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Новости Политика Украины
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загрязнение (212) Мариуполь (5562) экология (1582) Метинвест (171) Ахмеров (3)

В National Geographic опубликовали статью о загрязнениях в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В National Geographic опубликовали статью о загрязнениях в Мариуполе

Воздух портового города Мариуполь, расположенного недалеко от линии фронта, - один из самых загрязненных в Европе. В нем работают два огромных металлургических завода.

Об этом говорится в статье National Geographic, передает Цензор.НЕТ.

Комбинат имени Ильича открылся в 1897 году, предприятие "Азовсталь" приступило к производству в 1930-х.

Хотя правила по загрязнителям определенным образом обновились, компании не спешат проводить дорогостоящие капитальные ремонты, необходимые для выполнения требований. Как отмечают экоактивисты, мешают усилению требований олигархи-владельцы и коррупция.

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В настоящее время оба предприятия принадлежат группе "Метинвест" Рината Ахметова. Компания отчитывается о выполнении экологических требований, но экологи фиксируют существенное превышение показателя тяжелых металлов в почве.

Горожане выходили на экопротесты, но Ахметов фактически контролирует весь Мариуполь: мэр – бывший руководитель "Метинвеста", как и многие другие чиновники, местные СМИ принадлежат олигарху, а налоги "Метинвесту" покрывают более 30 процентов городского бюджета.

Активисты подчеркивают, что модернизация "Метинвеста" последних лет была сосредоточена на повышении производительности, а также восстановлении разрушенного имущества в ходе российской агрессии, поэтому уменьшение загрязнения могло быть только побочным эффектом. Впрочем, ситуация значительно улучшилась с тех пор, как люди начали выходить на протесты.

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Топ комментарии
+15
Ещё что отдать? Вы уж не стесняйтесь. Можно и ваше село передать.
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05.12.2021 21:58
+14
Господа, товарищ Лохметов снял в 2012 очистные сооружения завода Иллича и поставил на своем другом комбинате в Словакии. Им нужнее. И Бойко схавал и вы все. Так что дышим полной грудью
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05.12.2021 22:55
+10
Картинка как из Безумного Макса. И статья про постапокалиптическое феодальное средневековье. Представляю глаза полные ужаса западных читателей. Коррупция и Украина скоро станут синонимами.
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05.12.2021 23:15
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Правила форума Совет форумчан
отдать балалаечникам....минус 99% голосов за вату
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05.12.2021 21:55 Ответить
Ещё что отдать? Вы уж не стесняйтесь. Можно и ваше село передать.
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05.12.2021 21:58 Ответить
Пан мав на увазі дєрєвню ???)))
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05.12.2021 22:02 Ответить
👍
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05.12.2021 22:26 Ответить
его деревня и так там) у них села называются деревнями.
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05.12.2021 22:26 Ответить
Лише за подібні думки треба саджати на пляшку.
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06.12.2021 00:14 Ответить
це занадто гуманно - на вживаний картонний тетрапак
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06.12.2021 00:26 Ответить
С 1 января россиянам запретят использовать выгребные ямы
Согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 годы все собственники жилья должны избавиться от выгребных ям и заменить их современными санузлами.
Как так это ж главная скрепа пидаросии! У каждого второго - очковый сортир!
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05.12.2021 22:08 Ответить
Десь нарасєє в дєрєвнє.
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05.12.2021 22:12 Ответить
Який замах на ісконниє скрєпи. Думаю, що наслідком буде лише ходіння замість сортиру над вигрібною ямою до найближчого куща чи паркану.
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05.12.2021 22:23 Ответить
чувак. то, что ты типа прикидываешь украинцем, старательно коверкая название и ругая за глаза страну твоего гражданства, тебе не помогает)
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05.12.2021 22:27 Ответить
Свинособака, Мефодий Кириллович , в чем не отстать в фейках?
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05.12.2021 22:30 Ответить
Їм що зараз буде треба прокласти каналізацію в свою вигрібну яму ? 😮
Да уж умом расисю не понять ...🙂
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05.12.2021 22:33 Ответить
Буряк всьо.
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05.12.2021 22:17 Ответить
нє тока хаваєт, но і оди слагаєт

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05.12.2021 22:37 Ответить
гы! а кто аффтор?
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05.12.2021 23:18 Ответить
не знаю как сейчас,но когда я был в Запорожье,то мне даже дышать хотелось не через раз,а через неделю...
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05.12.2021 22:24 Ответить
Зараз нормально. Все залежить куди дме вітер.
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05.12.2021 22:31 Ответить
приезжайте в Кривой Рог, там Арселор красными красками город поздравляет каждый день)
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06.12.2021 10:02 Ответить
А в чем причина? Неужели в погребе басурманы держали или в дешевый гендель водили?)))

