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Новини Політика України
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Савченко (994) Рубан Володимир (72)

Обвинувачення проти Савченко та Рубана повернули прокурору. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обвинувачення проти Савченко та Рубана повернули прокурору. ДОКУМЕНТ

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко заявляє, що обвинувальний акт щодо неї, а також екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана повернуто прокурору через необґрунтованість обвинувачення.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Обвинувальний акт із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру, повернуто прокурору з причини необґрунтованості обвинувачення! У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана прокурору відмовлено!" - написала Савченко.

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У свою чергу адвокат Олексій Шевчук підтвердив цю інформацію та зазначив, що "справи Савченко-Рубана більше не існує".

"Акт повернуто! Справа розвалена!.. Справа не має перспектив. Баржа фсьо", - написав він.

Окрім того, захисник опублікував копію ухвали суду від 29 листопада, в якій ідеться: "Клопотання захисників… Савченко Н.В. про повернення обвинувального акта задовольнити".

Обвинувачення проти Савченко та Рубана повернули прокурору 01

Повний текст ухвали буде оголошено о 15.00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

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Як повідомлялося, Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористської групи чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вона перебувала під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

12 квітня 2019 року Київський апеляційний суд направив справу Савченко-Рубана до Броварського міськрайонного суду Київської області. У ніч на 16 квітня Савченко та Рубан були звільнені з-під варти, оскільки опівночі 16 квітня збіг термін їх тримання під вартою, який не було продовжено.

Пізніше, у 2019-20 рр., Броварський міськрайонний суд неодноразово переносив розгляд справи Савченко-Рубана на два місяці. За словами Савченко, це було пов'язано із завантаженістю суддів.

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Топ коментарі
+18
Отаке, сейчас главное Бутусова прищучить, за гаубицу...
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29.11.2021 19:09
+15
Ніх... собі. Була зброя в мікроавтобусі на лінії розмежування з ОРДЛО, був запис Надюхі з військовими про заколот і цього мало? от якби реально підірвала Раду - тоді да. Надюха вже зараз наговорила на ще одну статтю
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29.11.2021 19:17
+13
Причому тут грицак? Надька ж сама неодноразово визнала, що запис справжній! Але типу сказала, що її спрвокували на цю розмову!

А Рубан теж не заперечував зброю в машині, але казав, що то сєпари йому підкинули!

Тобто факти є, але нафіга суду вірити полоумній надці і другу мертвечука Рубану?
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29.11.2021 19:35
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Отаке, сейчас главное Бутусова прищучить, за гаубицу...
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29.11.2021 19:09 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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29.11.2021 19:53 Відповісти
буде що сказати Луценку 1 грудня
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29.11.2021 22:30 Відповісти
В Україні ми маємо дивовижну ситуацію.
З одного боку, у нас «вразливий» і «чутливий до громадської думки» президент. Який не витримує критику, ображається, втрачає свідомість і впадає у депресію від вигуків «ганьба». Принаймні, нам про це весь час нагадують, над таким образом ретельно працюють технологи та публічні спікери.
І ми ведемося, як же інакше. Ми під мікроскопом вивчаємо його комплекси, оговорюємо риси характеру, постійно стаємо на його місце і думаємо, як би вчинили у тій чи іншій ситуації. Всі ж президенти, правильно.
Для того, щоб зрозуміти, що це все мішура і маскування, потрібно відійти трошки вбік. Потрібно виробити у собі звичку оцінювати справи і слідкувати тільки за руками.
А справи такі, що ведеться мега-ефективна підривна діяльність у стратегічних напрямках. Енергетика, фінансовий сектор, макро-регулювання, гуманітарна політика, зовнішні відносини і армія.
Обвал і колапс по кожній позиції. І чим більш очевидною стає диверсійна робота, тим гучніше ми обговорюємо мішки під очима і манеру затинатися у розмові.
Я не знаю, у що виллються анонсовані на перше грудня протести. Чи будуть це гучні, але короткі мітинги, чи затяжне стояння наметами, куди схиляться шальки терезів. Великою мірою це залежатиме від влади, бо танго танцюють двоє.
Але я можу здогадатися, що найближчим часом нас чекатимуть «викриття» по відношенню до опозиціонерів. Той ПДР порушив, той ділянку земельну купив за нетрудові доходи, той дружині зраджує, а той взагалі невідомо на чиєму боці стояв у чотирнадцятому році.
І є великий ризик, що ми вхопимося за цю кістку, обсмоктуючи з усіх боків, чи умовний «Бутусов» вартий нашої підтримки і чи достатньо ідеальний Бурба як на розвідника. Не помітивши при цьому, що гриземося всередині одного автозаку. - Тамара Горіха Зерня
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29.11.2021 19:12 Відповісти
ой, а кто же это сделал вместе?
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29.11.2021 20:04 Відповісти
Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко.
І хто ж то перконав луку що путлер ні в чому не винен і зовсім не хтів влаштовувати провокації аби змінити його на більш молодих та поступливих, які не будуть дурити путлера десятиріччами?
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29.11.2021 20:25 Відповісти
Мутное дело , чувствуется рука тогдашнего СБУ , вернее , Грицака. Он не за єту инсценировку Героя Украиньі получил ?
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29.11.2021 19:12 Відповісти
Причому тут грицак? Надька ж сама неодноразово визнала, що запис справжній! Але типу сказала, що її спрвокували на цю розмову!

