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Разговор Байдена и Путина будет напряженным, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Разговор Байдена и Путина будет напряженным, - Financial Times

Разговор президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина обещает стать одной из самых сложных и значимых бесед между лидерами США и России со времен "холодной войны". Разместив у границ Украины около 90 тысяч военных, РФ начала сигнализировать о своих намерениях.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Кремль заявил, что Путин потребует соглашения об "исключении любого дальнейшего расширения НАТО на Восток", чтобы получить контроль над Украиной. Байден честно сказал, что не может предоставить такой гарантии.

Сдерживание российской агрессии, попытка решить "головоломку" НАТО, не предавая безопасность Украины и не разрушая надежды на большую интеграцию Киева с Западом, является ключом к ослаблению напряжения, представляющего угрозу стабильности во всей Европе.

На самом деле именно действия Кремля после демократической Революции в Украине в 2014 году, во время которой был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович, заставили большинство украинцев выступать за вступление в НАТО.

Анексия Крыма Россией и разжигание войны на востоке Украины убедили многих граждан в том, что они нуждаются в защите демократических союзников.

Россия также изменила свои "красные линии". Украина не получила "План действий по членству", который был бы шагом к вступлению в НАТО.

Но теперь Путин утверждает, что вооружение НАТО на территории Украины является формой движения к членству, хотя Киев нуждался в оборонном оружии, чтобы сдержать российскую агрессию.

Хотя Москва убеждена, что членство Украины в НАТО только вопрос времени, в альянсе нет консенсуса по этому вопросу. Именно это и стало иронией сегодняшней ситуации.

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Однако блокирование членства противоречит ключевому принципу, применяемому после холодной войны, согласно которому европейские страны могут свободно выбирать собственных союзников.

В то же время, некоторые западные лидеры также разделяют обеспокоенность, что Москва воспримет заявление о членстве Киева в НАТО как сигнал для вторжения в Украину.

В этой ситуации Байден не может обеспечить "юридические обязательства", которые Москва пытается получить.

Первая задача президента США состоит в том, чтобы не оставить сомнений, что дальнейшая агрессия против Украины будет предусматривать санкции, которые принесут России невыносимые расходы.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовят "высокоэффективные экономические меры, от которых они воздерживались в прошлом". Вашингтон должен быть готов идти до конца, и партнеры ЕС должны присоединиться к США.

В то же время Байден должен отправить сообщение о том, что США и западные партнеры готовы участвовать в переговорах с Москвой по реформированию архитектуры европейской безопасности, которая выглядит все более неустойчивой, но это может происходить только при определенных условиях. Следует четко объяснить, что для начала все войска и техника РФ должны вернуться на свои постоянные базы.

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Президент США также должен продемонстрировать, что не может быть возвращение к зонам влияния в Европе, навязанных силой. Окружение Путина неоднократно намекало на то, что они хотят получить "новую Ялтинскую конференцию", имея в виду встречу 1945 года, на которой Сталин, Черчилль и Рузвельт "разделили" послевоенную Европу.

Будущее Украины нельзя обсуждать "за спиной Киева", как этого хочет Москва. Незаконная оккупация Россией Крыма и поддержка Кремлем войны на Донбассе должны быть частью переговоров.

Даже согласие провести переговоры рискует показаться вознаграждением для Москвы за агрессию. Для успеха в переговорах понадобится смелая и нестандартная дипломатия.

Подход США должен совмещать жесткость со стимулами, которые фактически помогут разоблачить блеф российского президента и позволят вырваться из опасной спирали, которую создает Путин, резюмирует издание.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 12:20
+6
если ***** усадить на электростул, то напругу можно увеличивать до тех пор пока углерод, шо от него останется не превратиться в пепел и проводимость исчезнет )))
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07.12.2021 12:20
+4
Звичайно буде напруженою, бо розмовляти буде президент розвиненої і великої держави і гопник-терорист-вбивця недоімперії, історія походженння якої видумана.
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07.12.2021 12:33
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Правила форума Совет форумчан
терорист ботоксний буде висувати вимоги
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07.12.2021 12:20 Ответить
А лопатой по кацапскому хлебальнику? Не так все просто.
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07.12.2021 14:32 Ответить
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 12:20 Ответить
Зерня не почує даже землетрясение , с абсентом во рту !
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07.12.2021 12:32 Ответить
Чем именно "напугают карлика"? Тем же чем "пугали" при нападении на Грузию, аннексии Крыма и войне на Донбассе?
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07.12.2021 14:00 Ответить
если ***** усадить на электростул, то напругу можно увеличивать до тех пор пока углерод, шо от него останется не превратиться в пепел и проводимость исчезнет )))
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07.12.2021 12:20 Ответить
чет жестоко как то..
довести напрягу до вольт этак 80 и хватит, и оставить так

