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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Ради.

Реєстраційний номер законпроєкту - 6368.

Проєкт закону визначено президентом як невідкладний. Текст поки не опубліковано.

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.

Також читайте: У людей з подвійним громадянством не має бути доступу до державної служби, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
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02.12.2021 10:26
+28
Тільки уявіть, скільки гівна доведеться розгрібати, після цієї дрібної тварюки..
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02.12.2021 10:31
+27
А ось і друге громадянство. Вдогонку до продажу землі.
Не митьйом так катанням...
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02.12.2021 10:20
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А есть смайл обозначающий гильотину???
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02.12.2021 11:08 Відповісти
Офшорная зелень хочет менять конституцию. Мысли про импичмент напрашиваются сами собо
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02.12.2021 11:11 Відповісти
У будущих колонизаторов Чернозёмной Новой Палестины, как оказалось, уже есть героическая история / Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы.- «Украина для евреев»? Киевский Телеграфъ.
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02.12.2021 11:12 Відповісти
А наффф?
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02.12.2021 11:17 Відповісти
"Проект закона определен президентом как безотлагательный." - зеуроду не терпится
"Текст пока не опубликован. " - слугам урода это не надо.
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02.12.2021 11:18 Відповісти
Ну, вот -ОПа берет бабло с жидов с исраиля за укргражданство, а те скупают жемлю Неньки. А бубочка таки не лох!))
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02.12.2021 11:19 Відповісти
Вофка робить для себе і його бородатої бабусі право купувати українську земельку у великих розмірах? То це виходить деяким країнам, чиї отримуєш паспорти, потрібно давати присягу і клятву? А яка тоді присягі крепча?
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02.12.2021 11:22 Відповісти
Путін підказав, як сепаратистів з російськими паспортами зробити і українськими громадянами і допустити їх до виборів.Далі особливий статус для ДНРЛНР і ось маємо російські анклави за український бюджет.
Зеленський - проект Путіна.
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02.12.2021 11:22 Відповісти
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02.12.2021 11:36 Відповісти
Лене Зеленской- Твой сын слишком сын своего отца, надо ему чувствовать себя немного сыном соседа
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02.12.2021 12:04 Відповісти
Прийняли закон про податки, який стимулюватиме українців продавати землю. Тепер приймуть (невідкладний!) закон, щоб закордонні друзі коломойського й зеленського стали тежукраїнцями. Для того, щоб вони змогли дешево скупити українську землю, так само, як колись починали зі скуповування Палестини. А далі все за вже відомим сценарієм.
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02.12.2021 11:37 Відповісти
Треба ж беню і мкдведя легалізувати! Українцям воно зовсім не на часі, та і нетреба!
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02.12.2021 11:37 Відповісти
Повна зрада! Приймаючи громадянство іншої країни особа дає присягу цій державі і в тому,що будут діяти в інтересах відповідної країни. В клятве на верность США особа клянется в случае необходимости выполнение долга перед страной, включая армейскую службу.

