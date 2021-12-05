Епідзонування України: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони. ТАБЛИЦЯ

Станом на неділю, 5 грудня, Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них наразі краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

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"Жовта" зона:

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

"Помаранчева" зона:

Полтавська область

Закарпатська область

"Червона" зона:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

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