Штамм коронавируса "Омикрон" мог мутировать с помощью вируса простуды, - исследование
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По данным исследователей, штамм коронавируса "Омикрон", вероятно, получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает агентство Reuters.
Исследователи заявили, что эта генетическая последовательность не встречается ни в каких более ранних версиях коронавируса SARS-CoV-2, но повсеместно встречается во многих других вирусах, включая те, которые вызывают простуду, а также в геноме человека.
Вставив этот конкретный фрагмент в себя, "Омикрон" может выглядеть "более человечным", что поможет ему избежать ответа со стороны иммунной системы человека, сказал Венки Саундарараджан из аналитической компании по анализу данных из Кембриджа, который руководил исследованием.
Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает только легкое или бессимптомное заболевание. Ученые пока не знают, является ли "Омикрон" более заразным, чем другие штаммы, вызывает ли он более серьезное заболевание или он обгонит "Дельта" как наиболее распространенный вариант. Чтобы получить ответы на эти вопросы, может потребоваться несколько недель.
Согласно более предварительным исследованиям, клетки легких и желудочно-кишечного тракта могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и простуды. Такая коинфекция создает основу для вирусной рекомбинации, процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая новые копии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих "родителей".
Эта новая мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 унаследовала генетическую последовательность от другого вируса, сказал Саундарараджан.
По словам Саундарараджана, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в одном из коронавирусов, вызывающих простуду у людей, известном как HCoV-229E, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.
В Южной Африке, где был впервые обнаружен "Омикрон", самый высокий в мире уровень распространения ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими патогенами. По словам Саундарараджана, в этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила этот набор генов к "Омикрону".
"Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций, которые произошли с течением времени и привели к появлению "Омикрона", - добавил Саундарараджан.
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Судя по комментариям, очередной адокъ про чипирование и "гены".
Я офигеваю с мракобесов - то у них "все скрывают", то "социальный эксперимент", то они отрывают статьи, где исследуются вакцины и делаются совершенно разные выводы (что кагбе противоречит "власти скрывают" и "социальный эксперимент"). Определитесь уже.
Во-первых, все приведенные ваши тексты крайне эмоциональны. Там разве что рептилодиы не упомянуты (и то я не уверен, просмотрел наискосок). Эмоциональность озаначает, что целевая аудитория это широкие массы, оперирующие эмоциями, а не фактами.
Во-вторых, кроме нескольких статей, приведённых по первой ссылке, остальной текст не подкреплён ничем, это досужие выдумки одного человека. Ну хорошо, пусть будет мнение одного человека, но оно по прежнему ничем не подкреплено.
В-третьих, я работаю в научной сфере и очень часто вижу, насколько неадекватые выводы можно сделать, если сулчайно или намеренно выбрать некорректный набор литературных работ для сравнения. Я уже молчу о том, что зачастую обыватель совершенно превратно понимает выводы в самих работах. По ссылкам приведены несколько статей, где утверждается, что вакцинация увеличивает риск тромбозов. Во-первых, как я уже сказал выше, сам факт открытой дискуссии вакцин уже противоречит шизоидным выводам о "контроле" и "социальном эксперименте". Во-вторых, в данных (нескольких) работах речь идёт о возможном риске, а не о свершившемся факте. Идёт работа, идёт дальнейшее изучение, это нормально. В-третьих, риск тромбозов (и других весёлых последствий) от ковида несравнимо выше, а без вакцинации и социальных мер им переболеют все без исключения. Что предлагаете? Занятся дарвинизмом, пусть 2% населения Европы и Америки сдохнут, ещё 15% полежат в больничке, заработав гарантированные долгосрочные последствия? Вариантов особых нет. На данный момент вкололи порядка десяти миллиардов доз вакцин от ковида. С начала первых доз прошло уже больше года. Если бы имел место мало-мальски значимый процент побочек, он бы уже вылез.
Вот такие дела у меня в методичек написаны, да.
