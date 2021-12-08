Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Австралия не будет отправлять своих чиновников на зимние Олимпийские Игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет Reuters.

"Официальные представители правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. В то же время австралийские атлеты - уедут", - сказал Моррисон.

По его словам, это решение было принято из-за того, что Австралия не может открыть каналы для обсуждения с официальным Пекином нарушений прав человека в Синцзяне, а Китай препятствует импорту австралийских товаров.

"Австралийские чиновники уже несколько месяцев не получают возможности поговорить с китайскими коллегами, и общение ведется исключительно через дипломатов", - объясняет Reuters.

Моррисон подчеркнул, что любые дальнейшие торговые препятствия будут "полностью и абсолютно неприемлемыми".

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В то же время в Олимпийском комитете Австралии сообщили, что дипломатический бойкот не повлияет на 40 австралийских атлетов, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Как сообщалось, 6 декабря спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут командировать американских чиновников на зимние Олимпийские Игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. При этом она отметила, что американские спортсмены смогут принять участие в олимпийских соревнованиях.

Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.