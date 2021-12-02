Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" в отношении оснований и поряда приобретения и прекращения гражданства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Регистрационный номер законопроекта – 6368.

Проект закона определен президентом как безотлагательный. Текст пока не опубликован.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что внесет законопроект о множественном гражданстве в Верховную Раду.

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