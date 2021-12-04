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Штам коронавірусу "Омікрон" міг мутувати за допомогою вірусу застуди, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Штам коронавірусу

За даними дослідників, штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, отримав принаймні одну зі своїх мутацій, взявши фрагмент генетичного матеріалу від вірусу, що викликає застуду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє агентство Reuters.

Дослідники заявили, що ця генетична послідовність не зустрічається ні в яких попередніх версіях коронавірусу SARS-CoV-2, але повсюдно зустрічається у багатьох інших вірусах, включаючи ті, які викликають застуду, а також в геномі людини.

Вставивши цей конкретний фрагмент у себе, "Омікрон" може виглядати "більш людським", що допоможе йому уникнути відповіді з боку імунної системи людини, сказав вінки Саундарараджан з аналітичної компанії з аналізу даних з Кембриджа, який керував дослідженням.

Це може означати, що вірус передається легше, але викликає тільки легке або безсимптомне захворювання. Вчені поки не знають, чи є "Омікрон" більш заразним, ніж інші штами, чи викликає він більш серйозне захворювання або він обжене "Дельта" як найбільш поширений варіант. Щоб отримати відповіді на ці питання, може знадобитися кілька тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодної смерті, - ВООЗ

Згідно з попередніми дослідженнями, клітини легенів і шлунково-кишкового тракту можуть одночасно містити коронавіруси SARS-CoV-2 і застуди. Така коінфекція створює основу для вірусної рекомбінації, процесу, в якому два різних віруси в одній і тій же клітині-хазяїні взаємодіють, створюючи нові копії, які мають деякий генетичний матеріал від обох "батьків".

Ця нова мутація могла вперше статися у людини, інфікованої обома патогенами, коли версія SARS-CoV-2 успадкувала генетичну послідовність від іншого вірусу, сказали Саундарараджан.

За словами Саундарараджана, одна і та ж генетична послідовність багато разів зустрічається в одному з коронавірусів, що викликають застуду у людей, відомому як HCoV-229e, і в вірусі імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД.

Також читайте: НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня. ІНФОГРАФІКА

У Південній Африці, де був вперше виявлений Омікрон, найвищий у світі рівень поширення ВІЛ, який послаблює імунну систему і підвищує вразливість людини до інфекцій, викликаних вірусами застуди та іншими патогенами. За словами Саундарараджана, в цій частині світу є багато людей, у яких могла відбутися рекомбінація, яка додала цей набір генів до "Омікрону".

"Ми, ймовірно, пропустили багато поколінь рекомбінацій, які відбулися з плином часу і призвели до появи "Омікрон", - додав Саундарараджан.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+9
Це вірус схибленого головного мозку де-яких схиблених "вчених умів". На "ЯП"і є відео, де простий німець надіслав відеолиста своїм батькам з Південної Африки. Він дуже здивований тим, що в Африці ніхто не чув і не знає про "омікрон" , яким лякають усю Європу і який начебто розповсюджується з ПАР ! У них навіть немає обов"язку ходити в масках. Робіть висновки...
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04.12.2021 14:18
+9
Що тут висновки робити? Банда клінічних кретинів продовжує нав'язувати світу свої хворі фантазії.
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04.12.2021 14:37
+8
Головне - щоб обовьязкова вакцинація не стала щотижневою. Тому що тоді фармацептичні компанії тоді лопнуть від потоку доларів.
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04.12.2021 13:53
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ОРЗ+Ковід =Омікрон.
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04.12.2021 13:42 Відповісти
Головне - щоб обовьязкова вакцинація не стала щотижневою. Тому що тоді фармацептичні компанії тоді лопнуть від потоку доларів.
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04.12.2021 13:53 Відповісти
как вы достали со своим нытьем про корпорации, выкинь телефон или компьютер, с чего ты там ноешь, ведь его тоже корпорация сделала
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04.12.2021 13:58 Відповісти
с телефона через 5G Wi-fi
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04.12.2021 14:35 Відповісти
Логично. Пусть тогда вообще ничем не лечатся. Люди имеют привычку периодически болеть чем-нибудь, а проклятые корпорации наживаются на лекарствах. Не хотят, падлы такие, бесплатно разрабатывать и производить всякие препараты! Подонки эдакие. Производители телефонов наживаются, опять же. Сначала, понимаешь, подсадили мир на енти ваши инторнеты, а потом лопаются от потока долларов!
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04.12.2021 14:40 Відповісти
Тут посмотрите https://trigger.in.ua/analitika/vektorni-ta-m-rnk-tehnologiyi-vryatuyut-svit.html
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04.12.2021 14:59 Відповісти
А без получасовых видосов не судьба? Я ещё могу понимать буквы.

