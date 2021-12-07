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В НАТО обещают поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В НАТО обещают поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности

НАТО будет поддерживать Украину в комплексном развитии ее обороноспособности, что станет также основой и для безопасности стран-членов Альянса.

Об этом заявила помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже в приветственном слове к международному форуму стратегических коммуникаций Kyiv Stratcom Forum 2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в Украине как раз приобщаемся к развитию комплексного подхода словами, действиями и образами, с целью обеспечить безопасность мирной и преуспевающей Украины. Это закладывает основы для безопасности стран-членов НАТО, поэтому мы готовы будем поддерживать Украину во всех ваших усилиях. Эта поддержка будет не только продолжаться, она будет направлена ​​на увеличение обороноспособности страны, развитие системы устойчивого реагирования, потому что это первая линия обороны при любых обстоятельствах", - сказала она.

Помощница генсека НАТО отметила, что поддержка Украины направлена ​​на создание комплексного подхода со стороны всего украинского общества по развитию своих возможностей защищать себя для этого, как со стороны государства, так и со стороны частных организаций, бизнеса и гражданского общества.

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Браже отметила, что сотрудничество в рамках совместных проектов, в частности, в рамках платформы Украина – НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине, не только дает дополнительный практический опыт украинцам, но и наоборот во многих случаях именно украинцы дают очень ценные знания и мудрость своим. натовским партнерам.

Она отметила, что Альянсу приятно работать в партнерских отношениях с Украиной, которые росли и углублялись как с НАТО, так и с ЕС. Браже также поблагодарила за знания и опыт, которым Украина уже делится с международным сообществом, учитывая свое приобщение к миротворческим миссиям ООН, также и тот опыт, который наше государство получает, преодолевая нападения России.

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Сейчас выскочит опять Резников и опять захрюкает, что мы сами с усами!
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07.12.2021 15:43 Ответить
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07.12.2021 15:50 Ответить
Обіцянки - цяцянки! Потрібно ще позавчора!!!
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07.12.2021 15:54 Ответить
Проявляя озабоченность
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07.12.2021 15:54 Ответить
дадут три винтовки и старый катер
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07.12.2021 16:57 Ответить
НАТО НАТО --- сами должны готовы
Восемь лет --за это время можно было перевооружить армию
Оружие испытать в деле а не ждать ''помощь ''' сорокалетние
Катера с которыми через год будет больше проблем -- чем построить новые
А мы сумели уничтожить склады и отремонтировать несколько десятков
Танков из СССР
Покупаемых патроны во всех соседей /своего завода нет/
Третировать людей не надо просто армия должна быть готова
к военным действиям в любой момент
Каждый военный должен жить по армейскому закону --- устав
военкоматы должны за сутки после ч/ситуации начать плановую мобилизацию
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07.12.2021 16:03 Ответить
Есть лучше идея, где быстро взять более 300 000 военных. В Украине 350 000 полицейских и нацгвардии. Нужно обеспечить все полицейские участки автоматическим оружиеми и гранатометами. А Нацгвардии выделить тоже противотанковое оружие и подобную техниу.
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07.12.2021 18:11 Ответить
вже 8й рік підтримують, тільки стріляти нема з чого. коли нападуть, буде пізно
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07.12.2021 16:39 Ответить
в Будапешті ,під час роззброєння України ,США теж давали гарантії боронити недоторканість українських границь . Такіж самі брехуни ,як і рашист ,котрий теж гарантував недоторканність українських границь .
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07.12.2021 17:56 Ответить
 
 