Как-бы не Львов, а промышленный город и вряд-ли должно было пахнуть лошадьми и конским навозом.)))
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06.12.2021 19:39 Ответить
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05.12.2021 22:24 Ответить
Не тільки за газ. Щоб увійти у цей клуб, потрібно було купити два нових балони.
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05.12.2021 22:32 Ответить
Так ничего не изменилось с тех пор в частном секторе.))) Сейчас чтоб инет провести божеский, нужно купить роутер, тогда только скорость и качество будут соответствующие. Но вы забыли наверное, пенсионерам, участникам ВОВ и прочим льготникам баллоны предоставлялись бесплатно в местности без централизованного газопостачання.)))
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06.12.2021 19:43 Ответить
Так и сейчас масса льгот для ветеранов и прочих льготников. И субсидии от государства.
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06.12.2021 20:02 Ответить
Только не называйте субсидии льготами, а аферистов благодетелями.))) Наверное вам еще не довелось "расплачиваться" за субсидии, а моим родственникам уже аукнулось, когда квартиру продавали(меняли жилье). Моя бабуля и "дите войны", и ветеран труда, и стажа с "головой" хватает, а каждое повышение пенсии ей в червонец обходится. И так далее, не хочу перечислять всех достижений шарлатанов.)))
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06.12.2021 20:07 Ответить
А вам рассказать, какое охуэнное пособие было в детстве? Аж цельных 5 рубликов коммуняки не пожалели. На мороженное.
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06.12.2021 21:22 Ответить
До речі, панове. Сьогодні по парку вже шастали поліцаї і перевіряли сертифікати вакцинації.
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05.12.2021 22:29 Ответить
А парки до чого ?
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06.12.2021 05:48 Ответить
Місця відпочинку.
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06.12.2021 09:42 Ответить
А 40 км аглофабрики это ещё Мариуполь, или уже нет?
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05.12.2021 22:37 Ответить
Да обычный промышленный город. Ничего там реально стрёмного нет. Люди по сей день ездят на морько и останавливают не заводы, а то, что добираться неудобно. Там фотограф такой жути нагнал фотками, а так вполне симпатичный городок
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06.12.2021 23:32 Ответить
Да, Ялта-Урзуф-Юрьевка, хорошие места были в 70-х, 15 минут и ты под кондиционером в кафешке. Потом я перебазировался на Среднюю косу в Бердянск, вообще цивилизация, особенно когда рооссиян разогнали, остались только дети. Главное было - чтобы водкой не торговали, за этим следили, как ни удивительно, российские родители, преимущественно из Питера. Давно это было.
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07.12.2021 03:16 Ответить
В Челябинске ситуация похлеще, но там своё коксохимия добавляет.
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05.12.2021 22:44 Ответить
Круче всего Норильск. Тамошний апрельский загар не сходит полгода Озонового слоя на городом ж нет
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05.12.2021 22:56 Ответить
Господа, товарищ Лохметов снял в 2012 очистные сооружения завода Иллича и поставил на своем другом комбинате в Словакии. Им нужнее. И Бойко схавал и вы все. Так что дышим полной грудью
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05.12.2021 22:55 Ответить
Я думал эту хренотень уже никто повторять не будет, а тут на тебе - столкнулся. Братан, ты уж прости, но хренотень полная и даже боты уже разнарядку получили такое ерунды больше не писать, а ты завис, видимо, года на два, если не больше.))) Это касается не якобы купленного завода в Словакии, а типа снятия фильтров. Фильтра это не трусы, чтоб ты понимал.)))
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06.12.2021 19:50 Ответить
фильтры это часть производства, которые проектируются и разрабатываются под конкретное предприятие и производственный процесс, думай что пишешь
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06.12.2021 22:35 Ответить
Фильтры были вначале установлены, а потом демонтированы в 2012 году. Это очень не любят вспомнить рыговские шестерки.
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07.12.2021 09:38 Ответить
Мда, видала дебилов, но этот Серж Пир явно выдающийся долбень. Вот как представила себе, как снимают что-то с одного завода и везут ставить на другой... идиот! Как можно снять фильтры?! Это же не на чайнике, это громоздкий комплекс слитых воедино, то есть, в один механизм, различных устройств, приспособлений и даже систем управления. И главное - граждане, у которых майдаун головного мозга, верят, как и тому, что Россия украла наше сало!
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06.12.2021 22:57 Ответить
Как переполошилось лохметовское боточье. Водки нет, ущербная
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07.12.2021 09:32 Ответить
Картинка как из Безумного Макса. И статья про постапокалиптическое феодальное средневековье. Представляю глаза полные ужаса западных читателей. Коррупция и Украина скоро станут синонимами.
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05.12.2021 23:15 Ответить
Коррупция с круговой порукой в Украине были всегда.
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06.12.2021 06:38 Ответить
Та нет тут ни картинки ни толкового описания. Если честно, то ужастик у них явно не получился, да и 13-е место Украины по выплавке металла говорит знающим людям само за себя. Если кого-то и напугает данная карикатурка, то что они подумают про лидеров в металлургии?)))
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06.12.2021 19:53 Ответить
Так и цель была так показать город. Но погугли фотки Мариуполь и ты увидишь нормальный в общем-то даже симпатичный город. Это ж манипуляция чистой воды.
