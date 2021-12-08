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Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Австралия не будет отправлять своих чиновников на зимние Олимпийские Игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет Reuters.

"Официальные представители правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. В то же время австралийские атлеты - уедут", - сказал Моррисон.

По его словам, это решение было принято из-за того, что Австралия не может открыть каналы для обсуждения с официальным Пекином нарушений прав человека в Синцзяне, а Китай препятствует импорту австралийских товаров.

"Австралийские чиновники уже несколько месяцев не получают возможности поговорить с китайскими коллегами, и общение ведется исключительно через дипломатов", - объясняет Reuters.

Моррисон подчеркнул, что любые дальнейшие торговые препятствия будут "полностью и абсолютно неприемлемыми".

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В то же время в Олимпийском комитете Австралии сообщили, что дипломатический бойкот не повлияет на 40 австралийских атлетов, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Как сообщалось, 6 декабря спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут командировать американских чиновников на зимние Олимпийские Игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. При этом она отметила, что американские спортсмены смогут принять участие в олимпийских соревнованиях.

Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Автор: Наталя Джума
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На Олимпиаде главное - спортсмены, а не зажравшиеся чиновники.
А смотреть дома на диванах будут.
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08.12.2021 08:38 Ответить
Так этим узкоглазым и надо. Мы должны, как и наши добрые соседи литовцы, бороться с китайцами.
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08.12.2021 08:40 Ответить
Нашим дармоедам там тоже делать нечего.
Они потом, дома, примажутся к победам спортсменов и будут вызывать их "на ковёр".
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08.12.2021 08:46 Ответить
Какие победы? Это ЗИМНЯЯ олимпиада. шансов = 0!!! Разве что бубка с шестом в прыжках с трамплина победит
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08.12.2021 08:59 Ответить
Ну, тогда и мы можем смело объявлять бойкот.
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08.12.2021 09:12 Ответить
Борьба с китайцами заключается в ежегодном увеличении товарооборота и переносе всех своих производств в Китай - шоб мы так жили))))
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08.12.2021 09:00 Ответить
З рубрики: Острівний концтабір проти материкового...
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08.12.2021 09:03 Ответить
В Китае нарушают права человеков-чиновников?
Зачем отправлять спортсменов?
Если действительно хотите повлиять на ситуацию - разрывайте дипломатические отношения.
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08.12.2021 09:12 Ответить
Уже не так сильно зависит. Из-за того что Австралия поддержала расследование о том что корона возможно является продуктом Уханьского института у комичей сгорела жопа и они прекратили большую часть экспорта сельско-хозяйственных товаров из Австралии...в результате в Китае начался продовольственный кризис и паника с выгребанием всех продуктов из супермаркетов.
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08.12.2021 09:41 Ответить
Австралія не відряджатиме своїх урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. Джерело: https://censor.net/ua/n3303942

отето жгут, тоесть тот треш который сейчас в кенгурятнике на волне коронобесия это норма?
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08.12.2021 09:33 Ответить
Австралии зимняя олимпиада в принципе не интересна с ее пустынями да лесными пожарами. Напомю, Австралия единственый континент где даэе в горах нет снега.
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08.12.2021 09:49 Ответить
А Китай это заметит ?
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08.12.2021 09:58 Ответить
 
 