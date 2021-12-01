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Ресурсний закон забезпечить додаткові 20 млрд грн до держбюджету-2022, - Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ресурсний закон (законопроєкт 5600), ухвалений у другому читанні у вівторок, принесе до держбюджету 2022 року додаткові 20 млрд грн.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Спочатку Мінфін оцінював додаткові надходження до держбюджету за рахунок цих податкових змін у 60 млрд грн, потім знизив оцінку до 50 млрд грн.
Водночас Бюджетна декларація на 2022-2024 роки. передбачає надходження додаткових 34,1 млрд грн на рік за рахунок запровадження передбачених у ньому змін.
Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила ресурсний законопроєкт №5600.
Топ коментарі
+31 mrSmith
показати весь коментар30.11.2021 21:26
+28 Павло ШОвте
показати весь коментар30.11.2021 21:26
+25 Ван Хельсинг 14cf56c4
показати весь коментар30.11.2021 21:21
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Будь ласка, зачекайте...
Такой сумасшедший рост экономики, что без обложения налогом земельных участков в 50 соток, а также продаж агропродукции (если оборот превышает 7000 грн.), просто никак!
Коломойський, податків намагається не платити взагалі.
Ринок землі вже "забезпечив"!
І "ресурсний" закон теж - "забезпечить"!
p.s. цікаво: їм на третій раз ще хтось вірить?
И НЕ СМЕЙТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ!
Впрочем вы нагадили так уберите за собой.
но степь продолжали распахивать и естественно уничтожать. ведь казахи всю жизнь жили животноводством,и степь как нельзя лучше для этого подходила. а тут распашка...а в Казахстане ветра ох...сильные...пошла эрозия почвы...казахи до сих пор вспоминают незлым тихим словом целинников.
у нас закон о ресурсах как раз из той же оперы...выжать...а дальше по х-й.
а такие слова как инвестиции, снижение налогов в такое не простое время, чтобы дать людям не умереть с голода и не закрывать тот бизнес который и так благодаря вам упырям еле дышит.