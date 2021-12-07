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В НАТО обіцяють підтримувати Україну в комплексній розбудові її обороноздатності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В НАТО обіцяють підтримувати Україну в комплексній розбудові її обороноздатності

НАТО підтримуватиме Україну в комплексній розбудові її обороноздатності, що стане підвалиною і для безпеки країн-членів Альянсу також.

Про це заявила помічниця Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже у вітальному слові до міжнародного форуму стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2021, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в Україні саме долучаємося до розбудови комплексного підходу словами, діями та образами, з метою забезпечити безпеку мирної та процвітаючої України. Це закладає підвалини і для безпеки країн-членів НАТО, тому ми готові і будемо підтримувати Україну в усіх ваших зусиллях. Ця підтримка не лише триватиме, вона буде спрямована на збільшення обороноздатності країни, розбудови системи стійкого реагування, бо це перша лінія оборони за будь-яких обставин", - сказала вона.

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Помічниця генсека НАТО зауважила, що підтримка України спрямована на створення комплексного підходу з боку всього українського суспільства по розбудові своїх спроможностей боронити себе для цього, як з боку держави, так і з боку приватних організацій, бізнесу та громадянського суспільства.

Браже відзначила, що співпраця в рамках спільних проєктів, зокрема, в рамках платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні, не лише надає додатковий практичний досвід українцям, але й навпаки у багатьох випадках саме українці надають дуже цінні знання та мудрість своїм натівським партнерам.

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Вона зазначила, що Альянсу приємно працювати у партнерських відносинах з Україною, які зростали і поглиблювалися як із НАТО, так і з ЄС. Браже також подякувала за знання та досвід, яким Україна вже ділиться з міжнародною спільнотою з огляду на своє долучення до миротворчих місій ООН, так само і той досвід, який наша держава отримує, долаючи напади Росії.
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Сейчас выскочит опять Резников и опять захрюкает, что мы сами с усами!
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07.12.2021 15:43 Відповісти
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07.12.2021 15:50 Відповісти
Обіцянки - цяцянки! Потрібно ще позавчора!!!
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07.12.2021 15:54 Відповісти
Проявляя озабоченность
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07.12.2021 15:54 Відповісти
дадут три винтовки и старый катер
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07.12.2021 16:57 Відповісти
НАТО НАТО --- сами должны готовы
Восемь лет --за это время можно было перевооружить армию
Оружие испытать в деле а не ждать ''помощь ''' сорокалетние
Катера с которыми через год будет больше проблем -- чем построить новые
А мы сумели уничтожить склады и отремонтировать несколько десятков
Танков из СССР
Покупаемых патроны во всех соседей /своего завода нет/
Третировать людей не надо просто армия должна быть готова
к военным действиям в любой момент
Каждый военный должен жить по армейскому закону --- устав
военкоматы должны за сутки после ч/ситуации начать плановую мобилизацию
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07.12.2021 16:03 Відповісти
Есть лучше идея, где быстро взять более 300 000 военных. В Украине 350 000 полицейских и нацгвардии. Нужно обеспечить все полицейские участки автоматическим оружиеми и гранатометами. А Нацгвардии выделить тоже противотанковое оружие и подобную техниу.
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07.12.2021 18:11 Відповісти
вже 8й рік підтримують, тільки стріляти нема з чого. коли нападуть, буде пізно
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07.12.2021 16:39 Відповісти
в Будапешті ,під час роззброєння України ,США теж давали гарантії боронити недоторканість українських границь . Такіж самі брехуни ,як і рашист ,котрий теж гарантував недоторканність українських границь .
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07.12.2021 17:56 Відповісти
 
 