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Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ресурсный закон (законопроект 5600), принятый во втором чтении во вторник, принесет в госбюджет 2022 дополнительные 20 млрд грн.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сначала Минфин оценивал дополнительные поступления в госбюджет от этих налоговых изменений в 60 млрд грн, затем снизил оценку до 50 млрд грн.
В то же время Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет введения предусмотренных в нем изменений.
Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла ресурсный законопроект №5600.
Топ комментарии
+31 mrSmith
показать весь комментарий30.11.2021 21:26
+28 Павло ШОвте
показать весь комментарий30.11.2021 21:26
+25 Ван Хельсинг 14cf56c4
показать весь комментарий30.11.2021 21:21
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Такой сумасшедший рост экономики, что без обложения налогом земельных участков в 50 соток, а также продаж агропродукции (если оборот превышает 7000 грн.), просто никак!
Коломойський, податків намагається не платити взагалі.
Ринок землі вже "забезпечив"!
І "ресурсний" закон теж - "забезпечить"!
p.s. цікаво: їм на третій раз ще хтось вірить?
И НЕ СМЕЙТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!
Впрочем вы нагадили так уберите за собой.
но степь продолжали распахивать и естественно уничтожать. ведь казахи всю жизнь жили животноводством,и степь как нельзя лучше для этого подходила. а тут распашка...а в Казахстане ветра ох...сильные...пошла эрозия почвы...казахи до сих пор вспоминают незлым тихим словом целинников.
у нас закон о ресурсах как раз из той же оперы...выжать...а дальше по х-й.
а такие слова как инвестиции, снижение налогов в такое не простое время, чтобы дать людям не умереть с голода и не закрывать тот бизнес который и так благодаря вам упырям еле дышит.