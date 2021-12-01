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Новини Політика України
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ВР (11722) Слуга народу (2544) Соха Роман (6)

Із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще близько 10 нардепів, - Соха

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із фракції

Народний депутат Роман Соха вважає, що слідом за ним із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще більше 10 нардепів-мажоритарників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я бачу ці настрої, я бачу, що їх доволі таки багато. Не можу сказати точну цифру, думаю, що більше десятка", – пояснив він.

Соха зазначив, що особисто з президентом Володимиром Зеленським спілкувався понад рік тому, влітку 2020 року, але намагався донести до нього свою незгоду з політикою влади через керівництво фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Соха вийшов із фракції "Слуга народу": Не хочу мати нічого спільного з людьми, що порушують принципи, з якими йшли на вибори

"Всю цю інформацію ми намагалися донести через керівництво фракції, через керівництво заступників фракції, вони все знають, наші настрої. Реакції ніякої не було", – зазначив він.

Нардеп додав, що своє майбутнє зараз бачить разом із МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика", до складу якого входить.

Також читайте: Арахамія про вихід Сохи із фракції "СН": Коли він повернеться до свого округу, люди будуть довго згадувати, хто це

"Я обрав ту стратегію і ті принципи, які впроваджує МФО "Розумна політика". Там нема нічого нового, там взято те, що ми обіцяли, коли йшли як "Слуга народу" і просто ми будемо намагатися це виконувати", – запевнив він.

Нагадаємо, 30 листопада Роман Соха вийшов із фракції "Слуга народу"."Я не хочу і не можу мати нічого спільного з людьми, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", - заявив депутат.
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Топ коментарі
+24
Бегите крысы, бегите!
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30.11.2021 17:08
+12
Криси завжди тікають з корабля,який скоро піде на дно. Так що нічого дивного.
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30.11.2021 17:12
+10
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30.11.2021 17:28
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Бегите крысы, бегите!
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30.11.2021 17:08 Відповісти
А хто був першим?

Чабу Амирэджиби «Дата Туташхиа»:
«Коли сама голодна щур починає издыхать, інші кидаються на неї і зжирають. Тут-то і треба запам'ятати, яка рванется першої. Її треба берегти, плекати, захищати. Коли всі щури кидаються на одну, між ними починається бійка, і в бійці найбільше можуть искусать ту, яка рвонулася першої. Від укусів вона може ослабнути, і її з'їдять. Буває, коли виводиш людожера, гине навіть останнім тварина - укус не заживе, рана загноится, щур і здохне. Тоді, вважай, вся праця пропала марно».
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30.11.2021 17:17 Відповісти
28,6% украинцев главной и реальной оппозиционной силой в стране считают "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные 30 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
23,2% респондентов думают, что это "Оппозиционная платформа - За жизнь".
17,8% опрошенных считают, что основной оппозицией к нынешней власти является "Батьківщина".
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30.11.2021 18:26 Відповісти
поки вова підганяє памперси перед путчем ( а його все пучить й походу памперси приходять у непотріб) -
Суд виправдав Юрченка по справі щодо ДТП

Галицький суд Львова не знайшов вини народного депутата Олександра Юрченка в автомобільній аварії, яка сталася влітку в центрі міста.
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30.11.2021 18:39 Відповісти
крысы почулы ,шо ахметов будэ бильшэ платыты
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30.11.2021 20:20 Відповісти
Выйти то они выйдут ,но хрен шо это им даст ...
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30.11.2021 17:10 Відповісти
Проживут дольше в раде чем у сцук урода)неужели не доходит?
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30.11.2021 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsqG9YO4FLk


Нашестя щурів у Кривому Розі
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30.11.2021 17:11 Відповісти
Криси завжди тікають з корабля,який скоро піде на дно. Так що нічого дивного.
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30.11.2021 17:12 Відповісти
Йде капітан по палубі, як раптом назустріч юрба щурів. Капітан думає: «Ну, все, хана, корабель тоне». Тут виходить вперед щур і каже:

- Не нервуй, капітан. У нас навчальна тривога.
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30.11.2021 17:15 Відповісти
опа опа приходит зе сн моно ..опа
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30.11.2021 17:12 Відповісти
законтаченные навеки...ничего не меняет.
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30.11.2021 17:13 Відповісти


Щур завжди крикне - Біда!
А значить, є шанс на успіх.
За це били щурів іноді,
Але при цьому не так щоб всіх.
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30.11.2021 17:14 Відповісти
"глядите- ой входит! и выходит! и входит и выходит! замечательно выходит!" (С)
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30.11.2021 17:14 Відповісти
Схоже на щурячій бунт на кораблі...
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30.11.2021 17:14 Відповісти
Щурячий король

Образ грізного супротивника Лускунчика - багатоголового повелителя сірої раті - склався на грунті народних повір'їв, так і на реальних фактах. У «Бестіарії» Геснера (XVI століття) написано: «Кажуть, що щур в похилому віці стає дуже великою, і молоді щури годують її. Таку щура називають щурячим королем». Недарма у німців слово Rattenkonig (Щурячий король) часто виступало прізвиськом для дармоїдів, які живуть за чужий рахунок.

