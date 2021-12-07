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Новости Политика Украины
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ВР (28732) Слуга народа (2547) Мотовиловец (40) Соха Роман (6)

Вышедшего из "СН" нардепа Соху хотят исключить из комитета Совета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вышедшего из

Проект постановления об отзыве Романа Сохи с должности члена Комитета ВР по цифровой трансформации зарегистрировал первый заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Текст проекта №6399 обнародован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Предложение исключить Соху из комитета обосновывается тем, что он был избран в его состав по квоте пропорционального представительства фракции "Слуги народа", членом которой в то время был. Но в ноябре 2021 года он заявил о выходе из фракции по собственному желанию.

Соху предлагают отозвать из комитета по вопросам цифровой трансформации и предоставить возможность фракции "СН" заполнить свою квоту пропорционального представительства в комитете.

Напомним, 30 ноября Соха вышел из состава "Слуги народа".

Читайте также: Из фракции "Слуга народа" могут выйти еще около 10 нардепов, - Соха
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Бубочки обижаются и дуют губки
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07.12.2021 19:12 Ответить
Клав він свій бур на слюг. Він мажиротарник і нічого йому зробити не зможуть.
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07.12.2021 19:28 Ответить
Ви не зрозуміли. З нардепов Слуги його виключити не можуть, а ось з комитета можуть, бо через цей комітет скоро спробують протягнути перепис населення з смартфона, а потім електронне голосування на вібори до ВР.
А Медведчук з Киваловим майстери по встановленню паралельних серверів.
А у Украиїни майже немае захисти від хакерських атак РФ, від которих немає надійного захисту даже у США.
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07.12.2021 21:10 Ответить
Страна в смартфоне, в чем проблема, уважаемый?
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07.12.2021 21:42 Ответить
А вже всім громадянам України подарували по смартфону?
До усіх населенних пунктів протягли оптико-волоконні лінії звязку?
Ні. Смартфонія це в нас на Печерському пагорбі.
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07.12.2021 22:26 Ответить
Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers


В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано

Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.

Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
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07.12.2021 21:24 Ответить
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07.12.2021 21:41 Ответить
Если предал один раз , значить предаст и второй раз
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07.12.2021 21:32 Ответить
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07.12.2021 21:50 Ответить
ну и наркоманов

Ох цей чарівний порошок...
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477
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07.12.2021 21:51 Ответить
 
 