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Новости Политика Украины
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Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022, - Гетманцев

Ресурсный закон (законопроект 5600), принятый во втором чтении во вторник, принесет в госбюджет 2022 дополнительные 20 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сначала Минфин оценивал дополнительные поступления в госбюджет от этих налоговых изменений в 60 млрд грн, затем снизил оценку до 50 млрд грн.

В то же время Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет введения предусмотренных в нем изменений.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла ресурсный законопроект №5600.

Читайте также: Проголосовавшие за ресурсный законопроект 5600 ощутят на своей шкуре давление фискальных органов, - Южанина
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Топ комментарии
+31
Ясное дело!
Такой сумасшедший рост экономики, что без обложения налогом земельных участков в 50 соток, а также продаж агропродукции (если оборот превышает 7000 грн.), просто никак!
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30.11.2021 21:26
+28
Депутат "Слуги" Юрченко решил отпраздновать оправдательный приговор из-за ДТП в состоянии наркотического опьянения. Сделал он это, приняв очередную дозу прямо в здании Верховной Рады.
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30.11.2021 21:26
+25
ето чтоб на вертолетах покушать летать почаще?
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30.11.2021 21:21
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ето чтоб на вертолетах покушать летать почаще?
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30.11.2021 21:21 Ответить
а украдут 200 млрд долларов у еврейских ублюдков своя кошерная архметика... суки....
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30.11.2021 21:58 Ответить
Це чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Їжте не обляпайтеся !!)))
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30.11.2021 21:37 Ответить
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30.11.2021 21:23 Ответить
залезть народу в карман , в очередной раз , и ещё и радоваться этому … да уж , твари , понятно почему орать про врагов и путч начали , потому что - грабить народ удобнее когда он сидит смирно
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30.11.2021 21:25 Ответить
До речі, чи не єдина норма у цьому законі, яка справді стосувалася олігархів - про руду була успішно провалена. Так що "додаткових 20 мільярдів" у б'юджет піде з кишень зубожілого наріду і у вигляді субсидій, чи підвищення соцстандартів до зубожілих не повернеться. Зате повернеться сторицею до ОПи, структур МВС, ДБР і інших "сиріт" казанських.
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30.11.2021 22:10 Ответить
Депутат "Слуги" Юрченко решил отпраздновать оправдательный приговор из-за ДТП в состоянии наркотического опьянения. Сделал он это, приняв очередную дозу прямо в здании Верховной Рады.
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30.11.2021 21:26 Ответить
Зато теперь он пиво по супермаркетам не крадёт.
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30.11.2021 21:32 Ответить
Зато у бидлоти малолітньої новий кумир , який в юності пиво крав , а зараз кокс в верховній раді нюхає
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30.11.2021 21:48 Ответить
Ясное дело!
Такой сумасшедший рост экономики, что без обложения налогом земельных участков в 50 соток, а также продаж агропродукции (если оборот превышает 7000 грн.), просто никак!
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30.11.2021 21:26 Ответить
Більше податків! єєєє!!!! буде більше чого красти кроунами і дєрьмакам!!!!!
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30.11.2021 21:29 Ответить
Боюсь что эти ожидаемые +20, окажутся с отрицательным знаком. В экономике страны должны работать опытные макроэкономисты, а не тыкать пальцем в небо.
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30.11.2021 21:31 Ответить
Да оберуть знову простого селянина , а Ахметов це майже не побаче , костюк по цьому закону ще менше платити буде , ну а Беня той взагалі некому не винен , тому податки не плате взагалі
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30.11.2021 21:46 Ответить
Шо такое? Не хватает денег с Беней рассчитаться?
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30.11.2021 21:31 Ответить
Это каким же надо быть дебилом, чтобы позариться на 20 виртуальных ярда , при этом 100% потеряв 100 ярдов.
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30.11.2021 21:37 Ответить
Если завтра вас начнут сносить, тебя первого вперед ногами урода вынесут.
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30.11.2021 21:40 Ответить
Гандон цей гетьманцев , риг не добитий , краще воно разказало на скільки виросте борщовий набір , коли треба буде компенсувати 1,4 грн за га податку з паїв
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30.11.2021 21:43 Ответить
З усіх олігархів, окрім Каломойського. Аве Беня!
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30.11.2021 21:44 Ответить
За цим законом Ахметов більше платити не буде. Косюк заплатить ще менше, аніж зараз.
Коломойський, податків намагається не платити взагалі.
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30.11.2021 21:46 Ответить
Жидівське кредо- податки і борги платять боягузи.
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30.11.2021 23:03 Ответить
В 2022 году тебя Гетманцев вместе с слугами уродами будут вешать на майдане .
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30.11.2021 21:52 Ответить
Этот тупорылый даун реально верит, что люди кинутся нести последние бабки, чтобы прокормить это воровско-марадерское кодло. Тогда он еще тупее, чем я его считал.Ведь сам дебил признал, что по закону по акцизам получили полный болт., так же по игорному и земле.Люди же спешат отдать свои кровные, чтобыЕрмак с Зелей закатывали День Рождения на 11 бюджетных миллионов.
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30.11.2021 21:59 Ответить
Додаткові надходження, можуть забезпечити технологічні підприємства, які мали би відкрити закордонні інвестори. Але ж, інвестори сюди можуть тільки тоді зайти, коли для них, будуть комфортні умови
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30.11.2021 22:00 Ответить
Легалізація ігро-бізнесу вже "забезпечила"!
Ринок землі вже "забезпечив"!
І "ресурсний" закон теж - "забезпечить"!