Судя по комментариям, очередной адокъ про чипирование и "гены".
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04.12.2021 15:37 Відповісти
А больше нечего возразить? На этом сайте есть и без видео, а то не видел не читал, но не одобряю https://trigger.in.ua/analitika/evropa-snova-yavlyaetsya-%d1%8dpyczentrom-pandemyy-covid-19-na-fone-lozhnogo-chuvstva-bezopasnosty.html
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04.12.2021 15:56 Відповісти
По ссылке типичное разливание чипирования от профессионального журналиста. "Палка в нос", "экспериментальные вакцины" (на самом деле нет) - этого достаточно, чтобы сделать выводы об этом излишне эмоциональном тексте в стиле "ШОК! Они среди нас". Автор рассуждает о тромбозах и риске о вакцинах, но почему-то "забывает", что от ковида этот шанс ещё выше (не считая огромного шанса попросту сдохнуть). Чтобы сравнивать, цитировать статьи и делать (ошеломляющие) выводы, надо в этой сфере крутиться. Иначе получается то, что по ссылке.
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04.12.2021 16:05 Відповісти
Это врач, а не журналист. Еще лови, хотя Вы не способны к анализу, судя по всему https://trigger.in.ua/analitika/covid-19-neadekvatna-reakcziya-na-otrymanyj-dosvid.html
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04.12.2021 16:17 Відповісти
Это не "аналитика", а параноидальный бред. Сборник тезисов бабки на лавке - "слишь, пятрованаа! иш чо тварят, ироды! миж все знаим што вакциниравать в пандемию нильзя! ех чожета делаица...". Аффтар опуса не врач, а идиот. Хотя, в случае Украины, одно другого не исключает.
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04.12.2021 20:13 Відповісти
Классные аргументы
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04.12.2021 20:21 Відповісти
Не хуже, чем в опусах по ссылкам.

Я офигеваю с мракобесов - то у них "все скрывают", то "социальный эксперимент", то они отрывают статьи, где исследуются вакцины и делаются совершенно разные выводы (что кагбе противоречит "власти скрывают" и "социальный эксперимент"). Определитесь уже.
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04.12.2021 22:11 Відповісти
По сути нет ничего, как обычно
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04.12.2021 22:39 Відповісти
Согласен, по ссылкам ничего, параноидальный бред.
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04.12.2021 22:44 Відповісти
Кроме ответов по методичке Вы ничего не в состоянии ответить
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05.12.2021 09:54 Відповісти
Вы мне можете пояснить толком, на каком основании вы читаете бред по вашим ссылкам и не считаете его "методичками"?

Во-первых, все приведенные ваши тексты крайне эмоциональны. Там разве что рептилодиы не упомянуты (и то я не уверен, просмотрел наискосок). Эмоциональность озаначает, что целевая аудитория это широкие массы, оперирующие эмоциями, а не фактами.

Во-вторых, кроме нескольких статей, приведённых по первой ссылке, остальной текст не подкреплён ничем, это досужие выдумки одного человека. Ну хорошо, пусть будет мнение одного человека, но оно по прежнему ничем не подкреплено.

