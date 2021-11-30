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ПВК "Вагнер" (1473) ДБР (2552) Єрмак Андрій (1228)

Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні вранці надав свідчення у справі "вагнерівців".

Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав.

Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця. 

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Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі вагнерівців 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Він з братом приходив,якого вбив Порошенко чи сам?)))
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30.11.2021 11:41
+42
Лапша для ЗЕбильного стада. Лживые и циничные мрази
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30.11.2021 11:43
+33
Рафик не в чем не виноват!!
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30.11.2021 11:42
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Да ладно, "законопослушний"...дальше навіть не хотілось читати
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01.12.2021 06:21 Відповісти
Что рассказывал, как карандаши точил, и кофе начальнику варил?
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01.12.2021 08:11 Відповісти
з єрмаками потрібно поступати як це робить моссад в Ізраїлі !!!!
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24.12.2021 08:34 Відповісти
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