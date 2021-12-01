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война (46615) обстрел (20097) ранение (3237) Донбасс (26945) наемники РФ (2002)

В результате дистанционного минирования окрестностей Марьинки войсками РФ ранено гражданское лицо, с начала суток оккупанты дважды открывали огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате дистанционного минирования окрестностей Марьинки войсками РФ ранено гражданское лицо, с начала суток оккупанты дважды открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь. Ранение получило гражданское лицо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Автор: Анастасія Потіха
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Зелене перемир"я триває !! Чи не так ,зебілоїди???)))
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01.12.2021 17:30 Ответить
И что будешь делать? Писать гневные опусы?
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01.12.2021 18:01 Ответить
На жаль ,я вже не в тому віці,лишається писати опуси !!)))
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01.12.2021 18:05 Ответить
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01.12.2021 18:10 Ответить
Знову союзмультфільм,дауне?
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01.12.2021 19:30 Ответить
 
 