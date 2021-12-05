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Новини Політика України
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забруднення (164) Маріуполь (2820) екологія (926) Метінвест (244) Ахмеров (3)

У National Geographic опублікували статтю про забруднення у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У National Geographic опублікували статтю про забруднення у Маріуполі

Повітря портового міста Маріуполь, розташованого неподалік від лінії фронту, - одне з найзабрудненіших у Європі. В ньому працюють два величезних металургійних заводи.

Про це йдеться у статті National Geographic, передає Цензор.НЕТ.

Нинішній комбінат імені Ілліча відкрився у 1897 році, підприємство "Азовсталь" почало виробництво в 1930-х.

Хоча правила щодо забруднювачів певним чином оновилися, компанії не поспішають проводити дорогі капітальні ремонти, необхідні для виконання вимог. Як зауважують екоактивісти, заважають посиленню олігархи-власники та корупція.

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Нині обидва підприємства належать групі "Метінвест" Ріната Ахметова. Компанія звітує про виконання екологічних вимог, але екологи фіксують суттєве перевищення показника, важкі метали у ґрунті.

Містяни виходили на екопротести, але Ахметов фактично контролює увесь Маріуполь: мер - колишній керівник "Метінвесту", як і багато інших чиновників, місцеві ЗМІ належать олігархові, а податки "Метінвесту" покривають понад 30 відсотків міського бюджету.

Активісти підкреслюють, що модернізація "Метінвесту" останніх років була зосереджена на підвищенні продуктивності, а також відновленні майна, зруйнованого в ході російської агресії, відтак зменшення забруднення могло бути лише побічним ефектом. Втім ситуація значно покращилася з тих пір, як люди почали виходити на протести.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
Ещё что отдать? Вы уж не стесняйтесь. Можно и ваше село передать.
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05.12.2021 21:58
+14
Господа, товарищ Лохметов снял в 2012 очистные сооружения завода Иллича и поставил на своем другом комбинате в Словакии. Им нужнее. И Бойко схавал и вы все. Так что дышим полной грудью
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05.12.2021 22:55
+10
Картинка как из Безумного Макса. И статья про постапокалиптическое феодальное средневековье. Представляю глаза полные ужаса западных читателей. Коррупция и Украина скоро станут синонимами.
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05.12.2021 23:15
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отдать балалаечникам....минус 99% голосов за вату
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05.12.2021 21:55 Відповісти
Ещё что отдать? Вы уж не стесняйтесь. Можно и ваше село передать.
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05.12.2021 21:58 Відповісти
Пан мав на увазі дєрєвню ???)))
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05.12.2021 22:02 Відповісти
👍
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05.12.2021 22:26 Відповісти
его деревня и так там) у них села называются деревнями.
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05.12.2021 22:26 Відповісти
Лише за подібні думки треба саджати на пляшку.
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06.12.2021 00:14 Відповісти
це занадто гуманно - на вживаний картонний тетрапак
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06.12.2021 00:26 Відповісти
С 1 января россиянам запретят использовать выгребные ямы
Согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 годы все собственники жилья должны избавиться от выгребных ям и заменить их современными санузлами.
Как так это ж главная скрепа пидаросии! У каждого второго - очковый сортир!
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05.12.2021 22:08 Відповісти
Десь нарасєє в дєрєвнє.
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05.12.2021 22:12 Відповісти
Який замах на ісконниє скрєпи. Думаю, що наслідком буде лише ходіння замість сортиру над вигрібною ямою до найближчого куща чи паркану.
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05.12.2021 22:23 Відповісти
чувак. то, что ты типа прикидываешь украинцем, старательно коверкая название и ругая за глаза страну твоего гражданства, тебе не помогает)
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05.12.2021 22:27 Відповісти
Свинособака, Мефодий Кириллович , в чем не отстать в фейках?
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05.12.2021 22:30 Відповісти
Їм що зараз буде треба прокласти каналізацію в свою вигрібну яму ? 😮
Да уж умом расисю не понять ...🙂
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05.12.2021 22:33 Відповісти
Буряк всьо.
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05.12.2021 22:17 Відповісти
нє тока хаваєт, но і оди слагаєт

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05.12.2021 22:37 Відповісти
гы! а кто аффтор?
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05.12.2021 23:18 Відповісти
не знаю как сейчас,но когда я был в Запорожье,то мне даже дышать хотелось не через раз,а через неделю...
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05.12.2021 22:24 Відповісти
Зараз нормально. Все залежить куди дме вітер.
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05.12.2021 22:31 Відповісти
приезжайте в Кривой Рог, там Арселор красными красками город поздравляет каждый день)
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06.12.2021 10:02 Відповісти
А в чем причина? Неужели в погребе басурманы держали или в дешевый гендель водили?)))

