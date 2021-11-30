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Зеленский назначил Поклада начальником департамента контрразведки СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Поклада начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
29 ноября Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака.
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Сядет ли Александр Поклад? Или ДКР СБУ и дальше будет пользоваться услугами бандита?
Речь идет о сотруднике 5 управления ДКР СБУ Александре Покладе. Который, что весьма странно, после отправки в кировоградскую ссылку своего шефа Алексея Петрова, не только не был изгнан из СБУ, но и пошел на повышение.
Председатель сообщила, что в апреле 2016 года работники СБУ во время задержания надели подозреваемому на голову мешок, отвезли в лесополосу и избили.
Чтобы скрыть свое преступление, они с помощью угроз заставили задержанного подписать нужные процессуальные документы.
Примечательно, что внутри СБУ у этого человека есть кличка «душитель». Ну, фишка у него такая, любит задержанных душить для сговорчивости на допросе. Вообще, Поклад - это показатель деградации СБУ. Как мог человек с судимостью за вымогательство стать штатным сотрудником СБУ?
В 2017 году Павел Заярнюк был похищен группой сотрудников ДКР во главе с Александром Покладом. От Заярнюка требовали признаться в том, что они с Лабутиным готовили вооруженный переворот с целью захвата власти. А также убийства высших политических деятелей Украины. К фабрикации этого дела причастно как 5 управление ДКР СБУ так и следователи и руководство военной прокуратуры.
Дело настолько «тухлое», что ни ГПУ, ни СБУ просто не хотят привлекать к нему внимания. Тем более, что если бы СМИ занялись расследованием этого «дела», то увидели бы не только под «шумок» войны украсть у государства мощнейшую стратегическую отрасль, не только бредовые фальсификации, но и интересные методы действий нынешних сотрудников военной контрразведки СБУ.
Александр Валентинович Поклад, 31 год. Закончил Харьковский юридический университет, юрист. В 1996 году осужден за вымогательство к 6 годам лишения свободы с конфискацией. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. А через два с половиной года его освободили по амнистии. Наказание отбывал в СИЗО и ИТУ Полтавы. Освобождался не без содействия Плужника....
Более подробно про этого персонажа:
https://fbi1.media/syadet-li-aleksandr-poklad-ili-dkr-sbu-i-dalshe-budet-polzovatsya-uslugami-bandita/
https://strana.news/articles/analysis/423027-pochemu-v-ukraine-neozhidanno-vspomnili-o-hibeli-bankira-denisa-kireeva.html
Спец по фейковым "госпереворотам". Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки https://strana.today/news/364724-aleksandr-poklad-hlava-dkr-sbu-chto-o-nem-izvestno.html