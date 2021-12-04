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Новости Политика Украины
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Россия создает системные препятствия для миссии ОБСЕ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия создает системные препятствия для миссии ОБСЕ, - Кулеба

Участники министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме обсудили блокировку работы миссии наблюдателей на неподконтрольных правительству Украины участках границы с РФ.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД отметил, что Россия в ОБСЕ в целом действует деструктивно.

"Она не только заблокировала работу пунктов "Гуково" и "Донецк", но и, например, проведение годового обзора выполнения обязательств. Это мероприятие, которое проходило ежегодно. Сейчас я не вижу коструктивности России и их готовности изменить свое решение. Это был очередной удар по Минским договоренностям со стороны РФ. Это широко обсуждалось на министерском заседании ОБСЕ, и в кулуарах, и на встречах на полях мероприятия. Это системные препятствия, создаваемые Российской Федерацией для функционирования Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что Россия не просто не продолжает действие СММ ОБСЕ на этих пропускных пунктах, но еще и начинает системно нарушать положения решений, под которыми она сама подписалась.

"Решение о функционировании СММ ОБСЕ было принято консенсусом, и Россия под ним подписалась, а сейчас, по сути, блокирует их деятельность. И не скрывает этого. Раньше они хотя бы пытались делать хорошую мину при плохой игре, а сейчас просто наносят по Минским договоренностям один удар за другим", - резюмировал министр.

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хто очікуе від кацапстана що вони для обсе замість перешкод дорогу заасфальтуе? - тот зелений дурень...
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04.12.2021 02:38 Ответить
"Alexander and Montgomery turned back Rommel's forces at El Alamein,
thus winning what Churchill called "The Battle of Egypt."
I have never promised anything but blood, tears, toil, and sweat.
Now, however, The bright gleam has caught the helmets of our soldiers,
and warmed and cheered all our hearts...."
...........
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end.
but it is, perhaps, the end of the beginning."
---------
November 10, 1942, Winston Churchill
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04.12.2021 03:59 Ответить
WorldOnAlert


@worldonalert

·
4 ч



#IMPORTANT U.S. intelligence has found that Russia is planning a multi-front offensive against Ukraine as soon as early next year involving up to 175,000 troops, according to U.S. officials and an intelligence document obtained by The Washington Post.

Американская разведка обнаружила, что Россия планирует провести групповое наступление на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих, согласно официальным лицам США и разведывательному документу, полученному The Washington Post.
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04.12.2021 07:20 Ответить
Москва обьігрьівает с США сценарий " Купи козла , а затем продай козла". "Козел" - єто военная группировка РФ на украинской границе , собранная для того , чтобьі попьітаться добиться от США и НАТО стратегических уступок в обмен на деєскалацию ситуации . Какие уступки ? Их несколько и они озвученьі , главная из них - "неприближение инфраструктурьі НАТО к границам РФ" , т.е. фактический запрет для Украиньі стать членом оборонительного Альянса. Понятно , что Украина в данном случае де-факто будет отдана путинской России , вопрос лишь времени .
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04.12.2021 07:33 Ответить
А де лапатнікі ще не насерли?...
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04.12.2021 07:49 Ответить
Створює. А що в тим часом робить Кулєба ?
Жаліється на своїй фейсбук сторінці ?
Замість того щоб створити перешкоди їм.
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04.12.2021 08:27 Ответить
Кулеба зелёный боршч хлебает.
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04.12.2021 08:37 Ответить
Він росписується у своїй профнепридатності. Фактично, як кожний зелений.
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04.12.2021 08:51 Ответить
 
 