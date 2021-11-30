Вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск армии РФ, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты продолжают наблюдать передвижение войск РФ вблизи украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.
Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем наблюдать с большой обеспокоенностью за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", - отметил представитель оборонного ведомства США.
На просьбу уточнить, какие оценки имеет Пентагон по поводу численности российских сил, Кирби отметил, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его словам, они продолжают увеличиваться.
"Мы следим за этим внимательно, и что касается численности, я бы не давал оценок с этой трибуны относительно того, что конкретно мы видим. Но я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил", - сказал представитель Пентагона.
При этом Кирби акцентировал, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру: "Я имею в виду, что вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск".
В этой связи он в очередной раз обратился с призывом к руководству РФ "быть более прозрачными" по поводу действий и намерений российских сил. Кирби подчеркнул, что любые шаги России, направленные на эскалацию, будут вызывать серьезное отношение со стороны США, а также союзников и партнеров.
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Вибачте, ВЕРХОВНИЙ нарколига.
1. Путин хочет, шоб его Байден пригласил на разговор! И его ищейки уже обнюхали памперсы Байдена и доложили, шо пахнут они как Обамы. Поэтому это - чистый шантаж и войсковые учения по переброске войск электричками РЖД.
2. Или же Путин захотел, шо Байдена грохнул кирдык, а Западную Европу охватила эпидемия поноса, и он таки грохнет по Украине - и Калибрами, и Искандерами, и Солнцепеками... Шоб те, кто боялись, таки усрались.
И тут, когда он будет выбирать варианты, для него будет основным фактором, как мы отреагируем!
Если как блоггеры во Львове - туса "Солнцепек от Искадера в Киеве" в декабре - то нам кирдык на следующие 300 лет.
Если в один день поменяем власть и будем искать не разрешенное для нас оружие в арсеналах МВД - тогда посражаемся.
Жаль вождей нет, которые бы помнили песню "Киев бомбили, нам объявили"... И молодежь к памятнику солдату, погибшему за Родину не затянешь и на аркане - все на концерте или Квартала, или Лободы с Манатиком... Общество бесполых пожирателей пиццы, где мужики уже почти в колготах ходят по улице...
Прокинешься, а "надворі тільки выз у далекий Сибір!"
Досвидос на украинско-китайской границе!
«Убивал русских людей»: комбат «Айдара» признался в военных преступлениях
Бывший командир украинского нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук дал интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ, в котором он признался в совершении военных преступлений. Он подчеркнул, что с первого же дня создания батальона он выполнял приказы ВСУ. «Я готов даже в Гааге отвечать"
https://www.mk.ru/politics/2021/11/30/ubival-russkikh-lyudey-kombat-aydara-priznalsya-v-********-prestupleniyakh.html
Сам в Гаагу рвется, что характерно, отвечать за приказы ВСУ.
Вопрос: где конкретно находится река СЕВЕРНЫЙ Донец, мост через которую сей герой захватывал? Именно СЕВЕРНЫЙ.
"Он добавил, что ему принадлежат идея и исполнение операции по захвату моста через Северный Донец, который вел к городу Счастье. "
Герой не знает правильного названия реки, через которую мост?
У героя была российская карта?
Или рубли сейчас шуршат в кармане?
Как же войнушка то кому-то нужна, вон как черти то полезли.
Давай, Беня Бабломойский, давай.
P.S. Про "Айдар":
"Батальону предоставлял помощь председатель государственной администрации Днепропетровской области Игорь Коломойский, финансирование осуществлялось через «Фонд оборони Країни»[12]." (Википедия)
В итоге, имеем:
Деньги ***** потратит не может, невыездной (посадят... и жалко что не в общей камере нашего СИЗО, а где нить в Австрии как его коллегу)... "Жадность фраера сгубила"
Только стране и нам от этого не лучше! Ни он, ни главком свои зады в окопы не потащат...(((((