Штам коронавірусу "Омікрон" міг мутувати за допомогою вірусу застуди, - дослідження
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За даними дослідників, штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, отримав принаймні одну зі своїх мутацій, взявши фрагмент генетичного матеріалу від вірусу, що викликає застуду.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє агентство Reuters.
Дослідники заявили, що ця генетична послідовність не зустрічається ні в яких попередніх версіях коронавірусу SARS-CoV-2, але повсюдно зустрічається у багатьох інших вірусах, включаючи ті, які викликають застуду, а також в геномі людини.
Вставивши цей конкретний фрагмент у себе, "Омікрон" може виглядати "більш людським", що допоможе йому уникнути відповіді з боку імунної системи людини, сказав вінки Саундарараджан з аналітичної компанії з аналізу даних з Кембриджа, який керував дослідженням.
Це може означати, що вірус передається легше, але викликає тільки легке або безсимптомне захворювання. Вчені поки не знають, чи є "Омікрон" більш заразним, ніж інші штами, чи викликає він більш серйозне захворювання або він обжене "Дельта" як найбільш поширений варіант. Щоб отримати відповіді на ці питання, може знадобитися кілька тижнів.
Згідно з попередніми дослідженнями, клітини легенів і шлунково-кишкового тракту можуть одночасно містити коронавіруси SARS-CoV-2 і застуди. Така коінфекція створює основу для вірусної рекомбінації, процесу, в якому два різних віруси в одній і тій же клітині-хазяїні взаємодіють, створюючи нові копії, які мають деякий генетичний матеріал від обох "батьків".
Ця нова мутація могла вперше статися у людини, інфікованої обома патогенами, коли версія SARS-CoV-2 успадкувала генетичну послідовність від іншого вірусу, сказали Саундарараджан.
За словами Саундарараджана, одна і та ж генетична послідовність багато разів зустрічається в одному з коронавірусів, що викликають застуду у людей, відомому як HCoV-229e, і в вірусі імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД.
У Південній Африці, де був вперше виявлений Омікрон, найвищий у світі рівень поширення ВІЛ, який послаблює імунну систему і підвищує вразливість людини до інфекцій, викликаних вірусами застуди та іншими патогенами. За словами Саундарараджана, в цій частині світу є багато людей, у яких могла відбутися рекомбінація, яка додала цей набір генів до "Омікрону".
"Ми, ймовірно, пропустили багато поколінь рекомбінацій, які відбулися з плином часу і призвели до появи "Омікрон", - додав Саундарараджан.
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Судя по комментариям, очередной адокъ про чипирование и "гены".
Я офигеваю с мракобесов - то у них "все скрывают", то "социальный эксперимент", то они отрывают статьи, где исследуются вакцины и делаются совершенно разные выводы (что кагбе противоречит "власти скрывают" и "социальный эксперимент"). Определитесь уже.
Во-первых, все приведенные ваши тексты крайне эмоциональны. Там разве что рептилодиы не упомянуты (и то я не уверен, просмотрел наискосок). Эмоциональность озаначает, что целевая аудитория это широкие массы, оперирующие эмоциями, а не фактами.
Во-вторых, кроме нескольких статей, приведённых по первой ссылке, остальной текст не подкреплён ничем, это досужие выдумки одного человека. Ну хорошо, пусть будет мнение одного человека, но оно по прежнему ничем не подкреплено.
В-третьих, я работаю в научной сфере и очень часто вижу, насколько неадекватые выводы можно сделать, если сулчайно или намеренно выбрать некорректный набор литературных работ для сравнения. Я уже молчу о том, что зачастую обыватель совершенно превратно понимает выводы в самих работах. По ссылкам приведены несколько статей, где утверждается, что вакцинация увеличивает риск тромбозов. Во-первых, как я уже сказал выше, сам факт открытой дискуссии вакцин уже противоречит шизоидным выводам о "контроле" и "социальном эксперименте". Во-вторых, в данных (нескольких) работах речь идёт о возможном риске, а не о свершившемся факте. Идёт работа, идёт дальнейшее изучение, это нормально. В-третьих, риск тромбозов (и других весёлых последствий) от ковида несравнимо выше, а без вакцинации и социальных мер им переболеют все без исключения. Что предлагаете? Занятся дарвинизмом, пусть 2% населения Европы и Америки сдохнут, ещё 15% полежат в больничке, заработав гарантированные долгосрочные последствия? Вариантов особых нет. На данный момент вкололи порядка десяти миллиардов доз вакцин от ковида. С начала первых доз прошло уже больше года. Если бы имел место мало-мальски значимый процент побочек, он бы уже вылез.
