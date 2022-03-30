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Новости Политика Украины
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Ермак: Сегодня утром дал ГБР показания по делу "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак: Сегодня утром дал ГБР показания по делу

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня утром дал показания по делу "вагнеровцев".

Об этом Ермак сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал.

Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "і", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.

Также читайте: Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"

Ермак: Сегодня утром дал ГБР показания по делу вагнеровцев 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
Він з братом приходив,якого вбив Порошенко чи сам?)))
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30.11.2021 11:41
+42
Лапша для ЗЕбильного стада. Лживые и циничные мрази
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30.11.2021 11:43
+33
Рафик не в чем не виноват!!
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30.11.2021 11:42
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Да ладно, "законопослушний"...дальше навіть не хотілось читати
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01.12.2021 06:21 Ответить
Что рассказывал, как карандаши точил, и кофе начальнику варил?
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01.12.2021 08:11 Ответить
з єрмаками потрібно поступати як це робить моссад в Ізраїлі !!!!
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24.12.2021 08:34 Ответить
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