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Новини Політика України
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ВР (11734) Слуга народу (2545) Мотовиловець (42) Соха Роман (6)

Нардепа Соху, який вийшов із "СН", хочуть виключити з комітету Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепа Соху, який вийшов із

Проєкт постанови про відкликання Романа Сохи з посади члена Комітету ВР з питань цифрової трансформації зареєстрував перший заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Текст проєкту №6399 оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропозиція виключити Соху з комітету обґрунтовується тим, що він був обраний до його складу за квотою пропорційного представництва фракції "Слуги народу", членом якої у той час був. Але у листопаді 2021 року він заявив про вихід із фракції за власним бажанням.

Тож Соху пропонують відкликати з комітету з питань цифрової трансформації і надати можливість фракції "СН" заповнити свою квоту пропорційного представництва у комітеті.

Нагадаємо, 30 листопада Соха вийшов зі складу "Слуги народу".

Також читайте: Із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще близько 10 нардепів, - Соха

Автор: Ольга Лузан
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Бубочки обижаются и дуют губки
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07.12.2021 19:12 Відповісти
Клав він свій бур на слюг. Він мажиротарник і нічого йому зробити не зможуть.
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07.12.2021 19:28 Відповісти
Ви не зрозуміли. З нардепов Слуги його виключити не можуть, а ось з комитета можуть, бо через цей комітет скоро спробують протягнути перепис населення з смартфона, а потім електронне голосування на вібори до ВР.
А Медведчук з Киваловим майстери по встановленню паралельних серверів.
А у Украиїни майже немае захисти від хакерських атак РФ, від которих немає надійного захисту даже у США.
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07.12.2021 21:10 Відповісти
Страна в смартфоне, в чем проблема, уважаемый?
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07.12.2021 21:42 Відповісти
А вже всім громадянам України подарували по смартфону?
До усіх населенних пунктів протягли оптико-волоконні лінії звязку?
Ні. Смартфонія це в нас на Печерському пагорбі.
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07.12.2021 22:26 Відповісти
Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers


В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано

Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.

Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
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07.12.2021 21:24 Відповісти
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07.12.2021 21:41 Відповісти
Если предал один раз , значить предаст и второй раз
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07.12.2021 21:32 Відповісти
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07.12.2021 21:50 Відповісти
ну и наркоманов

Ох цей чарівний порошок...
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477
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07.12.2021 21:51 Відповісти
 
 