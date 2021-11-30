Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев

Ресурсный закон (законопроект 5600), принятый во втором чтении во вторник, принесет в госбюджет 2022 дополнительные 20 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сначала Минфин оценивал дополнительные поступления в госбюджет от этих налоговых изменений в 60 млрд грн, затем снизил оценку до 50 млрд грн.

В то же время Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет введения предусмотренных в нем изменений.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла ресурсный законопроект №5600.

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