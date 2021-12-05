У National Geographic опублікували статтю про забруднення у Маріуполі
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Повітря портового міста Маріуполь, розташованого неподалік від лінії фронту, - одне з найзабрудненіших у Європі. В ньому працюють два величезних металургійних заводи.
Про це йдеться у статті National Geographic, передає Цензор.НЕТ.
Нинішній комбінат імені Ілліча відкрився у 1897 році, підприємство "Азовсталь" почало виробництво в 1930-х.
Хоча правила щодо забруднювачів певним чином оновилися, компанії не поспішають проводити дорогі капітальні ремонти, необхідні для виконання вимог. Як зауважують екоактивісти, заважають посиленню олігархи-власники та корупція.
Нині обидва підприємства належать групі "Метінвест" Ріната Ахметова. Компанія звітує про виконання екологічних вимог, але екологи фіксують суттєве перевищення показника, важкі метали у ґрунті.
Містяни виходили на екопротести, але Ахметов фактично контролює увесь Маріуполь: мер - колишній керівник "Метінвесту", як і багато інших чиновників, місцеві ЗМІ належать олігархові, а податки "Метінвесту" покривають понад 30 відсотків міського бюджету.
Активісти підкреслюють, що модернізація "Метінвесту" останніх років була зосереджена на підвищенні продуктивності, а також відновленні майна, зруйнованого в ході російської агресії, відтак зменшення забруднення могло бути лише побічним ефектом. Втім ситуація значно покращилася з тих пір, як люди почали виходити на протести.
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Согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 годы все собственники жилья должны избавиться от выгребных ям и заменить их современными санузлами.
Как так это ж главная скрепа пидаросии! У каждого второго - очковый сортир!
Да уж умом расисю не понять ...🙂
Как-бы не Львов, а промышленный город и вряд-ли должно было пахнуть лошадьми и конским навозом.)))