А Рубан теж не заперечував зброю в машині, але казав, що то сєпари йому підкинули!

Тобто факти є, але нафіга суду вірити полоумній надці і другу мертвечука Рубану?
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29.11.2021 19:35 Відповісти
Та , не ! Такие спектакли требуют и сценариста , и режиссера. Савченко и Рубан - статистьі , использованньіе вслепую . Имхо
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29.11.2021 19:38 Відповісти
Ви дійсно вірите, що Рубану от просто так купу зброї підкинули, а він не помітив цього? Камон, це не маленький пакетик з білим порошком!
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29.11.2021 19:58 Відповісти
Ага, наче вони настільки тупи, що не розуміли шо робили і шо за це буває в більш-менш нормальних країнах... Панять і прастіть, блд...
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29.11.2021 19:59 Відповісти
собственно они оказались правы. и даже ТАКОЕ дело им сошло с рук.
Напомни., выпустили их при Порошенко (((
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29.11.2021 20:27 Відповісти
А дело закрыли при Зеленском. Теперь вопрос компенсаций.
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29.11.2021 21:07 Відповісти
Хто вони? Відпустили, коли московська агентура вже почала повертатися та нахабніти, бо було вже зрозуміло що стадо обере клоуна!
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29.11.2021 21:08 Відповісти
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29.11.2021 19:15 Відповісти
как раз, настоящая, вражина.
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29.11.2021 19:54 Відповісти
Ніх... собі. Була зброя в мікроавтобусі на лінії розмежування з ОРДЛО, був запис Надюхі з військовими про заколот і цього мало? от якби реально підірвала Раду - тоді да. Надюха вже зараз наговорила на ще одну статтю
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29.11.2021 19:17 Відповісти
А зато Лерос с пальцем - враг и уголовное дело.
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29.11.2021 21:30 Відповісти
Цікаво... Барижила Гадя з рубаном зброєю і необґрунтовано, мля...
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29.11.2021 19:20 Відповісти
На примере Нади я бы хотела посоветовать всем украинцам критически относиться к тем, из кого сегодня СМИ лепят "спасителей нации"
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29.11.2021 19:24 Відповісти
мы уже в курсе.
Потому я и не повелся на Гадю Ганзюк.
Черноротую бабу, которая тупо влезла в разборки между бизнесюками и губернатором.
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29.11.2021 20:29 Відповісти
Ця "консерва" з Рубаном отримають реальні терміни, буде позбавлена звання "Герой України" лише тоді, коли зміниться влада на реально адекватну та українську.
Не раніше.
Коротше кажучи, пічалька.
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29.11.2021 19:25 Відповісти
их выпустили при Порохе((
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29.11.2021 20:29 Відповісти
Формально так, але уже після виграшу Зе на виборах...
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29.11.2021 20:45 Відповісти
За один патрон садять за грати, а тут цілу баржу мінометів-кулеметів з ОРДЛО завезли і "немає підстав для обвинувачення".
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29.11.2021 19:39 Відповісти
Завезли баржу? А где она /баржа/?
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30.11.2021 07:24 Відповісти
це поетична метафора, москворотий.
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30.11.2021 09:10 Відповісти
Так ты ещё и поэт, криворотый😁
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30.11.2021 11:23 Відповісти
я поет, а ти москворотий-криворотий. )))
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30.11.2021 11:46 Відповісти
Зелене багно збирає "орків"!
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29.11.2021 19:40 Відповісти
сейчас такие "ценные" кадры будут ой как нужны зеленым предателям...
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29.11.2021 19:47 Відповісти
"необґрунтованість обвинувачення" это, как "их там нет"... а кое-кто, из-за похожей походки, срок топтал... чудеса....
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29.11.2021 19:50 Відповісти
Писець, два буса зброї з ОРДЛО, фіксація на відео планів її застосування и нема обгрунтованих звинувачень! Дебіли, ви зробили це разом!
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29.11.2021 19:52 Відповісти
видно готовится зеленая провокация з участю минометов
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29.11.2021 19:58 Відповісти
В неї там стільки вкрай ї...тої підписоти, зебня у порівнянні з ними просто невинні вівці...
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29.11.2021 20:05 Відповісти
Н.Савченко як завжди поспішає виправдовуватись щоб слідчі не докопались до істини .
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29.11.2021 20:21 Відповісти
Гай Гадя не радується раніше часу. Маленькому зеленому чму не довго царювати лишилось. Дуже скоро в президентське крісло повернеться Порошенко, а в генеральну прокуратуру повернеться Луценко, і тоді ця справа відкриється по новій. Сміється той, хто сміється останній Ещё не вечер.
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29.11.2021 20:24 Відповісти
а можна якось без Порошенка і без Зеленського? ну вже ш проходили ці граблі..
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29.11.2021 20:27 Відповісти
Не можна
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29.11.2021 20:28 Відповісти
слушай, ну Гад. выпустили при Порохе, так что Порох далеко не идеален.
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29.11.2021 20:30 Відповісти
Луценко навряд чи. Порошенко - можливо.
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29.11.2021 21:11 Відповісти
Фигасе, тебя колбасит
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30.11.2021 07:32 Відповісти
Гадя...ты даже не представляешь насколько на тебя покуй ...)
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29.11.2021 20:28 Відповісти
Невиноватияяяя! Ну а чё можно ждать дальше? Беня заберёт все активы, бубочка станет императором....и т.д.
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29.11.2021 20:37 Відповісти
Теперь может даже медаль ей дадут ..
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29.11.2021 20:39 Відповісти
Так Надя выходит за Илью или это фейк.?
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29.11.2021 20:51 Відповісти
Я не хочу чтобы эта ***** алкоголичка террористка жила со мною в одном городе. Эта бычка хотела смертей в Киеве. Она не должна жить в Киеве, максимум в лукьяновской сизов
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Джерело: https://censor.net/ua/n3302311