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06.12.2021 23:34 Ответить
А что вы хотите металлургические и другие предприятия в ЕС должны платить за каждую тонну выбросов СО2 на данный момент 79 евро. 2409 грн., это заставляет их владельцев модернизировать производство сокращая вредные выбросы, такой же налог существует у нас, улыбнитесь его размер 10 грн.... Ахметов скупив продажные рыла не дал поднять этот налог до европейского уровня продолжив травить наших людей...
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05.12.2021 23:31 Ответить
ЕС вводит углеродный налог для стран импортеров. Так что украинским экспортерам в ЕС итак скоро придется нелегко.
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05.12.2021 23:38 Ответить
А что вы хотите? Для начала, в той-же Чехии, минимальная зарплата 16 000 крон и с нового года еще повысится, но не на 500 крон, как у нас на 500 гривен.))) Да и выплаты за выбросы не принуждают владельцев к модернизации. Модернизируют они свои предприятия совместно с государством по обоюдным программам и государство эти программы финансирует. так что оставте свою пропаганду для полных лохов, которые только кофе в Европе на завтрак пьют.)))
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06.12.2021 19:59 Ответить
Только не надо забывать, что при этом ЕС вводит массу заградительных пошлин, плюс дотации, чтоб у них всё там продолжало работать) Так что про европейские налоги можно долго рассказывать, но они своего производителя защищают только так
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06.12.2021 23:35 Ответить
Эта рыжая крыса может только гадить. Нужно быстрее от нее избавляться. Я пишу для вменяемых. Если мы хотим блага своей стране.
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06.12.2021 05:57 Ответить
Как? С голыми руками против вооруженных до зубов?
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06.12.2021 06:39 Ответить
отдать заводы Коломойскому, можно подумать, сразу все изменится))
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06.12.2021 10:03 Ответить
Зачем ? Коломойский такой же олигарх. Ничем не лучше. Они все воры и убийцы.
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06.12.2021 10:25 Ответить
так зачем вы его президентом выбрали? сначала привели к власти шоколадного олигарха, теперь Беню, мазохисты, по другому не назвать
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06.12.2021 22:49 Ответить
и людей тоже? Или куда их?
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06.12.2021 14:01 Ответить
Как говорят жители Марика- когда ветер не с Востока, норм)
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06.12.2021 06:22 Ответить
Продуктовые наборы которые раздает душегуб Ахметов это средства сэкономленные на здоровье мариупольцев.Народ должен знать гнилое нутро своего благодетеля,которому каждый день поют дифирамбы на его каналах. А он тешится как дитя малое.
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06.12.2021 06:33 Ответить
До приобретения предприятий Ахметовым, в городе был полный мрак, сейчас пусть и не такими быстрыми темпами как нам хотелось бы, но идет модернизация предприятий
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06.12.2021 22:46 Ответить
а с чего бы это гудка стали мочить!? ни кто не догадывается?
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06.12.2021 07:01 Ответить
что тут догадываться, страной управляет один олигарх, через свою марионетку, возможно пересеклись интересы...
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06.12.2021 22:42 Ответить
суть в том какие интересы пересеклись? когда в 2014м проект "овощ",в котором кстати гудок так же играл не последнюю роль, провалился хотя и принёс кой какие дивиденты на федераске сделали ставку на тандем порошенко-медведчук но то же как то не пошло! и тут в любимые жёны себя предлагает бородатая бабушка со своим проектом "а какая разница", проект утвердили а ренатка вдруг стал угрозой...
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07.12.2021 01:09 Ответить
Мариуполь грязным стал еще в Совке дохлом,когда заработали Азосталь и завод имени Ильича...,ничего нового...
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06.12.2021 07:40 Ответить
Почему бы просто не ликвидировать весь этот советский хлам? Какая польза от них Украине?
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06.12.2021 07:48 Ответить
да как минимум тысячи рабочих мест, плюс налоги в бюджет, а так достаточно принимать экологиечские законы, чего зеленая власть делать не хочет
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06.12.2021 10:04 Ответить
хотя бы просто посмотри рейтинг крупнейших налогоплательщиков, который ежегодно публикует Государственная фискальная служба
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06.12.2021 22:39 Ответить
Еще пускай пролетятся на квадрокоптерах над Карпатами и посмотрят что там с лесами сделали...
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06.12.2021 14:00 Ответить
Такое солидное издание и так умело "кинули". Европейцы теперь будут сидеть над картой и высчитывать "достанет" их дым или по пути рассеется?))) Лучше-бы географам рассказали почему у нас половина ядерных реакторов на ремонтах стоят и в стране катастрофически не хватает производства электроэнергии. Вот тогда-бы европейцы действительно охренели-бы.)))
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06.12.2021 20:03 Ответить
Вот это открытие! Вау, а что, в Мариуполе, оказывается, есть два металлургических завода? Невероятно. Вы не поверите, но их там не два, а даже ТРИ! Просто третий не Ахметова, потому про него упоминать не стали, цели же немного другие
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06.12.2021 23:22 Ответить
Америкосы вон уже месяц подряд публикуют статьи о вторжении путина на Украину! И даже карты секретного вторжения публикуют. И даже снимки из космоса. и все верят!
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07.12.2021 01:03 Ответить
 
 