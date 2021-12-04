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Штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одной смерти, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм коронавируса

Вариант коронавирусной инфекции нового типа "Омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в почти 40 странах, где он был обнаружен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ подтвердила 3 ​​декабря, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него. Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая "Дельту", которая сейчас является доминирующим глобальным штаммом.

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Тем не менее, часть людей, инфицированных "Омикроном", была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. Вариант "Омикрон" распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "Дельта".

Агентство здравоохранения Европейского Союза предупредило, что "Омикрон" может стать ведущим вариантом COVID-19 в Европе в течение следующих нескольких месяцев. Между тем число новых случаев COVID-19 в Южной Африке возросло с примерно 200 в день в середине ноября до более 16 тысяч 3 декабря. Предыдущее исследование южноафриканских ученых показало, что "Омикрон" имеет втрое больше шансов вызвать повторное заражение по сравнению со штаммом "Дельта" или предыдущим.

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Топ комментарии
+9
Очередная страшилка оказалась пшиком, у этого Омикрона даже тяжелых случаев болезни нет.
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04.12.2021 13:20
+5
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04.12.2021 13:59
+5
Мля, какая недоработка! "Омикрон" - расстрелять, как врага правительств. ))
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04.12.2021 14:59
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Правила форума Совет форумчан
То есть он далеко не такой смертельный как Дельта?
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04.12.2021 12:48 Ответить
ну вроде как да но это не точно, нужно больше инфы
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04.12.2021 12:54 Ответить
а мы его в зародыше замочим!
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04.12.2021 12:49 Ответить
На початку 2020 року був популярний анекдот :"Чому всі купають памперси, а не захисні маски? Відповідь - один в автобусі кашляне, а десятеро з преляку вкакаються."
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04.12.2021 13:18 Ответить
Срачка-не ржачка.... )))
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04.12.2021 13:41 Ответить
врачики тоже учатся .. - спокойнее и без рыжих истерик.
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04.12.2021 12:51 Ответить
сейчас накаркают..
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04.12.2021 12:53 Ответить
Лагідний вірус...лапочка....
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04.12.2021 12:54 Ответить
Як гепатит С чи ще лагідніше?
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04.12.2021 13:00 Ответить
як ВІЛ
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04.12.2021 13:26 Ответить
отвечаешь за базар цифры, кацик?
ты в спаме казел неумный.
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04.12.2021 13:02 Ответить


Ти з теж з цієї секти даунів?
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04.12.2021 13:07 Ответить
Свято наближається!

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way...

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04.12.2021 13:04 Ответить
idiot
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04.12.2021 13:13 Ответить
А я Максим Максимович.
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04.12.2021 14:55 Ответить
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04.12.2021 13:09 Ответить
Ну так и норм, можно расслабить булки
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04.12.2021 13:18 Ответить
Очередная страшилка оказалась пшиком, у этого Омикрона даже тяжелых случаев болезни нет.
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04.12.2021 13:20 Ответить
Бо штам назвали в честь президента Франції
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04.12.2021 13:33 Ответить
Спочатку хотіли на честь макаронників,але вирішили на честь макарона все таки. Цікаво чого вони пропустили таку кількість букв після дельти,

Ε ε - епсилон
Ζ ζ - дзета

Η η - ета
Θ θ - тета

Ι ι - йота
Κ κ - каппа

Λ λ - лямбда
Μ μ - мю

Ν ν - ню
Ξ ξ - ксі

?
Ну ксі ще можна припустити що то асоціація з Сі Цзіньпіном.
Виглядає на страшний поспіх. Думаю що на Π π - пі їм прийде здєц!
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04.12.2021 13:44 Ответить
О'Мі(а)крон
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04.12.2021 17:57 Ответить
Ну так все логічно і геть як за підручниками - з часом вірус мутує і стає менш небезпечним...
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04.12.2021 13:43 Ответить
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04.12.2021 13:59 Ответить
Астролог Влад Росс каже шо все виды Ковида исчезнут летом 2022 года внезапно и неожиданно.как и появился....,очередное МММ бабла срубило нехило...
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04.12.2021 14:12 Ответить
А знахарка баба Катя каже, що в 2024)) Кому ж вірити?
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04.12.2021 17:35 Ответить
Следующее МММ Пандемия выйдет в Свет через 12 лет...,в 2031 году...,как его назовут Фармацевты никто не знает...
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04.12.2021 14:15 Ответить
Ну вот зачем хату палить, уже деньги выделены, народ подготовлен, а они все обгадили ((
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04.12.2021 14:17 Ответить
Погодка портится,дождь лупит и +4...,на Рождество 25 декабря тоже дождь и +2..Неправильная зима...Глобальное потепление кажуть...
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04.12.2021 14:22 Ответить
Мля, какая недоработка! "Омикрон" - расстрелять, как врага правительств. ))
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04.12.2021 14:59 Ответить
Они видят, что народ не хавает страх из ничего - паника не получилась.
Приходится тихонько снижаать градус истерии - вот вирус уже и не смертельный.
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04.12.2021 20:27 Ответить
Щось "борці" паляться.

Тиждень тому вереск стояв про "найнебезпечніший", всі пам'ять одночасно втратили, чи що ?

Їхні шістки-політики, які несамовито "борються" вже нові методи бігом кинулися впроваджувати і дотискувати попередні, щоб ще більше загнобити людей.
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04.12.2021 21:20 Ответить
Як і казалось, вірус розсмокчеться відразу після того, як люди почнуть розуміти, що за "пандемією" стоять чиїст великі фінансові інтереси.
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05.12.2021 01:55 Ответить
От омикрона у уколотых наблюдаются слабые симптомы у не уколотых симптомов заболевания нет .
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05.12.2021 03:15 Ответить
Если от него не умирают , то надо распространить этот штамм , что бы все переболели , и все ! Пандемии капут!
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05.12.2021 03:42 Ответить
 
 