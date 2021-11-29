Обвинение против Савченко и Рубана было возвращено прокурору. ДОКУМЕНТ
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Народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко заявляет, что обвинительный акт в отношении ее, а также экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана возвращен прокурору из-за необоснованности обвинения.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано!" – написала Савченко.
В свою очередь, адвокат Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и отметил, что "дела Савченко-Рубана больше не существует".
"Акт возвращен! Дело развалено!.. Дело не имеет перспектив. Баржа фсьо", - написал он.
Кроме того, защитник опубликовал копию определения суда от 29 ноября, в котором говорится: "Ходатайство защитников… Савченко Н.В. о возвращении обвинительного акта удовлетворить".
Полный текст постановления будет объявлен в 15:00 3 декабря в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.
Как сообщалось, Савченко подозревали в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Она была под стражей с 23 марта 2018 года.
Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубана подозревали в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
12 апреля 2019 Киевский апелляционный суд направил дело Савченко-Рубана в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.
Позже в 2019-20 гг. Броварской горрайонный суд неоднократно переносил рассмотрение дела Савченко-Рубана на два месяца. По словам Савченко, это было связано с загруженностью судей.
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З одного боку, у нас «вразливий» і «чутливий до громадської думки» президент. Який не витримує критику, ображається, втрачає свідомість і впадає у депресію від вигуків «ганьба». Принаймні, нам про це весь час нагадують, над таким образом ретельно працюють технологи та публічні спікери.
І ми ведемося, як же інакше. Ми під мікроскопом вивчаємо його комплекси, оговорюємо риси характеру, постійно стаємо на його місце і думаємо, як би вчинили у тій чи іншій ситуації. Всі ж президенти, правильно.
Для того, щоб зрозуміти, що це все мішура і маскування, потрібно відійти трошки вбік. Потрібно виробити у собі звичку оцінювати справи і слідкувати тільки за руками.
А справи такі, що ведеться мега-ефективна підривна діяльність у стратегічних напрямках. Енергетика, фінансовий сектор, макро-регулювання, гуманітарна політика, зовнішні відносини і армія.
Обвал і колапс по кожній позиції. І чим більш очевидною стає диверсійна робота, тим гучніше ми обговорюємо мішки під очима і манеру затинатися у розмові.
Я не знаю, у що виллються анонсовані на перше грудня протести. Чи будуть це гучні, але короткі мітинги, чи затяжне стояння наметами, куди схиляться шальки терезів. Великою мірою це залежатиме від влади, бо танго танцюють двоє.
Але я можу здогадатися, що найближчим часом нас чекатимуть «викриття» по відношенню до опозиціонерів. Той ПДР порушив, той ділянку земельну купив за нетрудові доходи, той дружині зраджує, а той взагалі невідомо на чиєму боці стояв у чотирнадцятому році.
І є великий ризик, що ми вхопимося за цю кістку, обсмоктуючи з усіх боків, чи умовний «Бутусов» вартий нашої підтримки і чи достатньо ідеальний Бурба як на розвідника. Не помітивши при цьому, що гриземося всередині одного автозаку. - Тамара Горіха Зерня
І хто ж то перконав луку що путлер ні в чому не винен і зовсім не хтів влаштовувати провокації аби змінити його на більш молодих та поступливих, які не будуть дурити путлера десятиріччами?
А Рубан теж не заперечував зброю в машині, але казав, що то сєпари йому підкинули!
Тобто факти є, але нафіга суду вірити полоумній надці і другу мертвечука Рубану?
Напомни., выпустили их при Порошенко (((
Потому я и не повелся на Гадю Ганзюк.
Черноротую бабу, которая тупо влезла в разборки между бизнесюками и губернатором.
Не раніше.
Коротше кажучи, пічалька.
І справи нема... А якби когось ще на такому спіймали ?? Плюс записи розмов ??
Их же вроде взяли прямо в машине с оружием из ОРДЛО?