Тексты клятв Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Ямайки, друг от друга почти не отличаются. И там, и там новые граждане клянутся в верности Королеве Елизавете, соблюдении законов страны, а также неуклонном исполнении своих гражданских обязанностей.
В Германии помимо соблюдения и уважения законов страны, вступающие в гражданство также обещают воздержаться от действий, которые могли бы навредить родине. В Норвегии новоиспеченные граждане должны также пообещать поддерживать демократию и права человека.
В Венгрии вступивший в гражданство клянется, что теперь будет считать Венгрию своей родиной, обещает уважать ее конституцию и другие законы страны, а также приложить максимум усилий для служения родине.
Росія-исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации;
Никто закона в глаза не видел -есть там Россия ,или нет.
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02.12.2021 12:00 Відповісти
Закон безотлагательный, а текст его никто не видел? Ну-ну.
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02.12.2021 12:07 Відповісти
Запретят только двойное, а вот тройное, четверное, пятерное и т.д. － разрещат😀, следуя пожеланиям И.В.К.😀
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02.12.2021 12:07 Відповісти
Чим Зе обгрунтував невідкладність цьогозакону? - скупченням війск РФ біля наших кордонів Енергетичною кризою? Чи терміновою необхідністю повернути Бені громаданство України, щоби не видати його США для суду?
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02.12.2021 12:15 Відповісти
Закон,безумовно,відмінять як антиконституційний...Але вже при наступній владі...А так,як закон зворотньої сили не має,то земля,продана бобикам з подвійним громадянством так у них вже і залишиться...
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02.12.2021 12:25 Відповісти
Эта афера плохо кончится для Украины! Не допустимо!!
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02.12.2021 12:40 Відповісти
Законопроект о множественном гражданстве-это долгоожидаемый и правильный законопроект.
Десятки миллионов этнических украинцев проживают в Канаде, США, Германии, Португалии, Италии и ждут-недождутся принятия этого закона.
Они не хотят рвать связь со своей исторической родиной!
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02.12.2021 12:56 Відповісти
А ти впевнений, що всі тобою перераховані країни дозволяють подвійне громадянство? Німеччина, наприклад, дозволяє подвійне громадянство лише для країн членів ЄС та для країн, де не передбачена втрата громадянства, Україна до них не відноситься.
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02.12.2021 13:26 Відповісти
Я не про Німеччину писав, громадянином якої я не є.
Мені байдуже, як у них.
Я про Україну.
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02.12.2021 19:29 Відповісти
Ти пишеш, що українці в країнах як Німеччина, США, Канада, Італія тощо, громадянами яких вони являються або хочуть стати, чекають на прийняття цього закона. Але якщо, наприклад, Німеччина не дозволяє подвійного громадянства з Україною, то немає значення, що Україна дозволила подвійне громадянство з Німеччиною. Мати 2 паспорти можна лише якщо обидві країни дозволяють подвійне громадянство.
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03.12.2021 21:41 Відповісти
А как насчёт того, что Конституция Украины запрещает иметь больше одного гражданства ?
300 голосов для изменения Конституции соберут ?
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02.12.2021 13:12 Відповісти
Конституция Украины НЕ запрещает иметь более одного гражданства!!!
Я неоднократно читал соответствующую статью Конституции.
Советую и тебе это сделать.
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02.12.2021 19:31 Відповісти
Во-первых, я с Вами на брудершафт ещё не пил, чтобы мне тыкать.
А во-вторых, вот статья 4 Конституции Украины:

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Что в слове "єдине" Вам не понятно ? Не "подвійне", не "множинне", а "єдине".
Не надо "неоднократно читать", а то начинаются галлюцинации и начинаете видеть то, чего в документе нет, либо наоборот - не видеть то, что в нём есть.

Я в курсе, что есть версия, что это слово в контексте этой фразы в 1996 году в Конституции написали для того, чтобы не было параллельно "гражданства АР Крым" (по типу того, что в США одновременно лицо есть гражданином США и, скажем, штата Техас). Полагали, что это поможет предотвратить сепаратизм (не помогло, как видим). Но это не более, чем версия.
Одно, в чём готов наперёд согласиться, что было бы легче, если бы Конституционный Суд сказал своё слово раз и навсегда по данному поводу. А до тех пор "єдине" - значит "єдине", то есть, что другого, третьего, четвёртого быть не может. И не только Крыма, а и иностранного государства.
Тем более, во время войны, что чревато проблемами для национальной безопасности.

А диаспора подождёт - не померли в мирное время, пусть с пониманием отнесутся, что сейчас война идёт и рисковать такими вопросами нельзя.
Я бы просто ввёл уголовную ответственность за второе гражданство (не только для несообщивших чиновников) - с конфискацией имущества, лишением нашего гражданства и пожизненной депортацией за пределы страны без права помилования. А то награжданились уже - с российскими паспортами Крым и Донбасс . . .
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02.12.2021 21:01 Відповісти
Это Закон не для украинцев - для хитрожопых.
Теперь скупить страну станет значительно легче...
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02.12.2021 13:43 Відповісти
Це замість закону про паспорт «не громадянина», для совкодрочерів…
тобто досдасться в Україні росіян з українськими паспортами - та сама гібридна путенськавійна, в якій зеленський на боці ворога…
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02.12.2021 13:48 Відповісти
хорошо.
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02.12.2021 20:15 Відповісти
Когда же оно наконец сдохнет от передоза--нет сил больше ждать!!!!
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03.12.2021 00:05 Відповісти
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