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В результате дистанционного минирования окрестностей Марьинки войсками РФ ранено гражданское лицо, с начала суток оккупанты дважды открывали огонь, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе дважды открывали огонь. Ранение получило гражданское лицо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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Ритта Рыжук
показать весь комментарий01.12.2021 17:30 Ответить Мне нравится 4
Алоизий Могарыч f605f35a
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Ритта Рыжук
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Vasya Ischak
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earthman-999
показать весь комментарий01.12.2021 19:30 Ответить Мне нравится 0
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