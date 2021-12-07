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Розмова Байдена і Путіна буде напруженою, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Розмова Байдена і Путіна буде напруженою, - Financial Times

Розмова президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна обіцяє стати однією з найскладніших і найбільш значущих бесід між лідерами США і Росії з часів "холодної війни". Розмістивши біля кордонів України близько 90 тисяч військових, РФ почала сигналізувати про свої наміри.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Кремль заявив, що Путін вимагатиме угоди про "виключення будь-якого подальшого розширення НАТО на Схід", щоб отримати контроль над Україною. Байден справедливо сказав, що не може надати такої гарантії.

Стримування російської агресії, спроба вирішити "головоломку" НАТО, не зраджуючи безпеці України та не руйнуючи надії на більшу інтеграцію Києва із Заходом, є ключем до послаблення напруги, яка становить загрозу для стабільності в усій Європі.

Насправді саме дії Кремля після демократичної Революції в Україні 2014 року, під час якої було скинуто проросійського президента Віктора Януковича, змусили більшість українців виступати за вступ до НАТО.

Анексія Криму Росією та розпалювання війни на сході України переконали багатьох громадян у тому, що вони потребують захисту демократичних союзників.

Росія також змінила свої "червоні лінії". Україна не отримала "План дій щодо членства", який був би кроком до вступу до НАТО.

Але тепер Путін стверджує, що озброєння НАТО на території України є формою руху до членства, хоча Київ потребував оборонної зброї, щоб стримати російську агресію.

Хоча Москва переконана, що членство України в НАТО є лише питанням часу, в альянсі немає консенсусу щодо цього питання. Саме це і стало прикрою іронією сьогоднішньої ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним

Проте блокування членства суперечило б ключовому принципу, який застосовується після холодної війни, згідно з ним європейські країни можуть вільно обирати власних союзників.

Водночас деякі західні лідери також поділяють занепокоєння, що Москва сприйме заяву про членство Києва в НАТО як сигнал для вторгнення в Україну.

У цій ситуації Байден не може забезпечити "юридичні зобов’язання", які Москва намагається отримати.

Перше завдання президента США полягає в тому, щоб не залишити сумнівів, що подальша агресія проти України передбачатиме санкції, які завдадуть Росії нестерпних витрат.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США готують "високоефективні економічні заходи, від яких вони утримувалися в минулому". Вашингтон повинен бути готовий іти до кінця, і партнери ЄС також мають приєднатися до США.

У той же час Байден повинен надіслати повідомлення про те, що США та західні партнери готові брати участь у переговорах з Москвою щодо реформування архітектури європейської безпеки, яка виглядає все більш нестійкою, але це може відбуватися лише за певних умов. Треба чітко пояснити, що для початку всі російські війська та техніка повинні повернутися на свої постійні бази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною та домовилися поговорити після переговорів Байдена і Путіна

Президент США також має продемонструвати, що не може бути повернення до зон впливу в Європі, нав’язаних силою. Оточення Путіна неодноразово натякало, що вони хочуть отримати "нову Ялтинську конференцію", маючи на увазі зустріч 1945 року, на якій Сталін, Черчілль і Рузвельт "поділили" повоєнну Європу.

Майбутнє України не можна обговорювати "за спиною Києва", як того хоче Москва. Незаконна окупація Росією Криму та підтримка Кремлем війни на Донбасі мають бути частиною переговорів.

Навіть сама згода провести переговори ризикує здатися винагородою для Москви за агресію. Для досягнення успіху у переговорах знадобиться смілива та нестандартна дипломатія.

Підхід США має поєднувати жорсткість зі стимулами, які фактично допоможуть викрити блеф російського президента і дозволять вирватися з небезпечної спіралі, які створює Путін, резюмує видання.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 12:20
+6
если ***** усадить на электростул, то напругу можно увеличивать до тех пор пока углерод, шо от него останется не превратиться в пепел и проводимость исчезнет )))
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07.12.2021 12:20
+4
Звичайно буде напруженою, бо розмовляти буде президент розвиненої і великої держави і гопник-терорист-вбивця недоімперії, історія походженння якої видумана.
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07.12.2021 12:33
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терорист ботоксний буде висувати вимоги
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07.12.2021 12:20 Відповісти
А лопатой по кацапскому хлебальнику? Не так все просто.
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07.12.2021 14:32 Відповісти
...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 12:20 Відповісти
Зерня не почує даже землетрясение , с абсентом во рту !
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07.12.2021 12:32 Відповісти
Чем именно "напугают карлика"? Тем же чем "пугали" при нападении на Грузию, аннексии Крыма и войне на Донбассе?
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07.12.2021 14:00 Відповісти
если ***** усадить на электростул, то напругу можно увеличивать до тех пор пока углерод, шо от него останется не превратиться в пепел и проводимость исчезнет )))
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07.12.2021 12:20 Відповісти
чет жестоко как то..
довести напрягу до вольт этак 80 и хватит, и оставить так

