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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Слуга народа (2547) Соха Роман (6)

Из фракции "Слуга народа" могут выйти еще около 10 нардепов, - Соха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из фракции

Народный депутат Роман Соха считает, что вслед за ним из фракции "Слуга народа" могут выйти еще больше 10 нардепов-мажоритарщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я вижу эти настроения, я вижу, что их достаточно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – пояснил он.

Соха отметил, что лично с президентом Владимиром Зеленским общался более года назад, летом 2020 года, но пытался донести до него свое несогласие с политикой власти из-за руководства фракции.

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"Всю эту информацию мы пытались донести через руководство фракции, через руководство заместителей фракции, они все знают наши настроения. Реакции никакой не было", – отметил он.

Нардеп добавил, что свое будущее сейчас видит вместе с МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика", в состав которого входит.

"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заверил он.

Напомним, 30 ноября Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа". "Я не хочу и не могу иметь ничего общего с людьми, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа", - заявил депутат.
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Топ комментарии
+24
Бегите крысы, бегите!
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30.11.2021 17:08
+12
Криси завжди тікають з корабля,який скоро піде на дно. Так що нічого дивного.
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30.11.2021 17:12
+10
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30.11.2021 17:28
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Бегите крысы, бегите!
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30.11.2021 17:08 Ответить
А хто був першим?

Чабу Амирэджиби «Дата Туташхиа»:
«Коли сама голодна щур починає издыхать, інші кидаються на неї і зжирають. Тут-то і треба запам'ятати, яка рванется першої. Її треба берегти, плекати, захищати. Коли всі щури кидаються на одну, між ними починається бійка, і в бійці найбільше можуть искусать ту, яка рвонулася першої. Від укусів вона може ослабнути, і її з'їдять. Буває, коли виводиш людожера, гине навіть останнім тварина - укус не заживе, рана загноится, щур і здохне. Тоді, вважай, вся праця пропала марно».
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30.11.2021 17:17 Ответить
28,6% украинцев главной и реальной оппозиционной силой в стране считают "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные 30 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
23,2% респондентов думают, что это "Оппозиционная платформа - За жизнь".
17,8% опрошенных считают, что основной оппозицией к нынешней власти является "Батьківщина".
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30.11.2021 18:26 Ответить
поки вова підганяє памперси перед путчем ( а його все пучить й походу памперси приходять у непотріб) -
Суд виправдав Юрченка по справі щодо ДТП

Галицький суд Львова не знайшов вини народного депутата Олександра Юрченка в автомобільній аварії, яка сталася влітку в центрі міста.
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30.11.2021 18:39 Ответить
крысы почулы ,шо ахметов будэ бильшэ платыты
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30.11.2021 20:20 Ответить
Выйти то они выйдут ,но хрен шо это им даст ...
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30.11.2021 17:10 Ответить
Проживут дольше в раде чем у сцук урода)неужели не доходит?
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30.11.2021 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsqG9YO4FLk


Нашестя щурів у Кривому Розі
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30.11.2021 17:11 Ответить
Криси завжди тікають з корабля,який скоро піде на дно. Так що нічого дивного.
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30.11.2021 17:12 Ответить
Йде капітан по палубі, як раптом назустріч юрба щурів. Капітан думає: «Ну, все, хана, корабель тоне». Тут виходить вперед щур і каже:

- Не нервуй, капітан. У нас навчальна тривога.
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30.11.2021 17:15 Ответить
опа опа приходит зе сн моно ..опа
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30.11.2021 17:12 Ответить
законтаченные навеки...ничего не меняет.
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30.11.2021 17:13 Ответить


Щур завжди крикне - Біда!
А значить, є шанс на успіх.
За це били щурів іноді,
Але при цьому не так щоб всіх.
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30.11.2021 17:14 Ответить
"глядите- ой входит! и выходит! и входит и выходит! замечательно выходит!" (С)
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30.11.2021 17:14 Ответить
Схоже на щурячій бунт на кораблі...
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30.11.2021 17:14 Ответить
Щурячий король

Образ грізного супротивника Лускунчика - багатоголового повелителя сірої раті - склався на грунті народних повір'їв, так і на реальних фактах. У «Бестіарії» Геснера (XVI століття) написано: «Кажуть, що щур в похилому віці стає дуже великою, і молоді щури годують її. Таку щура називають щурячим королем». Недарма у німців слово Rattenkonig (Щурячий король) часто виступало прізвиськом для дармоїдів, які живуть за чужий рахунок.

Однак у XVIII столітті це назва позначало в першу чергу природне дивину - в'язку з декількох щурів, поплутаних хвостами, яких любили показувати за гроші на ярмарках. У документах описано близько 60 таких «щурячих королів», деякі з яких до цих пір зберігаються в музеях Німеччини та Франції.

