Із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще близько 10 нардепів, - Соха
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Народний депутат Роман Соха вважає, що слідом за ним із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще більше 10 нардепів-мажоритарників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Я бачу ці настрої, я бачу, що їх доволі таки багато. Не можу сказати точну цифру, думаю, що більше десятка", – пояснив він.
Соха зазначив, що особисто з президентом Володимиром Зеленським спілкувався понад рік тому, влітку 2020 року, але намагався донести до нього свою незгоду з політикою влади через керівництво фракції.
"Всю цю інформацію ми намагалися донести через керівництво фракції, через керівництво заступників фракції, вони все знають, наші настрої. Реакції ніякої не було", – зазначив він.
Нардеп додав, що своє майбутнє зараз бачить разом із МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика", до складу якого входить.
"Я обрав ту стратегію і ті принципи, які впроваджує МФО "Розумна політика". Там нема нічого нового, там взято те, що ми обіцяли, коли йшли як "Слуга народу" і просто ми будемо намагатися це виконувати", – запевнив він.
Нагадаємо, 30 листопада Роман Соха вийшов із фракції "Слуга народу"."Я не хочу і не можу мати нічого спільного з людьми, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", - заявив депутат.
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Чабу Амирэджиби «Дата Туташхиа»:
«Коли сама голодна щур починає издыхать, інші кидаються на неї і зжирають. Тут-то і треба запам'ятати, яка рванется першої. Її треба берегти, плекати, захищати. Коли всі щури кидаються на одну, між ними починається бійка, і в бійці найбільше можуть искусать ту, яка рвонулася першої. Від укусів вона може ослабнути, і її з'їдять. Буває, коли виводиш людожера, гине навіть останнім тварина - укус не заживе, рана загноится, щур і здохне. Тоді, вважай, вся праця пропала марно».
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Нашестя щурів у Кривому Розі
- Не нервуй, капітан. У нас навчальна тривога.
Щур завжди крикне - Біда!
А значить, є шанс на успіх.
За це били щурів іноді,
Але при цьому не так щоб всіх.
Образ грізного супротивника Лускунчика - багатоголового повелителя сірої раті - склався на грунті народних повір'їв, так і на реальних фактах. У «Бестіарії» Геснера (XVI століття) написано: «Кажуть, що щур в похилому віці стає дуже великою, і молоді щури годують її. Таку щура називають щурячим королем». Недарма у німців слово Rattenkonig (Щурячий король) часто виступало прізвиськом для дармоїдів, які живуть за чужий рахунок.
Однак у XVIII столітті це назва позначало в першу чергу природне дивину - в'язку з декількох щурів, поплутаних хвостами, яких любили показувати за гроші на ярмарках. У документах описано близько 60 таких «щурячих королів», деякі з яких до цих пір зберігаються в музеях Німеччини та Франції.
З приводу походження подібної аномалії існує кілька гіпотез. Сама достовірна передбачає, що «щурячі королі» утворюються, коли в холоди щури скупчуються і сплять разом. Їхні хвости з різних причин злипаються (або змерзаються), а потім переплутуються.
Помічено також і факт, що практично всі виявлені «королі» були утворені чорними пацюками. Припускають, що причина цього - більш тонкі, ніж у сірих побратимів (і, отже, ломко-ранені) хвости.
Цілком ясно лише одне: подібні «королі» не здатні ні правити, ні воювати з Лускунчиком. Це нещасні каліки, тривалість життя яких, можливо, дійсно залежить від допомоги інших «некоронованих» щурів.
Только что толку? Да хоть сто. На место каждого вышедшего тут же усядется другой. Или другая. Там такая скамейка запасных, что половину депутанов и депутанок СН можно менять ежемесячно еще несколько лет подряд. Парикмахеров и фотографов на Украине дохрена.
Нужен закон, который бы оговаривал, что если депутат вышел, то на его место не приходит никто. Вместо него остается дырка. Только в этом случае его партия будет нести ущерб, потому что потеряет голоса вышедших.
Что именно толще? А какая разница?