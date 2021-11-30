13 246 103
Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні вранці надав свідчення у справі "вагнерівців".
Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав.
Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця.
Топ коментарі
+47 Влад Воланд
показати весь коментар30.11.2021 11:41
+42 oleg1966
показати весь коментар30.11.2021 11:43
+33 Орест Орест
показати весь коментар30.11.2021 11:42
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Петро Удеч
показати весь коментар01.12.2021 06:21 Відповісти Мені подобається 0
сергей d681534c
показати весь коментар01.12.2021 08:11 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Фурман
показати весь коментар24.12.2021 08:34 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...