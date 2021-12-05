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Байден будет обсуждать с Путиным активность России вблизи границ Украины, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден будет обсуждать с Путиным активность России вблизи границ Украины, - Псаки

Во вторник, 7 декабря, президенты США и РФ будут общаться во время видеозвонка. Разговор будет касаться и военной активности России на границе Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет беспокойство США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что общение Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря.

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Топ комментарии
+6
лол. заруби себе на носу, что войну начало хйло, оно оккупировало Крым и Донбасс, и от него зависит продолжится она или нет. а байдена за помощь надо благодарить
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05.12.2021 08:48
+5
Бойда , не болтайте ерундой !
И не повторяйте ложь роспропагандьі ...
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05.12.2021 08:22
+3
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05.12.2021 01:18
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05.12.2021 01:18 Ответить
Особисто я за те, щоб клятий Мордор напав на Україну! Після цього години Мордору.......
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05.12.2021 02:23 Ответить
Жесткая позиция Байдена относительно "красньіх линий" Кремля вьізвала настоящую панику в российских СМИ . Вчерашний єфир пропагандиста Соловьева єто четко показал . Когда зашла речь о возможном отключении в РФ программного обеспечения смартфонов и переходе на кнопочньіе аппаратьі , Соловьев чуть не заплакал в прямом єфире , поглаживая свой навороченньій "айфон". В глазах читался вопрос Муму :" За что ?!"...
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05.12.2021 04:47 Ответить
Ну ось, і намалювалася в Європі " нова Куба" і продовжується кримсько-донбаський кризис. Чи вистачить розуму двом старим пердунам пуйлу і Байдену не випробовувати всю свою зброю на нашій українській землі,нам прийдеться не спостерігати,а ,не приведи Господи,а приймати участь...
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05.12.2021 06:55 Ответить
Бойда , не болтайте ерундой !
И не повторяйте ложь роспропагандьі ...
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05.12.2021 08:22 Ответить
Роспропаганду не слухаю,а тим більше не повторюю...Побачимо 7 грудня,які рішення,чи домовленості будуть між США і агресором .Хіба вже забутий пакт Молотова-Рібентропа? Чекаю,що почнеться відведення військ від наших кордонів.І ті бл%дські десантні кораблі покинуть Чорне море."І на оновленій землі врага не буде супостата..."
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05.12.2021 20:58 Ответить
лол. заруби себе на носу, что войну начало хйло, оно оккупировало Крым и Донбасс, и от него зависит продолжится она или нет. а байдена за помощь надо благодарить
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05.12.2021 08:48 Ответить
Западньіе єлитьі прекрасно понимают , чем Зеленский отличается от Порошенко , поєтому доверяют президенту Украиньі гораздо больше , что доказано усилением помощи для ВСУ и беспрецедентньім давлением на Москву. Все будет Украина !
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05.12.2021 09:47 Ответить
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05.12.2021 21:42 Ответить
Не надо торопиться с этой встречей. А то получится, что каждый раз, когда Пуйло захочет встречи, то будет приводить войска к границе Украины. Сейчас надо выдержать паузу для встречи максимально и следить за тем, насколько Пуйло готов идти в реализации своих бздыков, ведь время не на его стороне.
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05.12.2021 08:39 Ответить
№89
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05.12.2021 09:38 Ответить
Во-первьіх , встреча будет в формате видеоконференции , а єто далеко не то , на что рассчитьівал Путин . Использовать профессиональньіе навьіки в НЛП у гебнюка не получится.
Во-вторьіх , на кону стоит слишком многое , нападения на Украину сейчас лучше избежать. Имхо
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05.12.2021 09:53 Ответить
Будут опять нас ка кон в своих играх ставить.
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05.12.2021 08:48 Ответить
Український політик, ексгенпрокурор України Юрій Луценко в ефірі ток-шоу "Прямим текстом із Юрієм Луценком" на "5 каналі" розповів про перелік людей - ворогів Путіна.

Колишній генпрокурор України зазначив, що в Путіна є чорний список.

"В них є умова Путіна. Прямі переговори, на які так хоче поїхати Зеленський, почнуться, коли будуть арештовані головні вороги Путіна. І там є чорний список. Перший - Петро Порошенко, другий - Турчинов, третій - Яценюк і так далі. Там усе це стоїть. Він іде по чорному списку Путіна, бо інакше його не приймають туди, куди він так хоче", - сказав Луценко.
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05.12.2021 10:11 Ответить
Хочется у кремлёвского Фюрера спросить когда будут российские войска бомбить Запорожье, Мариуполь, Одессу ,окраины Харькова и Киева, народ Расеи подготовлен через телевизор, я представляю как там на Московии выглядят украинские солдаты защитники Украины
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05.12.2021 10:48 Ответить
В Московии часто транслируют как украинские солдаты прибивают гвоздями писающего мальчика
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05.12.2021 10:56 Ответить
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05.12.2021 11:18 Ответить
В Параше говорят , ***** дал задание СМИ, опять говорить ,о украинских карателях , что они обижают , лугандоских повстанцев
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05.12.2021 11:43 Ответить
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05.12.2021 21:36 Ответить
 
 