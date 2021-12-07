В НАТО обещают поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности
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НАТО будет поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности, что станет также основой и для безопасности стран-членов Альянса.
Об этом заявила помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже в приветственном слове к международному форуму стратегических коммуникаций Kyiv Stratcom Forum 2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы в Украине как раз приобщаемся к развитию комплексного подхода словами, действиями и образами, с целью обеспечить безопасность мирной и преуспевающей Украины. Это закладывает основы для безопасности стран-членов НАТО, поэтому мы готовы будем поддерживать Украину во всех ваших усилиях. Эта поддержка будет не только продолжаться, она будет направлена на увеличение обороноспособности страны, развитие системы устойчивого реагирования, потому что это первая линия обороны при любых обстоятельствах", - сказала она.
Помощница генсека НАТО отметила, что поддержка Украины направлена на создание комплексного подхода со стороны всего украинского общества по развитию своих возможностей защищать себя для этого, как со стороны государства, так и со стороны частных организаций, бизнеса и гражданского общества.
Браже отметила, что сотрудничество в рамках совместных проектов, в частности, в рамках платформы Украина – НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине, не только дает дополнительный практический опыт украинцам, но и наоборот во многих случаях именно украинцы дают очень ценные знания и мудрость своим. натовским партнерам.
Она отметила, что Альянсу приятно работать в партнерских отношениях с Украиной, которые росли и углублялись как с НАТО, так и с ЕС. Браже также поблагодарила за знания и опыт, которым Украина уже делится с международным сообществом, учитывая свое приобщение к миротворческим миссиям ООН, также и тот опыт, который наше государство получает, преодолевая нападения России.
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Восемь лет --за это время можно было перевооружить армию
Оружие испытать в деле а не ждать ''помощь ''' сорокалетние
Катера с которыми через год будет больше проблем -- чем построить новые
А мы сумели уничтожить склады и отремонтировать несколько десятков
Танков из СССР
Покупаемых патроны во всех соседей /своего завода нет/
Третировать людей не надо просто армия должна быть готова
к военным действиям в любой момент
Каждый военный должен жить по армейскому закону --- устав
военкоматы должны за сутки после ч/ситуации начать плановую мобилизацию