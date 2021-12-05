В National Geographic опубликовали статью о загрязнениях в Мариуполе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Воздух портового города Мариуполь, расположенного недалеко от линии фронта, - один из самых загрязненных в Европе. В нем работают два огромных металлургических завода.
Об этом говорится в статье National Geographic, передает Цензор.НЕТ.
Комбинат имени Ильича открылся в 1897 году, предприятие "Азовсталь" приступило к производству в 1930-х.
Хотя правила по загрязнителям определенным образом обновились, компании не спешат проводить дорогостоящие капитальные ремонты, необходимые для выполнения требований. Как отмечают экоактивисты, мешают усилению требований олигархи-владельцы и коррупция.
В настоящее время оба предприятия принадлежат группе "Метинвест" Рината Ахметова. Компания отчитывается о выполнении экологических требований, но экологи фиксируют существенное превышение показателя тяжелых металлов в почве.
Горожане выходили на экопротесты, но Ахметов фактически контролирует весь Мариуполь: мэр – бывший руководитель "Метинвеста", как и многие другие чиновники, местные СМИ принадлежат олигарху, а налоги "Метинвесту" покрывают более 30 процентов городского бюджета.
Активисты подчеркивают, что модернизация "Метинвеста" последних лет была сосредоточена на повышении производительности, а также восстановлении разрушенного имущества в ходе российской агрессии, поэтому уменьшение загрязнения могло быть только побочным эффектом. Впрочем, ситуация значительно улучшилась с тех пор, как люди начали выходить на протесты.
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Согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 годы все собственники жилья должны избавиться от выгребных ям и заменить их современными санузлами.
Как так это ж главная скрепа пидаросии! У каждого второго - очковый сортир!
Да уж умом расисю не понять ...🙂
Как-бы не Львов, а промышленный город и вряд-ли должно было пахнуть лошадьми и конским навозом.)))