В НАТО обіцяють підтримувати Україну в комплексній розбудові її обороноздатності

НАТО підтримуватиме Україну в комплексній розбудові її обороноздатності, що стане підвалиною і для безпеки країн-членів Альянсу також.

Про це заявила помічниця Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже у вітальному слові до міжнародного форуму стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2021, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в Україні саме долучаємося до розбудови комплексного підходу словами, діями та образами, з метою забезпечити безпеку мирної та процвітаючої України. Це закладає підвалини і для безпеки країн-членів НАТО, тому ми готові і будемо підтримувати Україну в усіх ваших зусиллях. Ця підтримка не лише триватиме, вона буде спрямована на збільшення обороноздатності країни, розбудови системи стійкого реагування, бо це перша лінія оборони за будь-яких обставин", - сказала вона.

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Помічниця генсека НАТО зауважила, що підтримка України спрямована на створення комплексного підходу з боку всього українського суспільства по розбудові своїх спроможностей боронити себе для цього, як з боку держави, так і з боку приватних організацій, бізнесу та громадянського суспільства.

Браже відзначила, що співпраця в рамках спільних проєктів, зокрема, в рамках платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні, не лише надає додатковий практичний досвід українцям, але й навпаки у багатьох випадках саме українці надають дуже цінні знання та мудрість своїм натівським партнерам.

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Вона зазначила, що Альянсу приємно працювати у партнерських відносинах з Україною, які зростали і поглиблювалися як із НАТО, так і з ЄС. Браже також подякувала за знання та досвід, яким Україна вже ділиться з міжнародною спільнотою з огляду на своє долучення до миротворчих місій ООН, так само і той досвід, який наша держава отримує, долаючи напади Росії.