Немецкий ученый Günter Kampf (University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany) пишет в журнале «The Lancet» о том, что вакцинированные и не вакцинированные люди практически одинаково способны распространять инфекцию! Вот ссылочка:
https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
Голубовская профнепригодна (занимается рекламой фуфломицинов), слушать её это себя не уважать.
Кратко - этот тест оценивает вероятность (пятилетний риск) развития острого кардиального синдрома (фатального сердечного приступа). Обследовано 566 пациентов возрастом от 28 до 93 лет. Из них 50% мужчин и 50% женщин, которые получили две дозы вакцины Модерна или Пфайзер. Результат: риск увеличился пропорционально росту показателей теста с 11 до 25%! Надо заметить, что важно (!) - в исследовании принимали участие одни и те же люди, которых тестировали ДО и ПОСЛЕ вакцинации!
И такие изменения теста присутствуют как минимум 2.5 месяца после второй дозы мРНК вакцин. Автор заключает, что «мРНК вакцины вызывают драматическое увеличение повреждения эндотелия сосудов, инфильтрацию миокарда Т-лимфоцитами, что приводит к коронарным тромбозам (инфаркт миокарда), миокардитам (воспаление сердечной мышцы) и миокардиодистрофии». Ссылочка? Пожалуйста:
https://www.ahajournals.org/…/circ.144.suppl_1.10712…
Вкратце, после публикации статьи (aka "ссылочка"), за которую вы так радостно ухватились, к автору возник ряд вопросов и комментариев относительно (не)достоверности заявленного им. В ответ автор упал на мороз.
Во-первых, да будет вам известно, что палево может быть опубликовано где угодно. Лично я веду коллекцию откровенно неверных/фальсифицированных статей по своей тематике, опубликованных в топ журналах. Можно вспомнить известные скандалы, когда оказывались сфальсифицированными целые серии статей в том же Nature (по физике был знатный срач лет двадцать назад, когда один юзер из Германии наплёл там ужас сколько дичи).
Во-вторых, по РНК вакцинам публикаций вагон, поисковые системы + clinicaltrials.gov в помощь. Остальные поднятые вами "вопросы" уже обсуждались миллион раз здесь, на цензоре, равно как и в литературе и, тезисно, организациями наподобие FDA. Это типичные антиваксерские байки, которые примерно в том же виде гуляли и до ковида.
Лол, ещё как публикуют. Вы хотя бы про упомянутый мной скандал слышали, дохтур? - https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6n_scandal Девять отозванных статей в Science, семь в Nature и ещё с десяток в топ-журналах. Сколько он (Jan Hendrik Schön) всего успел опубликовать палева даже подсчитать трудно. Раскрыли только под общественным давлением, когда его результаты массово невоспроизводились в других группах. Одному богу известно сколько подобного палева публикуется в журналах попроще, в особенности индусами и китайцами.
> "Вы ничего не опровергли"
"Ваши доказательства не доказательства" (с) Не слишком новый "аргумент". Я вам дал конкретное опровержение вашей "ссылочки". Мне она сразу показалась мутной (один автор на довольно объёмное заявленое исследование, слишком масштабные выводы). Остальные ваши ссылки, если хорошо копнуть, будут точно такими же (или же окажется, что выводыми в статьях спекулировали).
Такие печальные для вас дела, дохтур.
Про реальну ситуацію запитай у лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус.
А не копіпасти лайно з фейкових касапських сайтів.
Про виявлення нового варіанту коронавірусу COVID-19, який швидко поширюється в деяких районах країни, оголосив журналістам на брифінгу в четвер міністр охорони здоров'я Південноафриканської республіки Джо Фаала.26.11.2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/782155.html
Зараз це звичайний грипп.
Так само буде і з короною. Питання коли, і скільки не переживуть цю еволюцію віруса.
https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
Та ладно. Он швейцарський уряд все знає і ще вчора заявив, що ситуація у них - "дуже критична" (с), бо
знайшлипризначили трьох людей у яких ніби новий "найнебезпечніший" (с) штам.
Простуда - это активное избавление от слизи.
Пусть ещё скажут, что есть вирус перелома ноги, вирус разбитой головы и вирус порванной . . . (нужное вставить)