Байден будет обсуждать с Путиным активность России вблизи границ Украины, - Псаки

Во вторник, 7 декабря, президенты США и РФ будут общаться во время видеозвонка. Разговор будет касаться и военной активности России на границе Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет беспокойство США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что общение Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, 7 декабря.

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