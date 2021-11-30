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Новости За рубежом
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Вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск армии РФ, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск армии РФ, - Пентагон

Соединенные Штаты продолжают наблюдать передвижение войск РФ вблизи украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", - отметил представитель оборонного ведомства США.

На просьбу уточнить, какие оценки имеет Пентагон по поводу численности российских сил, Кирби отметил, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его словам, они продолжают увеличиваться.

"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны относительно того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил", - сказал представитель Пентагона.

Также читайте: В Пентагоне прокомментировали активность РФ вокруг Украины и подтвердили приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО

При этом Кирби акцентировал, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру: "Я имею в виду, что вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск".

В этой связи он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ "быть более прозрачными" по поводу действий и намерений российских сил. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.

Читайте: Путін та Байден збираються зустрітися у відеоформаті, - МЗС РФ

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Топ комментарии
+21
Не відволікайте нашого нарколигу, він захоплений помстою Бутусову.
Вибачте, ВЕРХОВНИЙ нарколига.
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30.11.2021 01:34
+9
Можу порекомендувать кацапам "отмазку" - Гітлер виправдовував переміщення військових контингентів на територію східної Польщі з Франції та заходу Німеччини тим , що він їх виводить з-під удару англійських бомбардувань , а Путін хай пояснює скупчення військ біля кордонів з Україною тим , що рятує їх від загрози удару ракет і авіації Китаю!
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30.11.2021 06:05
+7
Чёртов Порошенко! Не закончил войну, а Вовочке теперь отдуваться.
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30.11.2021 02:34
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Не відволікайте нашого нарколигу, він захоплений помстою Бутусову.
Вибачте, ВЕРХОВНИЙ нарколига.
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30.11.2021 01:34 Ответить
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30.11.2021 07:48 Ответить
Нет ничего опаснее голодного зверя в преддверии зимы.
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30.11.2021 08:26 Ответить
У ГринПоца диллер кокса - в кремле! Т.е., Членограй у Членоликого - на игле!!!
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30.11.2021 13:00 Ответить
Сопля сопли гундосит после Критики и мотания в собственное квартальное Гавно !пусть отмоется !пинтагон это не было в сценарии криворожского лоха!
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30.11.2021 01:53 Ответить
крч будудет замес ! спасибо вова лох криворожский !
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30.11.2021 01:57 Ответить
Чёртов Порошенко! Не закончил войну, а Вовочке теперь отдуваться.
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30.11.2021 02:34 Ответить
Отдуваться ... Членограй разве что спалит очередной рояль - ему какая разница
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30.11.2021 13:03 Ответить
Избрали идиота верховным главнокомандующим кушайте и не обляпайтесь, никто за Вас Вашего идиота уму разуму учить не будет. Готовьтесь покорять просторы Сибири
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30.11.2021 05:01 Ответить
До встречи на украинско-китайской границе
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30.11.2021 13:10 Ответить
Можу порекомендувать кацапам "отмазку" - Гітлер виправдовував переміщення військових контингентів на територію східної Польщі з Франції та заходу Німеччини тим , що він їх виводить з-під удару англійських бомбардувань , а Путін хай пояснює скупчення військ біля кордонів з Україною тим , що рятує їх від загрози удару ракет і авіації Китаю!
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30.11.2021 06:05 Ответить
👍
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30.11.2021 09:31 Ответить
Дайте сказать!!!
1. Путин хочет, шоб его Байден пригласил на разговор! И его ищейки уже обнюхали памперсы Байдена и доложили, шо пахнут они как Обамы. Поэтому это - чистый шантаж и войсковые учения по переброске войск электричками РЖД.
2. Или же Путин захотел, шо Байдена грохнул кирдык, а Западную Европу охватила эпидемия поноса, и он таки грохнет по Украине - и Калибрами, и Искандерами, и Солнцепеками... Шоб те, кто боялись, таки усрались.
И тут, когда он будет выбирать варианты, для него будет основным фактором, как мы отреагируем!
Если как блоггеры во Львове - туса "Солнцепек от Искадера в Киеве" в декабре - то нам кирдык на следующие 300 лет.
Если в один день поменяем власть и будем искать не разрешенное для нас оружие в арсеналах МВД - тогда посражаемся.
Жаль вождей нет, которые бы помнили песню "Киев бомбили, нам объявили"... И молодежь к памятнику солдату, погибшему за Родину не затянешь и на аркане - все на концерте или Квартала, или Лободы с Манатиком... Общество бесполых пожирателей пиццы, где мужики уже почти в колготах ходят по улице...
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30.11.2021 08:01 Ответить
Я за зміну влади та підконтрольну роздачу зброї та набоїв після співбесіди та краткого курсу у 2-3 дні.
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30.11.2021 09:37 Ответить
Не будет этих двух дней! И собеседование уже будет скорее всего с офицером контрразведки российской армии - с каким-нибудь внучатым племянником Судоплатова.
Прокинешься, а "надворі тільки выз у далекий Сибір!"
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30.11.2021 10:08 Ответить
150 тысяч воинов УПА дали так просратыся московской империи, что досихпор московские ордынцы вспоминают.. обыкновенного Украинца - Степана Бандеру
Досвидос на украинско-китайской границе!
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30.11.2021 13:17 Ответить
Хай зосереджуються. Чим більше їх буде, тим менше снарядів знадобиться. Кучність це добре
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30.11.2021 09:17 Ответить
Ну что: сначала Бутусов якобы шмальнул из гаубицы по подштанцам, а теперь еще один, оказывается, вроде бы, якобы "убивал русских людей":
«Убивал русских людей»: комбат «Айдара» признался в военных преступлениях
Бывший командир украинского нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук дал интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ, в котором он признался в совершении военных преступлений. Он подчеркнул, что с первого же дня создания батальона он выполнял приказы ВСУ. «Я готов даже в Гааге отвечать"
https://www.mk.ru/politics/2021/11/30/ubival-russkikh-lyudey-kombat-aydara-priznalsya-v-********-prestupleniyakh.html

