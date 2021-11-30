Вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск армии РФ, - Пентагон

Соединенные Штаты продолжают наблюдать передвижение войск РФ вблизи украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", - отметил представитель оборонного ведомства США.

На просьбу уточнить, какие оценки имеет Пентагон по поводу численности российских сил, Кирби отметил, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его словам, они продолжают увеличиваться.

"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны относительно того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил", - сказал представитель Пентагона.

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При этом Кирби акцентировал, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру: "Я имею в виду, что вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск".

В этой связи он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ "быть более прозрачными" по поводу действий и намерений российских сил. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.

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