І справи нема... А якби когось ще на такому спіймали ?? Плюс записи розмов ??
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29.11.2021 21:09 Відповісти
не забуваємо ставити лайки цій корові яловій petition president.gov.ua/petition/125010
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29.11.2021 21:12 Відповісти
Этот пофигизм к её преступлению только мотивирует её к какой-то ещё большей глупости или преступлениям, попомните эти слова.
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29.11.2021 21:34 Відповісти
А если бы Гадя действительно обстреляла бы Раду из минометов, вы как-бы к этому отнеслись?
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29.11.2021 22:13 Відповісти
Спектакль розыгранный с Гадей в московском Суде высший пилотаж РАБссиянского дебилизма... умеют ФСБшники правду сочинять на видео...
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29.11.2021 23:09 Відповісти
Ого) пригадали) збиті вони вже, не їх час ))
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29.11.2021 23:39 Відповісти
там ещё про побег с баржи на гидроциклах в Гидропарк и добивание прикладами было.
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30.11.2021 05:26 Відповісти
Луцик после бутылочки вискарика и не такое придумает
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30.11.2021 07:36 Відповісти
Макака слезь с дерева
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30.11.2021 11:45 Відповісти
Справа розвалена це коли виправдовувальний вирок, а так повернули прокуророві обвинувальний акт. Якщо буде вольове рішення, перекваліфікують дії цих недоумків на незаконне поводження зі зброєю і направлять до суду.
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30.11.2021 08:28 Відповісти
Суч#а неизлечимая!а было время я за неё переживал...
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30.11.2021 08:59 Відповісти
Коли у владі портнов,татаров, демченко, і ще купа замів і чиновників часів януковоча, то й всі інші гадюки вилазять погрітись
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30.11.2021 09:46 Відповісти
Я чего-то не понимаю...
Их же вроде взяли прямо в машине с оружием из ОРДЛО?
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30.11.2021 11:24 Відповісти
Что это дело развалится было понятно с самого начала. Поэтому прокуратура и суды тянули годами..... И как всегда - никто не виноват.
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30.11.2021 12:25 Відповісти
Тупий зелепушний фальсифікат на Семенченка лусне так само, як і тупий коричневий фальсифікат на Савченко.
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01.12.2021 13:34 Відповісти
 
 