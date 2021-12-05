Эпидзонирование Украины: 8 "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону. ТАБЛИЦА

По состоянию на воскресенье, 5 декабря, Киев и семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и отвечает "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Однако решение о выходе региона из "красной" зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксировано 6 622 новых случая заражения, 9 274 человека выздоровели

"Желтая" зона:

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

"Оранжевая" зона:

Полтавская область

Закарпатская область

"Красная" зона:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ривненская область

Сумская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Читайте также: Штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одной смерти, - ВОЗ