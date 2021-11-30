Из фракции "Слуга народа" могут выйти еще около 10 нардепов, - Соха
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Народный депутат Роман Соха считает, что вслед за ним из фракции "Слуга народа" могут выйти еще больше 10 нардепов-мажоритарщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Я вижу эти настроения, я вижу, что их достаточно много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", – пояснил он.
Соха отметил, что лично с президентом Владимиром Зеленским общался более года назад, летом 2020 года, но пытался донести до него свое несогласие с политикой власти из-за руководства фракции.
"Всю эту информацию мы пытались донести через руководство фракции, через руководство заместителей фракции, они все знают наши настроения. Реакции никакой не было", – отметил он.
Нардеп добавил, что свое будущее сейчас видит вместе с МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика", в состав которого входит.
"Я выбрал ту стратегию и те принципы, которые внедряет МФО "Разумная политика". Там нет ничего нового, там взято то, что мы обещали, когда шли как "Слуга народа", и просто мы будем пытаться это выполнять", – заверил он.
Напомним, 30 ноября Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа". "Я не хочу и не могу иметь ничего общего с людьми, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа", - заявил депутат.
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Чабу Амирэджиби «Дата Туташхиа»:
«Коли сама голодна щур починає издыхать, інші кидаються на неї і зжирають. Тут-то і треба запам'ятати, яка рванется першої. Її треба берегти, плекати, захищати. Коли всі щури кидаються на одну, між ними починається бійка, і в бійці найбільше можуть искусать ту, яка рвонулася першої. Від укусів вона може ослабнути, і її з'їдять. Буває, коли виводиш людожера, гине навіть останнім тварина - укус не заживе, рана загноится, щур і здохне. Тоді, вважай, вся праця пропала марно».
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- Не нервуй, капітан. У нас навчальна тривога.
Щур завжди крикне - Біда!
А значить, є шанс на успіх.
За це били щурів іноді,
Але при цьому не так щоб всіх.
Образ грізного супротивника Лускунчика - багатоголового повелителя сірої раті - склався на грунті народних повір'їв, так і на реальних фактах. У «Бестіарії» Геснера (XVI століття) написано: «Кажуть, що щур в похилому віці стає дуже великою, і молоді щури годують її. Таку щура називають щурячим королем». Недарма у німців слово Rattenkonig (Щурячий король) часто виступало прізвиськом для дармоїдів, які живуть за чужий рахунок.
Однак у XVIII столітті це назва позначало в першу чергу природне дивину - в'язку з декількох щурів, поплутаних хвостами, яких любили показувати за гроші на ярмарках. У документах описано близько 60 таких «щурячих королів», деякі з яких до цих пір зберігаються в музеях Німеччини та Франції.
З приводу походження подібної аномалії існує кілька гіпотез. Сама достовірна передбачає, що «щурячі королі» утворюються, коли в холоди щури скупчуються і сплять разом. Їхні хвости з різних причин злипаються (або змерзаються), а потім переплутуються.
Помічено також і факт, що практично всі виявлені «королі» були утворені чорними пацюками. Припускають, що причина цього - більш тонкі, ніж у сірих побратимів (і, отже, ломко-ранені) хвости.
Цілком ясно лише одне: подібні «королі» не здатні ні правити, ні воювати з Лускунчиком. Це нещасні каліки, тривалість життя яких, можливо, дійсно залежить від допомоги інших «некоронованих» щурів.
Только что толку? Да хоть сто. На место каждого вышедшего тут же усядется другой. Или другая. Там такая скамейка запасных, что половину депутанов и депутанок СН можно менять ежемесячно еще несколько лет подряд. Парикмахеров и фотографов на Украине дохрена.
Нужен закон, который бы оговаривал, что если депутат вышел, то на его место не приходит никто. Вместо него остается дырка. Только в этом случае его партия будет нести ущерб, потому что потеряет голоса вышедших.
Что именно толще? А какая разница?