Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Ради.

Реєстраційний номер законпроєкту - 6368.

Проєкт закону визначено президентом як невідкладний. Текст поки не опубліковано.

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.

Також читайте: У людей з подвійним громадянством не має бути доступу до державної служби, - Данілов