Вот такие дела у меня в методичек написаны, да.
Немецкий ученый Günter Kampf (University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany) пишет в журнале «The Lancet» о том, что вакцинированные и не вакцинированные люди практически одинаково способны распространять инфекцию! Вот ссылочка:
https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
Голубовская профнепригодна (занимается рекламой фуфломицинов), слушать её это себя не уважать.
Кратко - этот тест оценивает вероятность (пятилетний риск) развития острого кардиального синдрома (фатального сердечного приступа). Обследовано 566 пациентов возрастом от 28 до 93 лет. Из них 50% мужчин и 50% женщин, которые получили две дозы вакцины Модерна или Пфайзер. Результат: риск увеличился пропорционально росту показателей теста с 11 до 25%! Надо заметить, что важно (!) - в исследовании принимали участие одни и те же люди, которых тестировали ДО и ПОСЛЕ вакцинации!
И такие изменения теста присутствуют как минимум 2.5 месяца после второй дозы мРНК вакцин. Автор заключает, что «мРНК вакцины вызывают драматическое увеличение повреждения эндотелия сосудов, инфильтрацию миокарда Т-лимфоцитами, что приводит к коронарным тромбозам (инфаркт миокарда), миокардитам (воспаление сердечной мышцы) и миокардиодистрофии». Ссылочка? Пожалуйста:
https://www.ahajournals.org/…/circ.144.suppl_1.10712…
Вкратце, после публикации статьи (aka "ссылочка"), за которую вы так радостно ухватились, к автору возник ряд вопросов и комментариев относительно (не)достоверности заявленного им. В ответ автор упал на мороз.
Во-первых, да будет вам известно, что палево может быть опубликовано где угодно. Лично я веду коллекцию откровенно неверных/фальсифицированных статей по своей тематике, опубликованных в топ журналах. Можно вспомнить известные скандалы, когда оказывались сфальсифицированными целые серии статей в том же Nature (по физике был знатный срач лет двадцать назад, когда один юзер из Германии наплёл там ужас сколько дичи).
Во-вторых, по РНК вакцинам публикаций вагон, поисковые системы + clinicaltrials.gov в помощь. Остальные поднятые вами "вопросы" уже обсуждались миллион раз здесь, на цензоре, равно как и в литературе и, тезисно, организациями наподобие FDA. Это типичные антиваксерские байки, которые примерно в том же виде гуляли и до ковида.
Лол, ещё как публикуют. Вы хотя бы про упомянутый мной скандал слышали, дохтур? - https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6n_scandal Девять отозванных статей в Science, семь в Nature и ещё с десяток в топ-журналах. Сколько он (Jan Hendrik Schön) всего успел опубликовать палева даже подсчитать трудно. Раскрыли только под общественным давлением, когда его результаты массово невоспроизводились в других группах. Одному богу известно сколько подобного палева публикуется в журналах попроще, в особенности индусами и китайцами.
> "Вы ничего не опровергли"
"Ваши доказательства не доказательства" (с) Не слишком новый "аргумент". Я вам дал конкретное опровержение вашей "ссылочки". Мне она сразу показалась мутной (один автор на довольно объёмное заявленое исследование, слишком масштабные выводы). Остальные ваши ссылки, если хорошо копнуть, будут точно такими же (или же окажется, что выводыми в статьях спекулировали).
Такие печальные для вас дела, дохтур.
Про реальну ситуацію запитай у лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус.
А не копіпасти лайно з фейкових касапських сайтів.
Про виявлення нового варіанту коронавірусу COVID-19, який швидко поширюється в деяких районах країни, оголосив журналістам на брифінгу в четвер міністр охорони здоров'я Південноафриканської республіки Джо Фаала.26.11.2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/782155.html
Зараз це звичайний грипп.
Так само буде і з короною. Питання коли, і скільки не переживуть цю еволюцію віруса.
https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
Та ладно. Он швейцарський уряд все знає і ще вчора заявив, що ситуація у них - "дуже критична" (с), бо
знайшлипризначили трьох людей у яких ніби новий "найнебезпечніший" (с) штам.
Простуда - это активное избавление от слизи.
Пусть ещё скажут, что есть вирус перелома ноги, вирус разбитой головы и вирус порванной . . . (нужное вставить)