Сам в Гаагу рвется, что характерно, отвечать за приказы ВСУ.
Вопрос: где конкретно находится река СЕВЕРНЫЙ Донец, мост через которую сей герой захватывал? Именно СЕВЕРНЫЙ.
"Он добавил, что ему принадлежат идея и исполнение операции по захвату моста через Северный Донец, который вел к городу Счастье. "

Герой не знает правильного названия реки, через которую мост?
У героя была российская карта?
Или рубли сейчас шуршат в кармане?

Как же войнушка то кому-то нужна, вон как черти то полезли.
Давай, Беня Бабломойский, давай.

P.S. Про "Айдар":
"Батальону предоставлял помощь председатель государственной администрации Днепропетровской области Игорь Коломойский, финансирование осуществлялось через «Фонд оборони Країни»[12]." (Википедия)
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30.11.2021 10:08 Ответить
Гаага далеко, а вот местные коллаборанты рядом, и сосвсем даже за решеткой, а подняли головы, обнаглели и готовы будут судить даже военнослужащих ВСУ!
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30.11.2021 10:11 Ответить
Помнится в 14 айдаровцы отжимали все, что плохо лежит, и далеко не на фронте... В карман "бабушки" конечно!(... Чего стоило только отжатие и распил "Атека" в Киеве.... Надо было видеть этих"бойцов", которые выгоняли детей на улицу с ледового стадиона... Беня не только деньги в карман слил из банка, он за время войны сп#здил немеренно... Но, бл#, остался недоволен, что не всё! Аппетит приходит во время еды!
В итоге, имеем:
Деньги ***** потратит не может, невыездной (посадят... и жалко что не в общей камере нашего СИЗО, а где нить в Австрии как его коллегу)... "Жадность фраера сгубила"
Только стране и нам от этого не лучше! Ни он, ни главком свои зады в окопы не потащат...(((((
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30.11.2021 12:22 Ответить
Главное не кучность, а штаны не забыть снять, когда в туалет добежишь!
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30.11.2021 10:09 Ответить
руССкий вояк - штаны не снимает ... гордость, понимаете..! да и туалетов то нету у них
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30.11.2021 13:21 Ответить
 
 