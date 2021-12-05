Байден будет обсуждать с Путиным активность России вблизи границ Украины, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во вторник, 7 декабря, президенты США и РФ будут общаться во время видеозвонка. Разговор будет касаться и военной активности России на границе Украины.
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет беспокойство США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что общение Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря.
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И не повторяйте ложь роспропагандьі ...
Во-вторьіх , на кону стоит слишком многое , нападения на Украину сейчас лучше избежать. Имхо
Колишній генпрокурор України зазначив, що в Путіна є чорний список.
"В них є умова Путіна. Прямі переговори, на які так хоче поїхати Зеленський, почнуться, коли будуть арештовані головні вороги Путіна. І там є чорний список. Перший - Петро Порошенко, другий - Турчинов, третій - Яценюк і так далі. Там усе це стоїть. Він іде по чорному списку Путіна, бо інакше його не приймають туди, куди він так хоче", - сказав Луценко.