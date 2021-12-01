Із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще близько 10 нардепів, - Соха

Народний депутат Роман Соха вважає, що слідом за ним із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще більше 10 нардепів-мажоритарників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я бачу ці настрої, я бачу, що їх доволі таки багато. Не можу сказати точну цифру, думаю, що більше десятка", – пояснив він.

Соха зазначив, що особисто з президентом Володимиром Зеленським спілкувався понад рік тому, влітку 2020 року, але намагався донести до нього свою незгоду з політикою влади через керівництво фракції.

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"Всю цю інформацію ми намагалися донести через керівництво фракції, через керівництво заступників фракції, вони все знають, наші настрої. Реакції ніякої не було", – зазначив він.

Нардеп додав, що своє майбутнє зараз бачить разом із МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика", до складу якого входить.

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"Я обрав ту стратегію і ті принципи, які впроваджує МФО "Розумна політика". Там нема нічого нового, там взято те, що ми обіцяли, коли йшли як "Слуга народу" і просто ми будемо намагатися це виконувати", – запевнив він.

Нагадаємо, 30 листопада Роман Соха вийшов із фракції "Слуга народу"."Я не хочу і не можу мати нічого спільного з людьми, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", - заявив депутат.