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Штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодної смерті, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам коронавірусу

Варіант коронавірусної інфекції нового типу "омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті у майже 40 країнах, де його було виявлено.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про повідомляє Всесвітня організація охорони здоровʼя.

ВООЗ підтвердила 3 грудня, що ще потрібний час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш тяжкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього. Попередні дані свідчать, що дуже заразний варіант, який вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця, може викликати більш легкі симптоми, ніж його попередники, включно з "дельтою", яка зараз є домінуючим глобальним штамом.

Також читайте: Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих

Тим не менше, частина людей, інфікованих "омікроном", були госпіталізовані, а смертність вважається пізнім індикатором. Варіант "омікрон" поширюється в той час, коли лікарні в деяких країнах уже переповнені через сплеск захворюваності, спричинений штамом "дельта".

Агентство охорони здоров’я Європейського союзу попередило, що "омікрон" може стати провідним варіантом COVID-19 у Європі впродовж наступних кількох місяців. Тим часом, число нових випадків COVID-19 у Південній Африці зросла з приблизно 200 на день у середині листопада до понад 16 тисяч 3 грудня. Попереднє дослідження південноафриканських учених показало, що "омікрон" має утричі більше шансів викликати повторне зараження порівняно зі штамом "дельта" або попередніми.

Також читайте: Проти штаму "омікрон" необхідно використовувати ті самі заходи, що й проти "дельти", - ВООЗ
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Топ коментарі
+9
Очередная страшилка оказалась пшиком, у этого Омикрона даже тяжелых случаев болезни нет.
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04.12.2021 13:20
+5
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04.12.2021 13:59
+5
Мля, какая недоработка! "Омикрон" - расстрелять, как врага правительств. ))
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04.12.2021 14:59
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То есть он далеко не такой смертельный как Дельта?
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04.12.2021 12:48 Відповісти
ну вроде как да но это не точно, нужно больше инфы
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04.12.2021 12:54 Відповісти
а мы его в зародыше замочим!
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04.12.2021 12:49 Відповісти
На початку 2020 року був популярний анекдот :"Чому всі купають памперси, а не захисні маски? Відповідь - один в автобусі кашляне, а десятеро з преляку вкакаються."
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04.12.2021 13:18 Відповісти
Срачка-не ржачка.... )))
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04.12.2021 13:41 Відповісти
врачики тоже учатся .. - спокойнее и без рыжих истерик.
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04.12.2021 12:51 Відповісти
сейчас накаркают..
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04.12.2021 12:53 Відповісти
Лагідний вірус...лапочка....
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04.12.2021 12:54 Відповісти
Як гепатит С чи ще лагідніше?
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04.12.2021 13:00 Відповісти
як ВІЛ
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04.12.2021 13:26 Відповісти
отвечаешь за базар цифры, кацик?
ты в спаме казел неумный.
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04.12.2021 13:02 Відповісти


Ти з теж з цієї секти даунів?
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04.12.2021 13:07 Відповісти
Свято наближається!

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way...

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04.12.2021 13:04 Відповісти
idiot
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04.12.2021 13:13 Відповісти
А я Максим Максимович.
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04.12.2021 14:55 Відповісти
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04.12.2021 13:09 Відповісти
Ну так и норм, можно расслабить булки
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04.12.2021 13:18 Відповісти
Очередная страшилка оказалась пшиком, у этого Омикрона даже тяжелых случаев болезни нет.
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04.12.2021 13:20 Відповісти
Бо штам назвали в честь президента Франції
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04.12.2021 13:33 Відповісти
Спочатку хотіли на честь макаронників,але вирішили на честь макарона все таки. Цікаво чого вони пропустили таку кількість букв після дельти,

Ε ε - епсилон
Ζ ζ - дзета

Η η - ета
Θ θ - тета

Ι ι - йота
Κ κ - каппа

Λ λ - лямбда
Μ μ - мю

Ν ν - ню
Ξ ξ - ксі

?
Ну ксі ще можна припустити що то асоціація з Сі Цзіньпіном.
Виглядає на страшний поспіх. Думаю що на Π π - пі їм прийде здєц!
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04.12.2021 13:44 Відповісти
О'Мі(а)крон
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04.12.2021 17:57 Відповісти
Ну так все логічно і геть як за підручниками - з часом вірус мутує і стає менш небезпечним...
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04.12.2021 13:43 Відповісти
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04.12.2021 13:59 Відповісти
Астролог Влад Росс каже шо все виды Ковида исчезнут летом 2022 года внезапно и неожиданно.как и появился....,очередное МММ бабла срубило нехило...
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04.12.2021 14:12 Відповісти
А знахарка баба Катя каже, що в 2024)) Кому ж вірити?
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04.12.2021 17:35 Відповісти
Следующее МММ Пандемия выйдет в Свет через 12 лет...,в 2031 году...,как его назовут Фармацевты никто не знает...
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04.12.2021 14:15 Відповісти
Ну вот зачем хату палить, уже деньги выделены, народ подготовлен, а они все обгадили ((
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04.12.2021 14:17 Відповісти
Погодка портится,дождь лупит и +4...,на Рождество 25 декабря тоже дождь и +2..Неправильная зима...Глобальное потепление кажуть...
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04.12.2021 14:22 Відповісти
Мля, какая недоработка! "Омикрон" - расстрелять, как врага правительств. ))
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04.12.2021 14:59 Відповісти
Они видят, что народ не хавает страх из ничего - паника не получилась.
Приходится тихонько снижаать градус истерии - вот вирус уже и не смертельный.
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04.12.2021 20:27 Відповісти
Щось "борці" паляться.

Тиждень тому вереск стояв про "найнебезпечніший", всі пам'ять одночасно втратили, чи що ?

Їхні шістки-політики, які несамовито "борються" вже нові методи бігом кинулися впроваджувати і дотискувати попередні, щоб ще більше загнобити людей.
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04.12.2021 21:20 Відповісти
Як і казалось, вірус розсмокчеться відразу після того, як люди почнуть розуміти, що за "пандемією" стоять чиїст великі фінансові інтереси.
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05.12.2021 01:55 Відповісти
От омикрона у уколотых наблюдаются слабые симптомы у не уколотых симптомов заболевания нет .
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05.12.2021 03:15 Відповісти
Если от него не умирают , то надо распространить этот штамм , что бы все переболели , и все ! Пандемии капут!
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05.12.2021 03:42 Відповісти
 
 