Как-бы не Львов, а промышленный город и вряд-ли должно было пахнуть лошадьми и конским навозом.)))
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06.12.2021 19:39 Відповісти
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05.12.2021 22:24 Відповісти
Не тільки за газ. Щоб увійти у цей клуб, потрібно було купити два нових балони.
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05.12.2021 22:32 Відповісти
Так ничего не изменилось с тех пор в частном секторе.))) Сейчас чтоб инет провести божеский, нужно купить роутер, тогда только скорость и качество будут соответствующие. Но вы забыли наверное, пенсионерам, участникам ВОВ и прочим льготникам баллоны предоставлялись бесплатно в местности без централизованного газопостачання.)))
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06.12.2021 19:43 Відповісти
Так и сейчас масса льгот для ветеранов и прочих льготников. И субсидии от государства.
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06.12.2021 20:02 Відповісти
Только не называйте субсидии льготами, а аферистов благодетелями.))) Наверное вам еще не довелось "расплачиваться" за субсидии, а моим родственникам уже аукнулось, когда квартиру продавали(меняли жилье). Моя бабуля и "дите войны", и ветеран труда, и стажа с "головой" хватает, а каждое повышение пенсии ей в червонец обходится. И так далее, не хочу перечислять всех достижений шарлатанов.)))
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06.12.2021 20:07 Відповісти
А вам рассказать, какое охуэнное пособие было в детстве? Аж цельных 5 рубликов коммуняки не пожалели. На мороженное.
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06.12.2021 21:22 Відповісти
До речі, панове. Сьогодні по парку вже шастали поліцаї і перевіряли сертифікати вакцинації.
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05.12.2021 22:29 Відповісти
А парки до чого ?
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06.12.2021 05:48 Відповісти
Місця відпочинку.
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06.12.2021 09:42 Відповісти
А 40 км аглофабрики это ещё Мариуполь, или уже нет?
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05.12.2021 22:37 Відповісти
Да обычный промышленный город. Ничего там реально стрёмного нет. Люди по сей день ездят на морько и останавливают не заводы, а то, что добираться неудобно. Там фотограф такой жути нагнал фотками, а так вполне симпатичный городок
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06.12.2021 23:32 Відповісти
Да, Ялта-Урзуф-Юрьевка, хорошие места были в 70-х, 15 минут и ты под кондиционером в кафешке. Потом я перебазировался на Среднюю косу в Бердянск, вообще цивилизация, особенно когда рооссиян разогнали, остались только дети. Главное было - чтобы водкой не торговали, за этим следили, как ни удивительно, российские родители, преимущественно из Питера. Давно это было.
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07.12.2021 03:16 Відповісти
В Челябинске ситуация похлеще, но там своё коксохимия добавляет.
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05.12.2021 22:44 Відповісти
Круче всего Норильск. Тамошний апрельский загар не сходит полгода Озонового слоя на городом ж нет
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05.12.2021 22:56 Відповісти
Господа, товарищ Лохметов снял в 2012 очистные сооружения завода Иллича и поставил на своем другом комбинате в Словакии. Им нужнее. И Бойко схавал и вы все. Так что дышим полной грудью
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05.12.2021 22:55 Відповісти
Я думал эту хренотень уже никто повторять не будет, а тут на тебе - столкнулся. Братан, ты уж прости, но хренотень полная и даже боты уже разнарядку получили такое ерунды больше не писать, а ты завис, видимо, года на два, если не больше.))) Это касается не якобы купленного завода в Словакии, а типа снятия фильтров. Фильтра это не трусы, чтоб ты понимал.)))
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06.12.2021 19:50 Відповісти
фильтры это часть производства, которые проектируются и разрабатываются под конкретное предприятие и производственный процесс, думай что пишешь
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06.12.2021 22:35 Відповісти
Фильтры были вначале установлены, а потом демонтированы в 2012 году. Это очень не любят вспомнить рыговские шестерки.
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07.12.2021 09:38 Відповісти
Мда, видала дебилов, но этот Серж Пир явно выдающийся долбень. Вот как представила себе, как снимают что-то с одного завода и везут ставить на другой... идиот! Как можно снять фильтры?! Это же не на чайнике, это громоздкий комплекс слитых воедино, то есть, в один механизм, различных устройств, приспособлений и даже систем управления. И главное - граждане, у которых майдаун головного мозга, верят, как и тому, что Россия украла наше сало!
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06.12.2021 22:57 Відповісти
Как переполошилось лохметовское боточье. Водки нет, ущербная
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07.12.2021 09:32 Відповісти
Картинка как из Безумного Макса. И статья про постапокалиптическое феодальное средневековье. Представляю глаза полные ужаса западных читателей. Коррупция и Украина скоро станут синонимами.
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05.12.2021 23:15 Відповісти
Коррупция с круговой порукой в Украине были всегда.
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06.12.2021 06:38 Відповісти
Та нет тут ни картинки ни толкового описания. Если честно, то ужастик у них явно не получился, да и 13-е место Украины по выплавке металла говорит знающим людям само за себя. Если кого-то и напугает данная карикатурка, то что они подумают про лидеров в металлургии?)))
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06.12.2021 19:53 Відповісти
Так и цель была так показать город. Но погугли фотки Мариуполь и ты увидишь нормальный в общем-то даже симпатичный город. Это ж манипуляция чистой воды.
