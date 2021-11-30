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Зеленский назначил Поклада начальником департамента контрразведки СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Поклада начальником департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Поклада начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

29 ноября Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует подготовку государственного переворота

Автор: Наталя Джума
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Расставляет своих типа лояльных?! ПЕРЕВОРОТ же на носу! Сейчас они ему "присягнут на верность", а потом съедут когда подгорать конкретно начнет.
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30.11.2021 15:23 Ответить
А Зеленський у курсі що він його призначив?
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30.11.2021 15:24 Ответить
Дерьмак йому повідомить. Коли- небуть. Можливо.
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30.11.2021 15:35 Ответить
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30.11.2021 15:41 Ответить
НОВОСТИ. Опубликовано 2 года назад.
Сядет ли Александр Поклад? Или ДКР СБУ и дальше будет пользоваться услугами бандита?
Речь идет о сотруднике 5 управления ДКР СБУ Александре Покладе. Который, что весьма странно, после отправки в кировоградскую ссылку своего шефа Алексея Петрова, не только не был изгнан из СБУ, но и пошел на повышение.
Председатель сообщила, что в апреле 2016 года работники СБУ во время задержания надели подозреваемому на голову мешок, отвезли в лесополосу и избили.
Чтобы скрыть свое преступление, они с помощью угроз заставили задержанного подписать нужные процессуальные документы.
Примечательно, что внутри СБУ у этого человека есть кличка «душитель». Ну, фишка у него такая, любит задержанных душить для сговорчивости на допросе. Вообще, Поклад - это показатель деградации СБУ. Как мог человек с судимостью за вымогательство стать штатным сотрудником СБУ?
В 2017 году Павел Заярнюк был похищен группой сотрудников ДКР во главе с Александром Покладом. От Заярнюка требовали признаться в том, что они с Лабутиным готовили вооруженный переворот с целью захвата власти. А также убийства высших политических деятелей Украины. К фабрикации этого дела причастно как 5 управление ДКР СБУ так и следователи и руководство военной прокуратуры.
Дело настолько «тухлое», что ни ГПУ, ни СБУ просто не хотят привлекать к нему внимания. Тем более, что если бы СМИ занялись расследованием этого «дела», то увидели бы не только под «шумок» войны украсть у государства мощнейшую стратегическую отрасль, не только бредовые фальсификации, но и интересные методы действий нынешних сотрудников военной контрразведки СБУ.
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30.11.2021 15:49 Ответить
Великий треш - програма президента...
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30.11.2021 15:58 Ответить
Айяйяй, а ведь все это происходило при честнейшем гетьмане Петьмане и герое Украины Васи Грицаке!
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30.11.2021 16:48 Ответить
Угу. Теперь же при владе Найчестнейший Дерьмак - на повышение пошел бандит.
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30.11.2021 18:07 Ответить
Куда не плюнь, одни бандиты и решалы.

Александр Валентинович Поклад, 31 год. Закончил Харьковский юридический университет, юрист. В 1996 году осужден за вымогательство к 6 годам лишения свободы с конфискацией. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. А через два с половиной года его освободили по амнистии. Наказание отбывал в СИЗО и ИТУ Полтавы. Освобождался не без содействия Плужника....

Более подробно про этого персонажа:
https://fbi1.media/syadet-li-aleksandr-poklad-ili-dkr-sbu-i-dalshe-budet-polzovatsya-uslugami-bandita/
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30.11.2021 15:59 Ответить
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30.11.2021 16:01 Ответить
Руками неЛоха такое г-но поднимают ,что похоже будет полный треш с приходом к власти непонятно кого ,эти уже просто так не уйдут это будет жестко
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30.11.2021 16:04 Ответить
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30.11.2021 16:11 Ответить
Фронт без пощады. Почему глава украинской разведки Буданов обвинил СБУ в убийстве Дениса Киреева
https://strana.news/articles/analysis/423027-pochemu-v-ukraine-neozhidanno-vspomnili-o-hibeli-bankira-denisa-kireeva.html

Спец по фейковым "госпереворотам". Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки https://strana.today/news/364724-aleksandr-poklad-hlava-dkr-sbu-chto-o-nem-izvestno.html
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28.01.2023 05:24 Ответить
Назначение «странное и опасное» - офицеры СБУ о новом начальнике контрразведки. В ОРДЛО Поклада боятся заслуженно. А у нас? https://zn.ua/POLITICS/naznachenie-strannoe-i-opasnoe-ofitsery-sbu-o-novom-nachalnike-kontrrazvedki.html
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28.01.2023 05:28 Ответить
Учитывая большинство назначений на должности зе-клоуна, складывается впечатление, что через пару месяцев и Янукович вернется, станет премьер-министром и все заживут долго и счастливо.
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30.11.2021 16:23 Ответить
Януковича не назначат, потому что он не еврей.
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30.11.2021 18:35 Ответить
 
 