В-третьих, я работаю в научной сфере и очень часто вижу, насколько неадекватые выводы можно сделать, если сулчайно или намеренно выбрать некорректный набор литературных работ для сравнения. Я уже молчу о том, что зачастую обыватель совершенно превратно понимает выводы в самих работах. По ссылкам приведены несколько статей, где утверждается, что вакцинация увеличивает риск тромбозов. Во-первых, как я уже сказал выше, сам факт открытой дискуссии вакцин уже противоречит шизоидным выводам о "контроле" и "социальном эксперименте". Во-вторых, в данных (нескольких) работах речь идёт о возможном риске, а не о свершившемся факте. Идёт работа, идёт дальнейшее изучение, это нормально. В-третьих, риск тромбозов (и других весёлых последствий) от ковида несравнимо выше, а без вакцинации и социальных мер им переболеют все без исключения. Что предлагаете? Занятся дарвинизмом, пусть 2% населения Европы и Америки сдохнут, ещё 15% полежат в больничке, заработав гарантированные долгосрочные последствия? Вариантов особых нет. На данный момент вкололи порядка десяти миллиардов доз вакцин от ковида. С начала первых доз прошло уже больше года. Если бы имел место мало-мальски значимый процент побочек, он бы уже вылез.

Вот такие дела у меня в методичек написаны, да.
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05.12.2021 12:50 Відповісти
Я сам доктор наук в немедицинской области и могу сделать некоторые выводы. Вы согласны, например, с этим?

Немецкий ученый Günter Kampf (University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany) пишет в журнале «The Lancet» о том, что вакцинированные и не вакцинированные люди практически одинаково способны распространять инфекцию! Вот ссылочка:

https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
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05.12.2021 12:58 Відповісти
Я пролистал этого немецкого учёного. Товарищ немного смахивает на глашатая - публикует массу коротких статей (по сути мнений), где занимается критикой не только вакцинации, но и дистанций, масок и так далее. С одной стороны, альтернативное мнение это хорошо. Но с другой стороны, выборка в его работах (как той, что по ссылке) мягко говоря маловата для глобальных выводов.
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05.12.2021 13:19 Відповісти
Журнал «The Lancet» не публикует всякую пургу. Но вот, что говорит инфекционист Голубовская https://www.facebook.com/100015890252046/videos/369883201494508
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05.12.2021 13:27 Відповісти
Я не сказал, что там написана "пурга" (хотя всякое бывает, справедливости ради). Я сказал, что это короткая заметка, мнение, основывающаяся на паре наблюдений. Я также не говорил, что я не согласен с тем, что вакцинированные распространяют заболевание. Собственно, обратное утверждалось политиками, а не медиками и учёными.

Голубовская профнепригодна (занимается рекламой фуфломицинов), слушать её это себя не уважать.
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05.12.2021 13:34 Відповісти
Это тоже не вызывакет у Вас сомнений в вакцинации и побочках?
Кратко - этот тест оценивает вероятность (пятилетний риск) развития острого кардиального синдрома (фатального сердечного приступа). Обследовано 566 пациентов возрастом от 28 до 93 лет. Из них 50% мужчин и 50% женщин, которые получили две дозы вакцины Модерна или Пфайзер. Результат: риск увеличился пропорционально росту показателей теста с 11 до 25%! Надо заметить, что важно (!) - в исследовании принимали участие одни и те же люди, которых тестировали ДО и ПОСЛЕ вакцинации!

И такие изменения теста присутствуют как минимум 2.5 месяца после второй дозы мРНК вакцин. Автор заключает, что «мРНК вакцины вызывают драматическое увеличение повреждения эндотелия сосудов, инфильтрацию миокарда Т-лимфоцитами, что приводит к коронарным тромбозам (инфаркт миокарда), миокардитам (воспаление сердечной мышцы) и миокардиодистрофии». Ссылочка? Пожалуйста:

https://www.ahajournals.org/…/circ.144.suppl_1.10712…
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05.12.2021 13:40 Відповісти
Ознакомьтесь здесь с опровержением, пожалуйста: https://www.tctmd.com/news/questions-raised-about-study-linking-mrna-vaccines-increased-acs-risk