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06.12.2021 23:34 Відповісти
А что вы хотите металлургические и другие предприятия в ЕС должны платить за каждую тонну выбросов СО2 на данный момент 79 евро. 2409 грн., это заставляет их владельцев модернизировать производство сокращая вредные выбросы, такой же налог существует у нас, улыбнитесь его размер 10 грн.... Ахметов скупив продажные рыла не дал поднять этот налог до европейского уровня продолжив травить наших людей...
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05.12.2021 23:31 Відповісти
ЕС вводит углеродный налог для стран импортеров. Так что украинским экспортерам в ЕС итак скоро придется нелегко.
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05.12.2021 23:38 Відповісти
А что вы хотите? Для начала, в той-же Чехии, минимальная зарплата 16 000 крон и с нового года еще повысится, но не на 500 крон, как у нас на 500 гривен.))) Да и выплаты за выбросы не принуждают владельцев к модернизации. Модернизируют они свои предприятия совместно с государством по обоюдным программам и государство эти программы финансирует. так что оставте свою пропаганду для полных лохов, которые только кофе в Европе на завтрак пьют.)))
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06.12.2021 19:59 Відповісти
Только не надо забывать, что при этом ЕС вводит массу заградительных пошлин, плюс дотации, чтоб у них всё там продолжало работать) Так что про европейские налоги можно долго рассказывать, но они своего производителя защищают только так
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06.12.2021 23:35 Відповісти
Эта рыжая крыса может только гадить. Нужно быстрее от нее избавляться. Я пишу для вменяемых. Если мы хотим блага своей стране.
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06.12.2021 05:57 Відповісти
Как? С голыми руками против вооруженных до зубов?
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06.12.2021 06:39 Відповісти
отдать заводы Коломойскому, можно подумать, сразу все изменится))
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06.12.2021 10:03 Відповісти
Зачем ? Коломойский такой же олигарх. Ничем не лучше. Они все воры и убийцы.
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06.12.2021 10:25 Відповісти
так зачем вы его президентом выбрали? сначала привели к власти шоколадного олигарха, теперь Беню, мазохисты, по другому не назвать
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06.12.2021 22:49 Відповісти
и людей тоже? Или куда их?
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06.12.2021 14:01 Відповісти
Как говорят жители Марика- когда ветер не с Востока, норм)
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06.12.2021 06:22 Відповісти
Продуктовые наборы которые раздает душегуб Ахметов это средства сэкономленные на здоровье мариупольцев.Народ должен знать гнилое нутро своего благодетеля,которому каждый день поют дифирамбы на его каналах. А он тешится как дитя малое.
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06.12.2021 06:33 Відповісти
До приобретения предприятий Ахметовым, в городе был полный мрак, сейчас пусть и не такими быстрыми темпами как нам хотелось бы, но идет модернизация предприятий
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06.12.2021 22:46 Відповісти
а с чего бы это гудка стали мочить!? ни кто не догадывается?
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06.12.2021 07:01 Відповісти
что тут догадываться, страной управляет один олигарх, через свою марионетку, возможно пересеклись интересы...
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06.12.2021 22:42 Відповісти
суть в том какие интересы пересеклись? когда в 2014м проект "овощ",в котором кстати гудок так же играл не последнюю роль, провалился хотя и принёс кой какие дивиденты на федераске сделали ставку на тандем порошенко-медведчук но то же как то не пошло! и тут в любимые жёны себя предлагает бородатая бабушка со своим проектом "а какая разница", проект утвердили а ренатка вдруг стал угрозой...
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07.12.2021 01:09 Відповісти
Мариуполь грязным стал еще в Совке дохлом,когда заработали Азосталь и завод имени Ильича...,ничего нового...
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06.12.2021 07:40 Відповісти
Почему бы просто не ликвидировать весь этот советский хлам? Какая польза от них Украине?
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06.12.2021 07:48 Відповісти
да как минимум тысячи рабочих мест, плюс налоги в бюджет, а так достаточно принимать экологиечские законы, чего зеленая власть делать не хочет
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06.12.2021 10:04 Відповісти
хотя бы просто посмотри рейтинг крупнейших налогоплательщиков, который ежегодно публикует Государственная фискальная служба
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06.12.2021 22:39 Відповісти
Еще пускай пролетятся на квадрокоптерах над Карпатами и посмотрят что там с лесами сделали...
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06.12.2021 14:00 Відповісти
Такое солидное издание и так умело "кинули". Европейцы теперь будут сидеть над картой и высчитывать "достанет" их дым или по пути рассеется?))) Лучше-бы географам рассказали почему у нас половина ядерных реакторов на ремонтах стоят и в стране катастрофически не хватает производства электроэнергии. Вот тогда-бы европейцы действительно охренели-бы.)))
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06.12.2021 20:03 Відповісти
Вот это открытие! Вау, а что, в Мариуполе, оказывается, есть два металлургических завода? Невероятно. Вы не поверите, но их там не два, а даже ТРИ! Просто третий не Ахметова, потому про него упоминать не стали, цели же немного другие
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06.12.2021 23:22 Відповісти
Америкосы вон уже месяц подряд публикуют статьи о вторжении путина на Украину! И даже карты секретного вторжения публикуют. И даже снимки из космоса. и все верят!
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07.12.2021 01:03 Відповісти
 
 