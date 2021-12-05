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Эпидзонирование Украины: 8 "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону. ТАБЛИЦА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

По состоянию на воскресенье, 5 декабря, Киев и семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и отвечает "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Однако решение о выходе региона из "красной" зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Эпидзонирование Украины: 8 красных регионов могут перейти в желтую зону 01

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"Желтая" зона:

Тернопольская область
Кировоградская область
Черновицкая область
Харьковская область

"Оранжевая" зона:

Полтавская область
Закарпатская область

"Красная" зона:

Киев
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Луганская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Ривненская область
Сумская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черниговская область

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Новий рік на носі, треба в Буковелі баблоси зашибати.
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05.12.2021 09:34 Ответить
Київ буде у червоній зоні до кінця" перевороту"?
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05.12.2021 09:37 Ответить
А коли "переворот"кончется?
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05.12.2021 09:53 Ответить
Арахамія президента повинен повідомити
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05.12.2021 10:10 Ответить
Они думали нагнуть людей, а выстрелили себе в ногу.
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05.12.2021 09:45 Ответить
"Переведи"
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05.12.2021 11:01 Ответить
як легко вправлятися у статистиці - вчора ще було більше 500 померлих за добу, сьогодні - лише половина. Треба буде - збільшимо втричі.
Є ще притомні люди, що вірять тій брехливій статистиці?
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05.12.2021 11:01 Ответить
Щоб більш-меньш об*єктивно, потрібно порівнювати вівторок до вівторка .
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05.12.2021 13:04 Ответить
Чому розплетена коса? Бо на очах бринить сльоза !
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05.12.2021 11:29 Ответить
Вся страна переехала на "красную зону", и вертухаи на вышках...
Демократическая форма правления по понятиям мудрого нариду! Мазлтов!
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05.12.2021 15:38 Ответить
 
 