- Пускай сидит и думает про рузьке мир..
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07.12.2021 12:26 Ответить
тогда не получится напряжение повышать ))). уже при таких условиях, ******* обосрётся и обосцится, сопротивление его обосцано-обосратого тельца упадёт, ток вырастет и его быстро убьет )) по любому - на кол! (в царский электротрон) и сжечь! ))
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07.12.2021 12:36 Ответить
Переговоры с террористом.... ну такое...
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07.12.2021 12:26 Ответить
Для Путина послать запад будет мегакруто. Тем более безяичный запад уже озвучил свои "страшные" экономические санкции
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07.12.2021 12:27 Ответить
Путин ссьітся в галифе , но то такє...
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07.12.2021 12:31 Ответить
Таджикистан, Чечня, Грузия, Крым, Донбасс, Сирия. Я так понимаю, это всё от страха?
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07.12.2021 12:38 Ответить
Нет , от просчитанной безнаказанности . Но ей пришел конец , Украина не Чечня и не Грузия , сразу передаст "привет" в Москву , прямо в Кремль.
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07.12.2021 12:46 Ответить
Галифе - это такие шаровары?
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07.12.2021 13:21 Ответить
А шо, в кацабів були шаровари?! Знов до Українців примазуюцця?! В кацабів були порткі! Запам'ятай це пригожинське тролячко!
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07.12.2021 13:46 Ответить
Нет , єто форменньіе брюки . Путин тащится от синих галифе , зеленого кителя и синей фуражки с красньім окольішем - форма офицера НКВД . Ну и в дополнение - маузер самого ФЄД !
Для гєбнюка єто больше , чем скрипка Страдивари для музьіканта - виртуоза...
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07.12.2021 13:47 Ответить
Звичайно буде напруженою, бо розмовляти буде президент розвиненої і великої держави і гопник-терорист-вбивця недоімперії, історія походженння якої видумана.
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07.12.2021 12:33 Ответить
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07.12.2021 13:12 Ответить
Что-то наших горе-правителей не слышно, разве вышквар Резникова. Затаились и выжидают куда подует ветер, бежать в аэропорт или пока отсидеться на месте!
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07.12.2021 13:17 Ответить
так, розмова буде напруженою...
але в кінці розмови Байден заспіває фуйлу : "Батько наш - Бандера..."
для релаксу
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07.12.2021 13:18 Ответить
Гопник мавзолейный потребует отдать ему Косово и всю бывшую Югославию...,на РАБссии Шариковых осталось всего 85 млн баранов...
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07.12.2021 13:22 Ответить
Байде размажет Крысу КГБшную по кремлевской вонючей стене... Як казав Рейган 40 лет назад,я развалю советское гофно после Мацковской Олимпиады...а Байден размажет РАБсси через 30 лет...Гоотовьтесь быдло Путлерское...
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07.12.2021 13:26 Ответить
Кремлепутлеровского маразматика плешивца наши воины света из града на холме вертели на бую. кагэбэшные недокурки безумные не могут понять, что люди хоят жить и потреблять их ресурсы свободно, а они сгрудились как козлы вокург них, когда надо делиться. если что мы выкопаем чернобыль и швырнем прямо в мацкву, достаточно будет большую катапульту рядом построить.
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07.12.2021 13:31 Ответить
Нет в них напряжения!!! Для них это просто работа!!!Может в Байдене еще и есть ,что то от человека, а путин это не человек!!! Посмотрите на матвиенко , лаврова, пескова- и с ними он каждый день!!! О каком напряжении может идти речь, у них Новичком забиты все склады - никто их не тронет, они просто живут , а все эти встречи ,что бы не скучать!!!
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07.12.2021 13:32 Ответить
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07.12.2021 13:59 Ответить
Хотілося б що ху@ла напружили до усрачки!
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07.12.2021 14:30 Ответить
как только начнётся конфликт, первый же явный про№б Зеленского вызовет шквал возмущения среди свидомого населения, и толпа двинется штурмовать
я не завидую телу Вовочки
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07.12.2021 14:39 Ответить
Напряженным на 110 ил 220 вольт?
А вдруг дойдет до 380 ...м
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07.12.2021 14:46 Ответить
А страшно-то как!
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07.12.2021 14:52 Ответить
 
 