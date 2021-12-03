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"Большую термомодернизацию" необходимо обсудить с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью, - "Экономическая экспертная платформа"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Программа "Большая термомодернизация" должна быть обсуждена с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью для недопущения в ней концептуальных ошибок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении профильных аналитических центров по программе "Большой термомодернизации" зданий Украины, опубликованном координатором экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олегом Гетьманом в соцсети "Фейсбук".

"Такие ошибки могут привести к остановке механизмов поддержания энергоэффективности, которые уже продемонстрировали свою эффективность, а также создать барьеры для осуществления масштабной термомодернизации в будущем. Подчеркиваем, что обеспечение энергоэффективности зданий должно происходить комплексно и системно", - говорится в заявлении.

По мнению экспертов, при формировании программы важно обеспечить:

- Продолжение работы Фонда Энергоэффективности по ОСМД, упрощение его процедур для получения грантов и расширение спектра программ.

- Продолжение и усовершенствование государственной программы "теплых кредитов"; формирование инструментов работы с домами без ОСМД и сектором индивидуальной застройки с особым фокусом на дома без централизованного теплоснабжения (ЦТС) – этот сектор сейчас потребляет вдвое больше газа, чем дома с ЦТС.

- Приоритетная установка приборов учета и регулирования снабжения тепла в многоэтажные дома с ЦТС.

- Формирование инструмента термомодернизации зданий бюджетной сферы в громадах и на уровне ЦОИВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский

- Формирование инструмента поддержки громад (фонда модернизации муниципальной инфраструктуры) с целью модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения, где существенное снижение потерь приведет к значительной экономии в пределах страны.

- Формирование возможности громад формировать местные программы термомодернизации и проекты для их подающего финансирования и внедрения.

- Доступ громад к информации об объемах поставки электроэнергии и газа со стороны облэнерго и облгазов для возможности планирования на местном уровне.

- Обучение квалифицированных кадров для внедрения и контроля качества проектных и строительных работ на уровне громад.

- Обеспечить прозрачность планирования, финансирования и прогнозирования расходов на программу термомодернизации на весь период ее действия.

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Представители профильных аналитических центров призывают представителей власти организовать инклюзивный процесс наработки программы термомодернизации с целью повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, обеспечить системность и публичность будущего проекта для обеспечения положительного восприятия его гражданами Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Все у нас велике. Малого ніц нема, окрім переворотьки.
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03.12.2021 12:07
+3
Это же золотое дно для зеленого стада...тут воровать есть столько....что и прапраправнукам хватит...
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03.12.2021 12:07
+3
Велике термомародерництво.
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03.12.2021 12:24
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Все у нас велике. Малого ніц нема, окрім переворотьки.
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03.12.2021 12:07 Ответить
Это же золотое дно для зеленого стада...тут воровать есть столько....что и прапраправнукам хватит...
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03.12.2021 12:07 Ответить
У меня смешное предложение, а давайте сделаем, что-то не большое, полезное, реальному и без воровства!
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03.12.2021 13:49 Ответить
сколько веревочки не виться
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03.12.2021 12:11 Ответить
Найбільша термомодернізація -це повернути у власність народу всі енергоносії (так як нинішні володарі не здатні бути ефективними а тільки розкрадати а не розвивати)набрати чесних і розумних менеджерів......там мафія вже так прижерлась,що лізе через горло-не можуть зупинитись!!!!Що це за приватизація якщо віддали найдохідніші цілі отраслі в руки злодіям і шкідникам -ворогам людства?????Люди,ви самі дозволили себе намахать і іще продовжуєте!!!!
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03.12.2021 12:13 Ответить
Велике термомародерництво.
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03.12.2021 12:24 Ответить
Ета другой ротердам, правильный!



Компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5 тыс. тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/тонна. Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов/тонна.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

источник
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03.12.2021 12:25 Ответить
термомодернизация это совсем не то что навязывают всему миру.
нельзя дом накрыть покрывалом и сказать что мы его термомодернизировали. в нём жить будет комфортно только расстениям,как в теплице,а человнку нужен воздухообмен,не менее 100 кубов в час.
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03.12.2021 12:35 Ответить
Без підказок
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03.12.2021 12:55 Ответить
Я нарешті зрозумів,звідки у преза потяг до таких термінів - велике будівництво,велика термодернізація,велике садівництво і так далі...В нього просто дуже маленький пеніс...Тому він і грав з понтом членом на роялю,причому вибирав басові клавіші...Він самостверджувався таким чином,цей підкаблучник...Є ціла "теорія маленьких людей",згідно якої малорослі люди компенсують приниження від маленького росту активною діяльністю в інших сферах.Ми всі є жертвами цієї компенсаціі...
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03.12.2021 12:39 Ответить
какая разніца? ві нє понялі. єто другоє. надо простоо начать
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03.12.2021 12:51 Ответить
А чому не "Велика Зелена термомодернізація"?

Тут бабла буде і буде. Паспорт будинку, експертиза і всяка муйня
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03.12.2021 12:57 Ответить
 
 