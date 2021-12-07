Розмова Байдена і Путіна буде напруженою, - Financial Times

Розмова президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна обіцяє стати однією з найскладніших і найбільш значущих бесід між лідерами США і Росії з часів "холодної війни". Розмістивши біля кордонів України близько 90 тисяч військових, РФ почала сигналізувати про свої наміри.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Кремль заявив, що Путін вимагатиме угоди про "виключення будь-якого подальшого розширення НАТО на Схід", щоб отримати контроль над Україною. Байден справедливо сказав, що не може надати такої гарантії.

Стримування російської агресії, спроба вирішити "головоломку" НАТО, не зраджуючи безпеці України та не руйнуючи надії на більшу інтеграцію Києва із Заходом, є ключем до послаблення напруги, яка становить загрозу для стабільності в усій Європі.

Насправді саме дії Кремля після демократичної Революції в Україні 2014 року, під час якої було скинуто проросійського президента Віктора Януковича, змусили більшість українців виступати за вступ до НАТО.

Анексія Криму Росією та розпалювання війни на сході України переконали багатьох громадян у тому, що вони потребують захисту демократичних союзників.

Росія також змінила свої "червоні лінії". Україна не отримала "План дій щодо членства", який був би кроком до вступу до НАТО.

Але тепер Путін стверджує, що озброєння НАТО на території України є формою руху до членства, хоча Київ потребував оборонної зброї, щоб стримати російську агресію.

Хоча Москва переконана, що членство України в НАТО є лише питанням часу, в альянсі немає консенсусу щодо цього питання. Саме це і стало прикрою іронією сьогоднішньої ситуації.

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Проте блокування членства суперечило б ключовому принципу, який застосовується після холодної війни, згідно з ним європейські країни можуть вільно обирати власних союзників.

Водночас деякі західні лідери також поділяють занепокоєння, що Москва сприйме заяву про членство Києва в НАТО як сигнал для вторгнення в Україну.

У цій ситуації Байден не може забезпечити "юридичні зобов’язання", які Москва намагається отримати.

Перше завдання президента США полягає в тому, щоб не залишити сумнівів, що подальша агресія проти України передбачатиме санкції, які завдадуть Росії нестерпних витрат.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США готують "високоефективні економічні заходи, від яких вони утримувалися в минулому". Вашингтон повинен бути готовий іти до кінця, і партнери ЄС також мають приєднатися до США.

У той же час Байден повинен надіслати повідомлення про те, що США та західні партнери готові брати участь у переговорах з Москвою щодо реформування архітектури європейської безпеки, яка виглядає все більш нестійкою, але це може відбуватися лише за певних умов. Треба чітко пояснити, що для початку всі російські війська та техніка повинні повернутися на свої постійні бази.

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Президент США також має продемонструвати, що не може бути повернення до зон впливу в Європі, нав’язаних силою. Оточення Путіна неодноразово натякало, що вони хочуть отримати "нову Ялтинську конференцію", маючи на увазі зустріч 1945 року, на якій Сталін, Черчілль і Рузвельт "поділили" повоєнну Європу.

Майбутнє України не можна обговорювати "за спиною Києва", як того хоче Москва. Незаконна окупація Росією Криму та підтримка Кремлем війни на Донбасі мають бути частиною переговорів.

Навіть сама згода провести переговори ризикує здатися винагородою для Москви за агресію. Для досягнення успіху у переговорах знадобиться смілива та нестандартна дипломатія.

Підхід США має поєднувати жорсткість зі стимулами, які фактично допоможуть викрити блеф російського президента і дозволять вирватися з небезпечної спіралі, які створює Путін, резюмує видання.