Нардепа Соху, який вийшов із "СН", хочуть виключити з комітету Ради
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Проєкт постанови про відкликання Романа Сохи з посади члена Комітету ВР з питань цифрової трансформації зареєстрував перший заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.
Текст проєкту №6399 оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пропозиція виключити Соху з комітету обґрунтовується тим, що він був обраний до його складу за квотою пропорційного представництва фракції "Слуги народу", членом якої у той час був. Але у листопаді 2021 року він заявив про вихід із фракції за власним бажанням.
Тож Соху пропонують відкликати з комітету з питань цифрової трансформації і надати можливість фракції "СН" заповнити свою квоту пропорційного представництва у комітеті.
Нагадаємо, 30 листопада Соха вийшов зі складу "Слуги народу".
Будь ласка, зачекайте...
А Медведчук з Киваловим майстери по встановленню паралельних серверів.
А у Украиїни майже немае захисти від хакерських атак РФ, від которих немає надійного захисту даже у США.
До усіх населенних пунктів протягли оптико-волоконні лінії звязку?
Ні. Смартфонія це в нас на Печерському пагорбі.
В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано
Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.
Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
Ох цей чарівний порошок...
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477