З приводу походження подібної аномалії існує кілька гіпотез. Сама достовірна передбачає, що «щурячі королі» утворюються, коли в холоди щури скупчуються і сплять разом. Їхні хвости з різних причин злипаються (або змерзаються), а потім переплутуються.

Помічено також і факт, що практично всі виявлені «королі» були утворені чорними пацюками. Припускають, що причина цього - більш тонкі, ніж у сірих побратимів (і, отже, ломко-ранені) хвости.

Цілком ясно лише одне: подібні «королі» не здатні ні правити, ні воювати з Лускунчиком. Це нещасні каліки, тривалість життя яких, можливо, дійсно залежить від допомоги інших «некоронованих» щурів.
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30.11.2021 17:19 Ответить
Тьху, яка гидота! Це про бубачькін оп?!
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30.11.2021 17:59 Ответить
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30.11.2021 17:28 Ответить
зеленый титаник встретил айсберг, самые проворные пытаются эвакуироваться пока есть шлюпки... дальше путь один - на дно
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30.11.2021 17:42 Ответить
А не пора ли нам посмотреть есть ли коалиция?
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30.11.2021 17:45 Ответить
Самые наивные верят, что смена коек принесет борделю процветание .... Ах, бросьте ! Надо клоунесс менять!
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30.11.2021 17:49 Ответить
Розyмкоv те sаме vатне лайно і депyтати ті sамі жаби і vони бyдyть проти Пороха і політ, шлюха Юлька
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30.11.2021 17:55 Ответить
Предавший однажды - "отработанный материал", как по мне. В трудные минуты всегда происходит очищение от плевел. Стойкие идут дальше. А дорогу осилит идущий, уважаемые!
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30.11.2021 17:56 Ответить
Дорогу куди?В дупу?
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30.11.2021 20:55 Ответить
люди!!! если вы люди, не верьте этим пройдохам. это маневры ,все эти выходцы собирутся под крылом другого зеленого брата-разумкова. а тот потом будет спасать зелебобика. им никому нету веры,это все мрази. эту всю партию во главе с зелебобиком нужно отправить воевать в штрафбат на донбасе.
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30.11.2021 18:01 Ответить
Просто чувак понял, что чем дольше будет репу чесать, тем меньше шансов будет потом от этого дерьма отмыться.
Только что толку? Да хоть сто. На место каждого вышедшего тут же усядется другой. Или другая. Там такая скамейка запасных, что половину депутанов и депутанок СН можно менять ежемесячно еще несколько лет подряд. Парикмахеров и фотографов на Украине дохрена.
Нужен закон, который бы оговаривал, что если депутат вышел, то на его место не приходит никто. Вместо него остается дырка. Только в этом случае его партия будет нести ущерб, потому что потеряет голоса вышедших.
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30.11.2021 18:02 Ответить
Бегут с тонущего корабля...
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30.11.2021 18:07 Ответить
Развалится походу, партия...
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30.11.2021 18:08 Ответить
А кто это Соха?
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30.11.2021 18:10 Ответить
Это умная Арахламидия
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30.11.2021 19:47 Ответить
На брехні довго нічого триматись не буде.
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30.11.2021 18:38 Ответить
Партія СН - як резервуар для накопичення і фільтраціїї більш-менш адекватних депутатів в партію Разумкова. А натискувати потрібні кнопки будь-хто зможе: хоч перукар, хоч ресторатор, таксист можливо, або адміністратор! Депутатів, які пішли, чи підуть з партії СН завжди знайдеться ким замінити!
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30.11.2021 18:40 Ответить
Да, презервуар !
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30.11.2021 20:47 Ответить
Или резерватив...
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01.12.2021 10:48 Ответить
Вийшли з фракції - мандати на стіл,а не швендатися по іншим партіям ...
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30.11.2021 18:44 Ответить
Поки що виходять мажоритарщики, а мандатів можна лишати тільки тих, хто зайшов за списком партії.
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30.11.2021 19:11 Ответить
Зепил, не скули, есть еще немного времени на поржать
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30.11.2021 19:48 Ответить
Титаник что подлодка кУРСК..ХРЯСЬ И НЕТУ 73 % ДЕБИЛОВ
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30.11.2021 19:26 Ответить
Беня, сколько твоих слуг не корми, а у Ахметки всё равно толще.
Что именно толще? А какая разница?
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30.11.2021 19:37 Ответить
А кто комикам виноват? Они сами выгнали самого сильного своего игрока Разумкова а тот уведет с собой кучу народа.
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30.11.2021 20:04 Ответить
ахмєтка потрохи скупляє олов'яних депутатиків...
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01.12.2021 09:11 Ответить
 
 