p.s. цікаво: їм на третій раз ще хтось вірить?
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30.11.2021 22:01 Ответить
Даёшь налог на воздух, все остальное так не насытит бюджет
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30.11.2021 22:02 Ответить
Пропоную наповнювати бюджет зарплатами прогульників-депутатів
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30.11.2021 22:02 Ответить
"Жить стало лучше, жить стало веселее" зебилы, вы главное, хохотом не подавитесь...
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30.11.2021 22:03 Ответить
селяни їм подякують скоро.
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30.11.2021 22:03 Ответить
А шо такое? Мало селян за них проголосовало в 2019? Пускай жрут теперь от пуза.
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30.11.2021 22:05 Ответить
А кто тут из малого и среднего бизнеса проголосовавший за шута и слуг народа в 2019 году? есть такие? мы вас предупреждали? Предупреждали. Вы выбрали вот это? Выбрали. ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ.
И НЕ СМЕЙТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!
Впрочем вы нагадили так уберите за собой.
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30.11.2021 22:04 Ответить
когда то давно поднимали Целину...распахали чуть ли не все степи от северного до восточного Казахстана...посеяли...собрали 1 млн тонн. об этом писали передовицы...трындело радио и телевизор...снималось кино-"Иван Бровкин на целине!". но всё оказалось прозаичнее,если пересчитать как положено,то есть измерить урожай в центнерах на гектар. а вот тут увы не задалось. если ещё в первый год было где то 15-16 ц/га,то на второй уже было едва 10 ц/га...
но степь продолжали распахивать и естественно уничтожать. ведь казахи всю жизнь жили животноводством,и степь как нельзя лучше для этого подходила. а тут распашка...а в Казахстане ветра ох...сильные...пошла эрозия почвы...казахи до сих пор вспоминают незлым тихим словом целинников.
у нас закон о ресурсах как раз из той же оперы...выжать...а дальше по х-й.
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30.11.2021 22:04 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ. так сказать из первых уст.
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30.11.2021 22:07 Ответить
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30.11.2021 22:10 Ответить
ДумаеТЕ следующая власть это отменит? Фиг вам!
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30.11.2021 22:18 Ответить
Після дожика,в четвег.... Це був переклад з росіянської,якщо що...
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30.11.2021 22:21 Ответить
На этом борьба с олигархами у зелёныхзакончилась, началось обдирание нищего населения
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30.11.2021 22:21 Ответить
С этим законом будет то же что и с законом об акцизам на сигареты,когда непомерная жадность этой шоблы привела к дыре в 14 млр.гривен.
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30.11.2021 22:28 Ответить
Этот великий "Нострадамус" Гетьмацев уже прогнозировал космическое наполнение Гос.бюджета за счет реализации с самого начала очень сомнительного по организации и эффективности Закона о "налоговой амнистии". Как показывают прошедшие три месяца - похвалиться видимо нечем и поэтому тот же Гетьманцев теперь старается эту тему не будировать. Не нужно из народа делать дураков!!! И потому, как эти великие специалисты успели уже себя обвесить разными научными титулами и степенями, видно, что они их заказывали для себя ещё до зачатия самих себя. И вся эта бутафория делается для искусственного поднятия своей никчемной житейской и государственной значимости. Было бы правильным подогнать к органам "верхней власти" траулер, закинуть трал и повыловить всю эту окопавшуюся "шелуху и пену", которая и боком не стояла рядом с наукой и практикой, это больше не профессиональные гнойные занозы на теле государства, случайно или по воле высшего руководства страны оказавшиеся в своих креслах, как дружбаны по совместному личному обогащению.
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30.11.2021 22:39 Ответить
нарид сам из себя сделал дураков
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30.11.2021 23:42 Ответить
Самая страшная пьявка, присосалась и не сосет.
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01.12.2021 00:07 Ответить
Во чему учат зеленых Икономистов в Трускавце !!! Залезть в карман народу - ввести налоги !! пздц
а такие слова как инвестиции, снижение налогов в такое не простое время, чтобы дать людям не умереть с голода и не закрывать тот бизнес который и так благодаря вам упырям еле дышит.
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01.12.2021 00:40 Ответить
Если бы эти бандиты и враги народа не крали налоги с бюджета во время чумы и войны на драконоских % по ОВГЗ платится 13, 5% вполне можно было за 8% , разница 5, 5% а на сумме 1, 1 трн.грн. можно было сохранить - 60 миллрд, грн. , дорогах , а строили их за счет акцыза на топливо и частных прозрачных конкурентных инвестициях, откаты 30% минимум, да на сумме 120 миллрд.грн. это еще 36 миллрд. на "зеленой" электроэнергии по монопольным ценам за которую государство еше доплачивает 25 миллиардов ежегодно, на рефинанс и банкротство частных банков, вагонов, самолетов как будто перевозки и перелеты бесплатные, на газе и многм другом можно было сохранить бюджет минимум на 300 миллрд.грн., а если бюджет бы не разворовывался то экономика возрасла с учетом среднего банковского кредита 20% еще минимум 25% , это 75 миллрд, грн. из которых поступило бы в бюджет еще 25 миллрд. Грн. Итого если бы эти бандиты и терористы не раворовывали бюджет можно было потратить на социалку и армию на 325 миллрд, больше.
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01.12.2021 03:41 Ответить
будь-які податкові зміни мають бути прийняті за пів року до початку нового бюджетного періоду
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01.12.2021 08:48 Ответить
 
 