Росія створює системні перешкоди для місії ОБСЄ, - Кулеба
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Учасники міністерської зустрічі ОБСЄ у Стокгольмі обговорили блокування роботи місії спостерігачів на непідконтрольних урядові України ділянках кордону з РФ.
Про це у коментарі телеканалу "Дом" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Очільник МЗС указав, що Росія в ОБСЄ загалом діє деструктивно.
"Вона не лише заблокувала роботу пунктів "Гуково" й "Донецьк", а й, наприклад, проведення річного огляду виконання зобов'язань. Це захід, який відбувався щороку. Наразі я не бачу конструктивності Росії та їхньої готовності змінити своє рішення. Це черговий удар по Мінських домовленостях з боку РФ. Це широко обговорювалося на міністерському засіданні ОБСЄ, і в кулуарах, і на зустрічах на полях заходу. Це системні перешкоди, які створює Російська Федерація для функціонування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - розповів Кулеба.
Він наголосив, що Росія не просто не продовжує дію СММ ОБСЄ на цих пропускних пунктах, а ще й починає системно порушувати положення рішень, під якими сама підписалася.
"Рішення про функціонування СММ ОБСЄ було ухвалено консенсусом. І Росія під ним підписалася, а зараз, по суті, блокує їхню діяльність - і не приховує цього. Раніше вони хоча б намагалися робити гарну міну при поганій грі, а зараз просто завдають один удар по Мінських домовленостях за одним", - підсумував міністр.
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thus winning what Churchill called "The Battle of Egypt."
I have never promised anything but blood, tears, toil, and sweat.
Now, however, The bright gleam has caught the helmets of our soldiers,
and warmed and cheered all our hearts...."
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"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end.
but it is, perhaps, the end of the beginning."
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November 10, 1942, Winston Churchill
@worldonalert
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4 ч
#IMPORTANT U.S. intelligence has found that Russia is planning a multi-front offensive against Ukraine as soon as early next year involving up to 175,000 troops, according to U.S. officials and an intelligence document obtained by The Washington Post.
Американская разведка обнаружила, что Россия планирует провести групповое наступление на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих, согласно официальным лицам США и разведывательному документу, полученному The Washington Post.
Жаліється на своїй фейсбук сторінці ?
Замість того щоб створити перешкоди їм.