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Епідзонування України: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони. ТАБЛИЦЯ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Станом на неділю, 5 грудня, Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них наразі краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.

Епідзонування України: 8 червоних регіонів можуть перейти до жовтої зони 01

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"Жовта" зона:

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область

"Помаранчева" зона:

  • Полтавська область
  • Закарпатська область

"Червона" зона:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

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Автор: Вадим Куц
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Новий рік на носі, треба в Буковелі баблоси зашибати.
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05.12.2021 09:34 Відповісти
Київ буде у червоній зоні до кінця" перевороту"?
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05.12.2021 09:37 Відповісти
А коли "переворот"кончется?
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05.12.2021 09:53 Відповісти
Арахамія президента повинен повідомити
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05.12.2021 10:10 Відповісти
Они думали нагнуть людей, а выстрелили себе в ногу.
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05.12.2021 09:45 Відповісти
"Переведи"
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05.12.2021 11:01 Відповісти
як легко вправлятися у статистиці - вчора ще було більше 500 померлих за добу, сьогодні - лише половина. Треба буде - збільшимо втричі.
Є ще притомні люди, що вірять тій брехливій статистиці?
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05.12.2021 11:01 Відповісти
Щоб більш-меньш об*єктивно, потрібно порівнювати вівторок до вівторка .
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05.12.2021 13:04 Відповісти
Чому розплетена коса? Бо на очах бринить сльоза !
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05.12.2021 11:29 Відповісти
Вся страна переехала на "красную зону", и вертухаи на вышках...
Демократическая форма правления по понятиям мудрого нариду! Мазлтов!
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05.12.2021 15:38 Відповісти
 
 