У National Geographic опублікували статтю про забруднення у Маріуполі

Повітря портового міста Маріуполь, розташованого неподалік від лінії фронту, - одне з найзабрудненіших у Європі. В ньому працюють два величезних металургійних заводи.

Про це йдеться у статті National Geographic, передає Цензор.НЕТ.

Нинішній комбінат імені Ілліча відкрився у 1897 році, підприємство "Азовсталь" почало виробництво в 1930-х.

Хоча правила щодо забруднювачів певним чином оновилися, компанії не поспішають проводити дорогі капітальні ремонти, необхідні для виконання вимог. Як зауважують екоактивісти, заважають посиленню олігархи-власники та корупція.

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Нині обидва підприємства належать групі "Метінвест" Ріната Ахметова. Компанія звітує про виконання екологічних вимог, але екологи фіксують суттєве перевищення показника, важкі метали у ґрунті.

Містяни виходили на екопротести, але Ахметов фактично контролює увесь Маріуполь: мер - колишній керівник "Метінвесту", як і багато інших чиновників, місцеві ЗМІ належать олігархові, а податки "Метінвесту" покривають понад 30 відсотків міського бюджету.

Активісти підкреслюють, що модернізація "Метінвесту" останніх років була зосереджена на підвищенні продуктивності, а також відновленні майна, зруйнованого в ході російської агресії, відтак зменшення забруднення могло бути лише побічним ефектом. Втім ситуація значно покращилася з тих пір, як люди почали виходити на протести.

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