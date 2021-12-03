"Большую термомодернизацию" необходимо обсудить с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью, - "Экономическая экспертная платформа"
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Программа "Большая термомодернизация" должна быть обсуждена с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью для недопущения в ней концептуальных ошибок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении профильных аналитических центров по программе "Большой термомодернизации" зданий Украины, опубликованном координатором экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олегом Гетьманом в соцсети "Фейсбук".
"Такие ошибки могут привести к остановке механизмов поддержания энергоэффективности, которые уже продемонстрировали свою эффективность, а также создать барьеры для осуществления масштабной термомодернизации в будущем. Подчеркиваем, что обеспечение энергоэффективности зданий должно происходить комплексно и системно", - говорится в заявлении.
По мнению экспертов, при формировании программы важно обеспечить:
- Продолжение работы Фонда Энергоэффективности по ОСМД, упрощение его процедур для получения грантов и расширение спектра программ.
- Продолжение и усовершенствование государственной программы "теплых кредитов"; формирование инструментов работы с домами без ОСМД и сектором индивидуальной застройки с особым фокусом на дома без централизованного теплоснабжения (ЦТС) – этот сектор сейчас потребляет вдвое больше газа, чем дома с ЦТС.
- Приоритетная установка приборов учета и регулирования снабжения тепла в многоэтажные дома с ЦТС.
- Формирование инструмента термомодернизации зданий бюджетной сферы в громадах и на уровне ЦОИВ.
- Формирование инструмента поддержки громад (фонда модернизации муниципальной инфраструктуры) с целью модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения, где существенное снижение потерь приведет к значительной экономии в пределах страны.
- Формирование возможности громад формировать местные программы термомодернизации и проекты для их подающего финансирования и внедрения.
- Доступ громад к информации об объемах поставки электроэнергии и газа со стороны облэнерго и облгазов для возможности планирования на местном уровне.
- Обучение квалифицированных кадров для внедрения и контроля качества проектных и строительных работ на уровне громад.
- Обеспечить прозрачность планирования, финансирования и прогнозирования расходов на программу термомодернизации на весь период ее действия.
Представители профильных аналитических центров призывают представителей власти организовать инклюзивный процесс наработки программы термомодернизации с целью повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, обеспечить системность и публичность будущего проекта для обеспечения положительного восприятия его гражданами Украины.
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Компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".
Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5 тыс. тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/тонна. Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов/тонна.
Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.
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нельзя дом накрыть покрывалом и сказать что мы его термомодернизировали. в нём жить будет комфортно только расстениям,как в теплице,а человнку нужен воздухообмен,не менее 100 кубов в час.
Тут бабла буде і буде. Паспорт будинку, експертиза і всяка муйня