Однак у XVIII столітті це назва позначало в першу чергу природне дивину - в'язку з декількох щурів, поплутаних хвостами, яких любили показувати за гроші на ярмарках. У документах описано близько 60 таких «щурячих королів», деякі з яких до цих пір зберігаються в музеях Німеччини та Франції.

З приводу походження подібної аномалії існує кілька гіпотез. Сама достовірна передбачає, що «щурячі королі» утворюються, коли в холоди щури скупчуються і сплять разом. Їхні хвости з різних причин злипаються (або змерзаються), а потім переплутуються.

Помічено також і факт, що практично всі виявлені «королі» були утворені чорними пацюками. Припускають, що причина цього - більш тонкі, ніж у сірих побратимів (і, отже, ломко-ранені) хвости.

Цілком ясно лише одне: подібні «королі» не здатні ні правити, ні воювати з Лускунчиком. Це нещасні каліки, тривалість життя яких, можливо, дійсно залежить від допомоги інших «некоронованих» щурів.
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30.11.2021 17:19 Відповісти
Тьху, яка гидота! Це про бубачькін оп?!
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30.11.2021 17:59 Відповісти
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30.11.2021 17:28 Відповісти
зеленый титаник встретил айсберг, самые проворные пытаются эвакуироваться пока есть шлюпки... дальше путь один - на дно
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30.11.2021 17:42 Відповісти
А не пора ли нам посмотреть есть ли коалиция?
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30.11.2021 17:45 Відповісти
Самые наивные верят, что смена коек принесет борделю процветание .... Ах, бросьте ! Надо клоунесс менять!
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30.11.2021 17:49 Відповісти
Розyмкоv те sаме vатне лайно і депyтати ті sамі жаби і vони бyдyть проти Пороха і політ, шлюха Юлька
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30.11.2021 17:55 Відповісти
Предавший однажды - "отработанный материал", как по мне. В трудные минуты всегда происходит очищение от плевел. Стойкие идут дальше. А дорогу осилит идущий, уважаемые!
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30.11.2021 17:56 Відповісти
Дорогу куди?В дупу?
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30.11.2021 20:55 Відповісти
люди!!! если вы люди, не верьте этим пройдохам. это маневры ,все эти выходцы собирутся под крылом другого зеленого брата-разумкова. а тот потом будет спасать зелебобика. им никому нету веры,это все мрази. эту всю партию во главе с зелебобиком нужно отправить воевать в штрафбат на донбасе.
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30.11.2021 18:01 Відповісти
Просто чувак понял, что чем дольше будет репу чесать, тем меньше шансов будет потом от этого дерьма отмыться.
Только что толку? Да хоть сто. На место каждого вышедшего тут же усядется другой. Или другая. Там такая скамейка запасных, что половину депутанов и депутанок СН можно менять ежемесячно еще несколько лет подряд. Парикмахеров и фотографов на Украине дохрена.
Нужен закон, который бы оговаривал, что если депутат вышел, то на его место не приходит никто. Вместо него остается дырка. Только в этом случае его партия будет нести ущерб, потому что потеряет голоса вышедших.
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30.11.2021 18:02 Відповісти
Бегут с тонущего корабля...
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30.11.2021 18:07 Відповісти
Развалится походу, партия...
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30.11.2021 18:08 Відповісти
А кто это Соха?
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30.11.2021 18:10 Відповісти
Это умная Арахламидия
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30.11.2021 19:47 Відповісти
На брехні довго нічого триматись не буде.
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30.11.2021 18:38 Відповісти
Партія СН - як резервуар для накопичення і фільтраціїї більш-менш адекватних депутатів в партію Разумкова. А натискувати потрібні кнопки будь-хто зможе: хоч перукар, хоч ресторатор, таксист можливо, або адміністратор! Депутатів, які пішли, чи підуть з партії СН завжди знайдеться ким замінити!
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30.11.2021 18:40 Відповісти
Да, презервуар !
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30.11.2021 20:47 Відповісти
Или резерватив...
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01.12.2021 10:48 Відповісти
Вийшли з фракції - мандати на стіл,а не швендатися по іншим партіям ...
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30.11.2021 18:44 Відповісти
Поки що виходять мажоритарщики, а мандатів можна лишати тільки тих, хто зайшов за списком партії.
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30.11.2021 19:11 Відповісти
Зепил, не скули, есть еще немного времени на поржать
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30.11.2021 19:48 Відповісти
Титаник что подлодка кУРСК..ХРЯСЬ И НЕТУ 73 % ДЕБИЛОВ
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30.11.2021 19:26 Відповісти
Беня, сколько твоих слуг не корми, а у Ахметки всё равно толще.
Что именно толще? А какая разница?
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30.11.2021 19:37 Відповісти
А кто комикам виноват? Они сами выгнали самого сильного своего игрока Разумкова а тот уведет с собой кучу народа.
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30.11.2021 20:04 Відповісти
ахмєтка потрохи скупляє олов'яних депутатиків...
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01.12.2021 09:11 Відповісти
 
 