Вкратце, после публикации статьи (aka "ссылочка"), за которую вы так радостно ухватились, к автору возник ряд вопросов и комментариев относительно (не)достоверности заявленного им. В ответ автор упал на мороз.
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05.12.2021 13:51 Відповісти
Как учёный ("Я сам доктор наук" (c)) вы должны знать и понимать, что в любых журналах и источниках может быть опубликовано малодостоверное, а то и неправдивое исследование. Причём чем ниже рейтинг журнала, тем эта вероятность выше. Далее, вы должны знать и понимать, что все данные надо проверять (я нашел опровержение выше за пару минут). Также вы должны понимать отличие масштабных исследований от мнения отдельно взятого человека, основывающегося на крайне ограниченном наборе данных. Такие дела.
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05.12.2021 13:54 Відповісти
В приличных журналах не публикуют недостоверные исследования. Какие масштабные исследования проведены по РНК вакцинам? Где они применялись до сих пор? И не надо учить меня жить. Вы предвзяты и Вас не пробьет ничего. В эпидемию можно вакцинироваться? После "прививок" иммунитет не падает? Кто проверяет можно ли индивидуума вакцинировать или нельзя? Как установили сроки вакцинации? Не Гинцбург и другие блеяли о том, что не заболеешь после прививки? Какие периоды ревакцинации, кто изучал? Все на глазок с выгодой для фармкомпаний и правительств
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05.12.2021 14:10 Відповісти
Понятно, поплыл наш "дохтур".

Во-первых, да будет вам известно, что палево может быть опубликовано где угодно. Лично я веду коллекцию откровенно неверных/фальсифицированных статей по своей тематике, опубликованных в топ журналах. Можно вспомнить известные скандалы, когда оказывались сфальсифицированными целые серии статей в том же Nature (по физике был знатный срач лет двадцать назад, когда один юзер из Германии наплёл там ужас сколько дичи).

Во-вторых, по РНК вакцинам публикаций вагон, поисковые системы + clinicaltrials.gov в помощь. Остальные поднятые вами "вопросы" уже обсуждались миллион раз здесь, на цензоре, равно как и в литературе и, тезисно, организациями наподобие FDA. Это типичные антиваксерские байки, которые примерно в том же виде гуляли и до ковида.
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05.12.2021 14:29 Відповісти
Как обычно, у Вас агрессия не более. В технических науках не публикуют всякую хрень. Вы ничего не опровергли, кроме бреда я от Вас ничего не увидел. Обсуждали, но ничего не доказали, нет никаких у Вас доказательств
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05.12.2021 14:44 Відповісти
> "В технических науках не публикуют всякую хрень."

Лол, ещё как публикуют. Вы хотя бы про упомянутый мной скандал слышали, дохтур? - https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6n_scandal Девять отозванных статей в Science, семь в Nature и ещё с десяток в топ-журналах. Сколько он (Jan Hendrik Schön) всего успел опубликовать палева даже подсчитать трудно. Раскрыли только под общественным давлением, когда его результаты массово невоспроизводились в других группах. Одному богу известно сколько подобного палева публикуется в журналах попроще, в особенности индусами и китайцами.

> "Вы ничего не опровергли"

"Ваши доказательства не доказательства" (с) Не слишком новый "аргумент". Я вам дал конкретное опровержение вашей "ссылочки". Мне она сразу показалась мутной (один автор на довольно объёмное заявленое исследование, слишком масштабные выводы). Остальные ваши ссылки, если хорошо копнуть, будут точно такими же (или же окажется, что выводыми в статьях спекулировали).

Такие печальные для вас дела, дохтур.
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05.12.2021 15:02 Відповісти
Опять лишь сплошной треп, агрессия и вонь, с вами бесполезно, товарисч.
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05.12.2021 15:12 Відповісти
Ваш жидкий слив засчитан, дохтур. Отакие у нас доктора наук, увы.
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05.12.2021 15:13 Відповісти
Не подобным вам судить, Вы можете только извергать помои и перкехдить на личности, не приведя ничего конкретного
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05.12.2021 15:31 Відповісти
Ах да, забыл добавить: все приведённые вами выше опусы с "аналитикой" основываются на таких вот или недостоверных (на вранье, попросту), или вырванных из контекста данных, густо замешанных с заговорческими бреднями и излишне эмоциональными заявлениями.
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05.12.2021 14:00 Відповісти
А почему в ЮЖНОЙ АФРИКЕ, а не в Гренландии или Норвегии, простите?

