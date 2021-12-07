Вышедшего из "СН" нардепа Соху хотят исключить из комитета Совета

Проект постановления об отзыве Романа Сохи с должности члена Комитета ВР по цифровой трансформации зарегистрировал первый заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Текст проекта №6399 обнародован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Предложение исключить Соху из комитета обосновывается тем, что он был избран в его состав по квоте пропорционального представительства фракции "Слуги народа", членом которой в то время был. Но в ноябре 2021 года он заявил о выходе из фракции по собственному желанию.

Соху предлагают отозвать из комитета по вопросам цифровой трансформации и предоставить возможность фракции "СН" заполнить свою квоту пропорционального представительства в комитете.

Напомним, 30 ноября Соха вышел из состава "Слуги народа".

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