.11.2021 20:30 Ответить
Луценко навряд чи. Порошенко - можливо.
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29.11.2021 21:11 Ответить
Фигасе, тебя колбасит
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30.11.2021 07:32 Ответить
Гадя...ты даже не представляешь насколько на тебя покуй ...)
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29.11.2021 20:28 Ответить
Невиноватияяяя! Ну а чё можно ждать дальше? Беня заберёт все активы, бубочка станет императором....и т.д.
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29.11.2021 20:37 Ответить
Теперь может даже медаль ей дадут ..
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29.11.2021 20:39 Ответить
Так Надя выходит за Илью или это фейк.?
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29.11.2021 20:51 Ответить
Я не хочу чтобы эта ***** алкоголичка террористка жила со мною в одном городе. Эта бычка хотела смертей в Киеве. Она не должна жить в Киеве, максимум в лукьяновской сизов
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29.11.2021 20:52 Ответить
Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Джерело: https://censor.net/ua/n3302311


І справи нема... А якби когось ще на такому спіймали ?? Плюс записи розмов ??
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29.11.2021 21:09 Ответить
не забуваємо ставити лайки цій корові яловій petition president.gov.ua/petition/125010
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29.11.2021 21:12 Ответить
Этот пофигизм к её преступлению только мотивирует её к какой-то ещё большей глупости или преступлениям, попомните эти слова.
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29.11.2021 21:34 Ответить
А если бы Гадя действительно обстреляла бы Раду из минометов, вы как-бы к этому отнеслись?
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29.11.2021 22:13 Ответить
Спектакль розыгранный с Гадей в московском Суде высший пилотаж РАБссиянского дебилизма... умеют ФСБшники правду сочинять на видео...
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29.11.2021 23:09 Ответить
Ого) пригадали) збиті вони вже, не їх час ))
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29.11.2021 23:39 Ответить
там ещё про побег с баржи на гидроциклах в Гидропарк и добивание прикладами было.
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30.11.2021 05:26 Ответить
Луцик после бутылочки вискарика и не такое придумает
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30.11.2021 07:36 Ответить
Макака слезь с дерева
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30.11.2021 11:45 Ответить
Справа розвалена це коли виправдовувальний вирок, а так повернули прокуророві обвинувальний акт. Якщо буде вольове рішення, перекваліфікують дії цих недоумків на незаконне поводження зі зброєю і направлять до суду.
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30.11.2021 08:28 Ответить
Суч#а неизлечимая!а было время я за неё переживал...
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30.11.2021 08:59 Ответить
Коли у владі портнов,татаров, демченко, і ще купа замів і чиновників часів януковоча, то й всі інші гадюки вилазять погрітись
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30.11.2021 09:46 Ответить
Я чего-то не понимаю...
Их же вроде взяли прямо в машине с оружием из ОРДЛО?
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30.11.2021 11:24 Ответить
Что это дело развалится было понятно с самого начала. Поэтому прокуратура и суды тянули годами..... И как всегда - никто не виноват.
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30.11.2021 12:25 Ответить
Тупий зелепушний фальсифікат на Семенченка лусне так само, як і тупий коричневий фальсифікат на Савченко.
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01.12.2021 13:34 Ответить
 
 