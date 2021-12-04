Штам коронавірусу "Омікрон" міг мутувати за допомогою вірусу застуди, - дослідження

За даними дослідників, штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, отримав принаймні одну зі своїх мутацій, взявши фрагмент генетичного матеріалу від вірусу, що викликає застуду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє агентство Reuters.

Дослідники заявили, що ця генетична послідовність не зустрічається ні в яких попередніх версіях коронавірусу SARS-CoV-2, але повсюдно зустрічається у багатьох інших вірусах, включаючи ті, які викликають застуду, а також в геномі людини.

Вставивши цей конкретний фрагмент у себе, "Омікрон" може виглядати "більш людським", що допоможе йому уникнути відповіді з боку імунної системи людини, сказав вінки Саундарараджан з аналітичної компанії з аналізу даних з Кембриджа, який керував дослідженням.

Це може означати, що вірус передається легше, але викликає тільки легке або безсимптомне захворювання. Вчені поки не знають, чи є "Омікрон" більш заразним, ніж інші штами, чи викликає він більш серйозне захворювання або він обжене "Дельта" як найбільш поширений варіант. Щоб отримати відповіді на ці питання, може знадобитися кілька тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодної смерті, - ВООЗ

Згідно з попередніми дослідженнями, клітини легенів і шлунково-кишкового тракту можуть одночасно містити коронавіруси SARS-CoV-2 і застуди. Така коінфекція створює основу для вірусної рекомбінації, процесу, в якому два різних віруси в одній і тій же клітині-хазяїні взаємодіють, створюючи нові копії, які мають деякий генетичний матеріал від обох "батьків".

Ця нова мутація могла вперше статися у людини, інфікованої обома патогенами, коли версія SARS-CoV-2 успадкувала генетичну послідовність від іншого вірусу, сказали Саундарараджан.

За словами Саундарараджана, одна і та ж генетична послідовність багато разів зустрічається в одному з коронавірусів, що викликають застуду у людей, відомому як HCoV-229e, і в вірусі імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД.

Також читайте: НАН опублікувала новий прогноз щодо COVID-19: Понад 20 тис. захворілих і до 500 летальних випадків на день до кінця жовтня. ІНФОГРАФІКА

У Південній Африці, де був вперше виявлений Омікрон, найвищий у світі рівень поширення ВІЛ, який послаблює імунну систему і підвищує вразливість людини до інфекцій, викликаних вірусами застуди та іншими патогенами. За словами Саундарараджана, в цій частині світу є багато людей, у яких могла відбутися рекомбінація, яка додала цей набір генів до "Омікрону".

"Ми, ймовірно, пропустили багато поколінь рекомбінацій, які відбулися з плином часу і призвели до появи "Омікрон", - додав Саундарараджан.