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04.12.2021 13:46 Відповісти
там все написано, потому что в ЮАР больше всего больных ВИЧ
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04.12.2021 15:33 Відповісти
Ймовірно, а може і не ймовірно.....
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04.12.2021 14:03 Відповісти
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04.12.2021 14:12 Відповісти
Це вірус схибленого головного мозку де-яких схиблених "вчених умів". На "ЯП"і є відео, де простий німець надіслав відеолиста своїм батькам з Південної Африки. Він дуже здивований тим, що в Африці ніхто не чув і не знає про "омікрон" , яким лякають усю Європу і який начебто розповсюджується з ПАР ! У них навіть немає обов"язку ходити в масках. Робіть висновки...
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04.12.2021 14:18 Відповісти
Що тут висновки робити? Банда клінічних кретинів продовжує нав'язувати світу свої хворі фантазії.
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04.12.2021 14:37 Відповісти
Володимир Ярощук f72292f9, "схиблений головний мозок" якраз у тебе.)
Про реальну ситуацію запитай у лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус.
А не копіпасти лайно з фейкових касапських сайтів.
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04.12.2021 20:32 Відповісти
ты не под кислородом? А пачиму ! Все уже так дышут
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05.12.2021 09:23 Відповісти
висновок… ти довбойоб
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04.12.2021 21:28 Відповісти
Шануймося українці!
Про виявлення нового варіанту коронавірусу COVID-19, який швидко поширюється в деяких районах країни, оголосив журналістам на брифінгу в четвер міністр охорони здоров'я Південноафриканської республіки Джо Фаала.26.11.2021

https://ua.interfax.com.ua/news/general/782155.html
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05.12.2021 01:23 Відповісти
Проще говоря опасный ковид превратился в обычную простуду и поэтому можно заканчивать фуфлодемию. Правда тем кто укололся генным шмурдяком от этого не легче.
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04.12.2021 14:36 Відповісти
H1N1 теж колись призвів до мільйонів смертей.
Зараз це звичайний грипп.
Так само буде і з короною. Питання коли, і скільки не переживуть цю еволюцію віруса.
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04.12.2021 14:36 Відповісти
Який саме вірус простуди, не уточнюють, просто простуди. Певно, він один в світі
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04.12.2021 14:51 Відповісти
ага. простудовирус.
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06.12.2021 08:37 Відповісти
Прохожему покажешь нож, и делай с ним что хошььь.....
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04.12.2021 15:19 Відповісти
Как в фильме ужасов. Только в самом страшном фильме ужасов всегда хороший конец, а здесь совершенно непонятно ,что будет. Я только не пойму они ,что хотят доказать, что это "сверхумный"вирус? Только , где он был предыдущие сотни и тысячи лет?
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04.12.2021 16:13 Відповісти
То было до Билла Гейтса.
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04.12.2021 21:39 Відповісти
Немецкий ученый Günter Kampf (University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany) пишет в журнале «The Lancet» о том, что вакцинированные и не вакцинированные люди практически одинаково способны распространять инфекцию!

https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
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04.12.2021 16:46 Відповісти
Все гораздо проще! От модерны одна мутация, от пфайзера другая, от астра-зенеки еще одна, и встречаются два ширанутых разными вакцинами человека, каждый разбрасывает вокруг свои вирусы...
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04.12.2021 17:18 Відповісти
❗️Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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04.12.2021 17:45 Відповісти
Пардон, не та методичка, надо писать " вУкраине координируется из Роисси"
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04.12.2021 20:32 Відповісти
Щоб отримати відповіді на ці питання, може знадобитися кілька тижнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3303363

Та ладно. Он швейцарський уряд все знає і ще вчора заявив, що ситуація у них - "дуже критична" (с), бо знайшли призначили трьох людей у яких ніби новий "найнебезпечніший" (с) штам.
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04.12.2021 21:33 Відповісти
Какой ещё "вирус простуды" ?
Простуда - это активное избавление от слизи.
Пусть ещё скажут, что есть вирус перелома ноги, вирус разбитой головы и вирус порванной . . . (нужное вставить)
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04.12.2021 21:41 Відповісти
Если от омикрона не умирают , то надо его распространить по миру , и тогда конец пандемии!
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05.12.2021 03:46 Відповісти
Пора сдыхать триллионово-милиардерным упырям. Толку от них никакого, слошные проблемы, правда Билли Гейцик и тому подобные, правильно сделала жена, что бросила шизанутого
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05.12.2021 09:40 Відповісти
 
 