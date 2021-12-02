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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Ради.
Реєстраційний номер законпроєкту - 6368.
Проєкт закону визначено президентом як невідкладний. Текст поки не опубліковано.
Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.
Топ коментарі
+31 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар02.12.2021 10:26
+28 Tychus Findlay
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+27 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар02.12.2021 10:20
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"Текст пока не опубликован. " - слугам урода это не надо.
Зеленський - проект Путіна.
Тексты клятв Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Ямайки, друг от друга почти не отличаются. И там, и там новые граждане клянутся в верности Королеве Елизавете, соблюдении законов страны, а также неуклонном исполнении своих гражданских обязанностей.
В Германии помимо соблюдения и уважения законов страны, вступающие в гражданство также обещают воздержаться от действий, которые могли бы навредить родине. В Норвегии новоиспеченные граждане должны также пообещать поддерживать демократию и права человека.
В Венгрии вступивший в гражданство клянется, что теперь будет считать Венгрию своей родиной, обещает уважать ее конституцию и другие законы страны, а также приложить максимум усилий для служения родине.
Росія-исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации;
Никто закона в глаза не видел -есть там Россия ,или нет.
Десятки миллионов этнических украинцев проживают в Канаде, США, Германии, Португалии, Италии и ждут-недождутся принятия этого закона.
Они не хотят рвать связь со своей исторической родиной!
Мені байдуже, як у них.
Я про Україну.
300 голосов для изменения Конституции соберут ?
Я неоднократно читал соответствующую статью Конституции.
Советую и тебе это сделать.
А во-вторых, вот статья 4 Конституции Украины:
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Что в слове "єдине" Вам не понятно ? Не "подвійне", не "множинне", а "єдине".
Не надо "неоднократно читать", а то начинаются галлюцинации и начинаете видеть то, чего в документе нет, либо наоборот - не видеть то, что в нём есть.
Я в курсе, что есть версия, что это слово в контексте этой фразы в 1996 году в Конституции написали для того, чтобы не было параллельно "гражданства АР Крым" (по типу того, что в США одновременно лицо есть гражданином США и, скажем, штата Техас). Полагали, что это поможет предотвратить сепаратизм (не помогло, как видим). Но это не более, чем версия.
Одно, в чём готов наперёд согласиться, что было бы легче, если бы Конституционный Суд сказал своё слово раз и навсегда по данному поводу. А до тех пор "єдине" - значит "єдине", то есть, что другого, третьего, четвёртого быть не может. И не только Крыма, а и иностранного государства.
Тем более, во время войны, что чревато проблемами для национальной безопасности.
А диаспора подождёт - не померли в мирное время, пусть с пониманием отнесутся, что сейчас война идёт и рисковать такими вопросами нельзя.
Я бы просто ввёл уголовную ответственность за второе гражданство (не только для несообщивших чиновников) - с конфискацией имущества, лишением нашего гражданства и пожизненной депортацией за пределы страны без права помилования. А то награжданились уже - с российскими паспортами Крым и Донбасс . . .
Теперь скупить страну станет значительно легче...
тобто досдасться в Україні росіян з українськими паспортами - та сама гібридна путенськавійна, в якій зеленський на боці ворога…