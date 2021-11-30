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Зеленський призначив Поклада начальником департаменту контррозвідки СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Поклада начальником департаменту контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Поклада начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.

29 листопада Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ генерал-майора Олександра Руснака.

Також читайте: СБУ розслідує підготовку державного перевороту

Автор: Володимир Янченко
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Расставляет своих типа лояльных?! ПЕРЕВОРОТ же на носу! Сейчас они ему "присягнут на верность", а потом съедут когда подгорать конкретно начнет.
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30.11.2021 15:23 Відповісти
А Зеленський у курсі що він його призначив?
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30.11.2021 15:24 Відповісти
Дерьмак йому повідомить. Коли- небуть. Можливо.
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30.11.2021 15:35 Відповісти
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30.11.2021 15:41 Відповісти
НОВОСТИ. Опубликовано 2 года назад.
Сядет ли Александр Поклад? Или ДКР СБУ и дальше будет пользоваться услугами бандита?
Речь идет о сотруднике 5 управления ДКР СБУ Александре Покладе. Который, что весьма странно, после отправки в кировоградскую ссылку своего шефа Алексея Петрова, не только не был изгнан из СБУ, но и пошел на повышение.
Председатель сообщила, что в апреле 2016 года работники СБУ во время задержания надели подозреваемому на голову мешок, отвезли в лесополосу и избили.
Чтобы скрыть свое преступление, они с помощью угроз заставили задержанного подписать нужные процессуальные документы.
Примечательно, что внутри СБУ у этого человека есть кличка «душитель». Ну, фишка у него такая, любит задержанных душить для сговорчивости на допросе. Вообще, Поклад - это показатель деградации СБУ. Как мог человек с судимостью за вымогательство стать штатным сотрудником СБУ?
В 2017 году Павел Заярнюк был похищен группой сотрудников ДКР во главе с Александром Покладом. От Заярнюка требовали признаться в том, что они с Лабутиным готовили вооруженный переворот с целью захвата власти. А также убийства высших политических деятелей Украины. К фабрикации этого дела причастно как 5 управление ДКР СБУ так и следователи и руководство военной прокуратуры.
Дело настолько «тухлое», что ни ГПУ, ни СБУ просто не хотят привлекать к нему внимания. Тем более, что если бы СМИ занялись расследованием этого «дела», то увидели бы не только под «шумок» войны украсть у государства мощнейшую стратегическую отрасль, не только бредовые фальсификации, но и интересные методы действий нынешних сотрудников военной контрразведки СБУ.
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30.11.2021 15:49 Відповісти
Великий треш - програма президента...
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30.11.2021 15:58 Відповісти
Айяйяй, а ведь все это происходило при честнейшем гетьмане Петьмане и герое Украины Васи Грицаке!
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30.11.2021 16:48 Відповісти
Угу. Теперь же при владе Найчестнейший Дерьмак - на повышение пошел бандит.
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30.11.2021 18:07 Відповісти
Куда не плюнь, одни бандиты и решалы.

Александр Валентинович Поклад, 31 год. Закончил Харьковский юридический университет, юрист. В 1996 году осужден за вымогательство к 6 годам лишения свободы с конфискацией. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. А через два с половиной года его освободили по амнистии. Наказание отбывал в СИЗО и ИТУ Полтавы. Освобождался не без содействия Плужника....

Более подробно про этого персонажа:
https://fbi1.media/syadet-li-aleksandr-poklad-ili-dkr-sbu-i-dalshe-budet-polzovatsya-uslugami-bandita/
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30.11.2021 15:59 Відповісти
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30.11.2021 16:01 Відповісти
Руками неЛоха такое г-но поднимают ,что похоже будет полный треш с приходом к власти непонятно кого ,эти уже просто так не уйдут это будет жестко
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30.11.2021 16:04 Відповісти
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30.11.2021 16:11 Відповісти
Фронт без пощады. Почему глава украинской разведки Буданов обвинил СБУ в убийстве Дениса Киреева
https://strana.news/articles/analysis/423027-pochemu-v-ukraine-neozhidanno-vspomnili-o-hibeli-bankira-denisa-kireeva.html

Спец по фейковым "госпереворотам". Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки https://strana.today/news/364724-aleksandr-poklad-hlava-dkr-sbu-chto-o-nem-izvestno.html
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28.01.2023 05:24 Відповісти
Назначение «странное и опасное» - офицеры СБУ о новом начальнике контрразведки. В ОРДЛО Поклада боятся заслуженно. А у нас? https://zn.ua/POLITICS/naznachenie-strannoe-i-opasnoe-ofitsery-sbu-o-novom-nachalnike-kontrrazvedki.html
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28.01.2023 05:28 Відповісти
Учитывая большинство назначений на должности зе-клоуна, складывается впечатление, что через пару месяцев и Янукович вернется, станет премьер-министром и все заживут долго и счастливо.
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30.11.2021 16:23 Відповісти
Януковича не назначат, потому что он не еврей.
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30.11.2021 18:35 Відповісти
 
 