- Пускай сидит и думает про рузьке мир..
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07.12.2021 12:26 Відповісти
тогда не получится напряжение повышать ))). уже при таких условиях, ******* обосрётся и обосцится, сопротивление его обосцано-обосратого тельца упадёт, ток вырастет и его быстро убьет )) по любому - на кол! (в царский электротрон) и сжечь! ))
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07.12.2021 12:36 Відповісти
Переговоры с террористом.... ну такое...
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07.12.2021 12:26 Відповісти
Для Путина послать запад будет мегакруто. Тем более безяичный запад уже озвучил свои "страшные" экономические санкции
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07.12.2021 12:27 Відповісти
Путин ссьітся в галифе , но то такє...
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07.12.2021 12:31 Відповісти
Таджикистан, Чечня, Грузия, Крым, Донбасс, Сирия. Я так понимаю, это всё от страха?
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07.12.2021 12:38 Відповісти
Нет , от просчитанной безнаказанности . Но ей пришел конец , Украина не Чечня и не Грузия , сразу передаст "привет" в Москву , прямо в Кремль.
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07.12.2021 12:46 Відповісти
Галифе - это такие шаровары?
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07.12.2021 13:21 Відповісти
А шо, в кацабів були шаровари?! Знов до Українців примазуюцця?! В кацабів були порткі! Запам'ятай це пригожинське тролячко!
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07.12.2021 13:46 Відповісти
Нет , єто форменньіе брюки . Путин тащится от синих галифе , зеленого кителя и синей фуражки с красньім окольішем - форма офицера НКВД . Ну и в дополнение - маузер самого ФЄД !
Для гєбнюка єто больше , чем скрипка Страдивари для музьіканта - виртуоза...
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07.12.2021 13:47 Відповісти
Звичайно буде напруженою, бо розмовляти буде президент розвиненої і великої держави і гопник-терорист-вбивця недоімперії, історія походженння якої видумана.
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07.12.2021 12:33 Відповісти
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07.12.2021 13:12 Відповісти
Что-то наших горе-правителей не слышно, разве вышквар Резникова. Затаились и выжидают куда подует ветер, бежать в аэропорт или пока отсидеться на месте!
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07.12.2021 13:17 Відповісти
так, розмова буде напруженою...
але в кінці розмови Байден заспіває фуйлу : "Батько наш - Бандера..."
для релаксу
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07.12.2021 13:18 Відповісти
Гопник мавзолейный потребует отдать ему Косово и всю бывшую Югославию...,на РАБссии Шариковых осталось всего 85 млн баранов...
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07.12.2021 13:22 Відповісти
Байде размажет Крысу КГБшную по кремлевской вонючей стене... Як казав Рейган 40 лет назад,я развалю советское гофно после Мацковской Олимпиады...а Байден размажет РАБсси через 30 лет...Гоотовьтесь быдло Путлерское...
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07.12.2021 13:26 Відповісти
Кремлепутлеровского маразматика плешивца наши воины света из града на холме вертели на бую. кагэбэшные недокурки безумные не могут понять, что люди хоят жить и потреблять их ресурсы свободно, а они сгрудились как козлы вокург них, когда надо делиться. если что мы выкопаем чернобыль и швырнем прямо в мацкву, достаточно будет большую катапульту рядом построить.
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07.12.2021 13:31 Відповісти
Нет в них напряжения!!! Для них это просто работа!!!Может в Байдене еще и есть ,что то от человека, а путин это не человек!!! Посмотрите на матвиенко , лаврова, пескова- и с ними он каждый день!!! О каком напряжении может идти речь, у них Новичком забиты все склады - никто их не тронет, они просто живут , а все эти встречи ,что бы не скучать!!!
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07.12.2021 13:32 Відповісти
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07.12.2021 13:59 Відповісти
Хотілося б що ху@ла напружили до усрачки!
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07.12.2021 14:30 Відповісти
как только начнётся конфликт, первый же явный про№б Зеленского вызовет шквал возмущения среди свидомого населения, и толпа двинется штурмовать
я не завидую телу Вовочки
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07.12.2021 14:39 Відповісти
Напряженным на 110 ил 220 вольт?
А вдруг дойдет до 380 ...м
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07.12.2021 14:46 Відповісти
А страшно-то как!
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07.12.2021 14:52 Відповісти
 
 