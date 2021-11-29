Обвинувачення проти Савченко та Рубана повернули прокурору. ДОКУМЕНТ
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Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко заявляє, що обвинувальний акт щодо неї, а також екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана повернуто прокурору через необґрунтованість обвинувачення.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Обвинувальний акт із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру, повернуто прокурору з причини необґрунтованості обвинувачення! У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана прокурору відмовлено!" - написала Савченко.
У свою чергу адвокат Олексій Шевчук підтвердив цю інформацію та зазначив, що "справи Савченко-Рубана більше не існує".
"Акт повернуто! Справа розвалена!.. Справа не має перспектив. Баржа фсьо", - написав він.
Окрім того, захисник опублікував копію ухвали суду від 29 листопада, в якій ідеться: "Клопотання захисників… Савченко Н.В. про повернення обвинувального акта задовольнити".
Повний текст ухвали буде оголошено о 15.00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.
Як повідомлялося, Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористської групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вона перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.
Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
12 квітня 2019 року Київський апеляційний суд направив справу Савченко-Рубана до Броварського міськрайонного суду Київської області. У ніч на 16 квітня Савченко та Рубан були звільнені з-під варти, оскільки опівночі 16 квітня збіг термін їх тримання під вартою, який не було продовжено.
Пізніше, у 2019-20 рр., Броварський міськрайонний суд неодноразово переносив розгляд справи Савченко-Рубана на два місяці. За словами Савченко, це було пов'язано із завантаженістю суддів.
Будь ласка, зачекайте...
З одного боку, у нас «вразливий» і «чутливий до громадської думки» президент. Який не витримує критику, ображається, втрачає свідомість і впадає у депресію від вигуків «ганьба». Принаймні, нам про це весь час нагадують, над таким образом ретельно працюють технологи та публічні спікери.
І ми ведемося, як же інакше. Ми під мікроскопом вивчаємо його комплекси, оговорюємо риси характеру, постійно стаємо на його місце і думаємо, як би вчинили у тій чи іншій ситуації. Всі ж президенти, правильно.
Для того, щоб зрозуміти, що це все мішура і маскування, потрібно відійти трошки вбік. Потрібно виробити у собі звичку оцінювати справи і слідкувати тільки за руками.
А справи такі, що ведеться мега-ефективна підривна діяльність у стратегічних напрямках. Енергетика, фінансовий сектор, макро-регулювання, гуманітарна політика, зовнішні відносини і армія.
Обвал і колапс по кожній позиції. І чим більш очевидною стає диверсійна робота, тим гучніше ми обговорюємо мішки під очима і манеру затинатися у розмові.
Я не знаю, у що виллються анонсовані на перше грудня протести. Чи будуть це гучні, але короткі мітинги, чи затяжне стояння наметами, куди схиляться шальки терезів. Великою мірою це залежатиме від влади, бо танго танцюють двоє.
Але я можу здогадатися, що найближчим часом нас чекатимуть «викриття» по відношенню до опозиціонерів. Той ПДР порушив, той ділянку земельну купив за нетрудові доходи, той дружині зраджує, а той взагалі невідомо на чиєму боці стояв у чотирнадцятому році.
І є великий ризик, що ми вхопимося за цю кістку, обсмоктуючи з усіх боків, чи умовний «Бутусов» вартий нашої підтримки і чи достатньо ідеальний Бурба як на розвідника. Не помітивши при цьому, що гриземося всередині одного автозаку. - Тамара Горіха Зерня
І хто ж то перконав луку що путлер ні в чому не винен і зовсім не хтів влаштовувати провокації аби змінити його на більш молодих та поступливих, які не будуть дурити путлера десятиріччами?
А Рубан теж не заперечував зброю в машині, але казав, що то сєпари йому підкинули!
Тобто факти є, але нафіга суду вірити полоумній надці і другу мертвечука Рубану?
Напомни., выпустили их при Порошенко (((
Потому я и не повелся на Гадю Ганзюк.
Черноротую бабу, которая тупо влезла в разборки между бизнесюками и губернатором.
Не раніше.
Коротше кажучи, пічалька.
І справи нема... А якби когось ще на такому спіймали ?? Плюс записи розмов ??
Их же вроде взяли прямо в машине с оружием из ОРДЛО?