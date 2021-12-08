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Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Австралія не відряджатиме своїх урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скот Морісон, пише Reuters.

"Офіційні представники уряду Австралії не поїдуть в Китай на ці Ігри. Водночас австралійські атлети - поїдуть", - сказав Морісон.

За його словами, це рішення було ухвалено через те, що Австралія не може відкрити канали для обговорення з офіційним Пекіном порушення прав людини у Сінцзяні, а Китай перешкоджає імпорту австралійських товарів.

"Австралійські урядовці вже кілька місяців не отримують змогу поговорити із китайськими колегами, й спілкування ведеться винятково через дипломатів", - пояснює Reuters.

Морісон наголосив, що будь-які подальші торговельні перешкоди будуть "повністю й абсолютно неприйнятними".

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Водночас в Олімпійському комітеті Австралії повідомили, що дипломатичний бойкот не матиме впливу на 40 австралійських атлетів, які братимуть участь в Олімпіаді.

Як повідомляося, 6 грудня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не відряджатимуть американських урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. При цьому вона зазначила, що американські спортсмени зможуть брати участь в олімпійських змаганнях.

Олімпіада відбудеться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.

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На Олимпиаде главное - спортсмены, а не зажравшиеся чиновники.
А смотреть дома на диванах будут.
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08.12.2021 08:38 Відповісти
Так этим узкоглазым и надо. Мы должны, как и наши добрые соседи литовцы, бороться с китайцами.
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08.12.2021 08:40 Відповісти
Нашим дармоедам там тоже делать нечего.
Они потом, дома, примажутся к победам спортсменов и будут вызывать их "на ковёр".
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08.12.2021 08:46 Відповісти
Какие победы? Это ЗИМНЯЯ олимпиада. шансов = 0!!! Разве что бубка с шестом в прыжках с трамплина победит
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08.12.2021 08:59 Відповісти
Ну, тогда и мы можем смело объявлять бойкот.
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08.12.2021 09:12 Відповісти
Борьба с китайцами заключается в ежегодном увеличении товарооборота и переносе всех своих производств в Китай - шоб мы так жили))))
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08.12.2021 09:00 Відповісти
З рубрики: Острівний концтабір проти материкового...
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08.12.2021 09:03 Відповісти
В Китае нарушают права человеков-чиновников?
Зачем отправлять спортсменов?
Если действительно хотите повлиять на ситуацию - разрывайте дипломатические отношения.
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08.12.2021 09:12 Відповісти
Уже не так сильно зависит. Из-за того что Австралия поддержала расследование о том что корона возможно является продуктом Уханьского института у комичей сгорела жопа и они прекратили большую часть экспорта сельско-хозяйственных товаров из Австралии...в результате в Китае начался продовольственный кризис и паника с выгребанием всех продуктов из супермаркетов.
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08.12.2021 09:41 Відповісти
Австралія не відряджатиме своїх урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. Джерело: https://censor.net/ua/n3303942

отето жгут, тоесть тот треш который сейчас в кенгурятнике на волне коронобесия это норма?
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08.12.2021 09:33 Відповісти
Австралии зимняя олимпиада в принципе не интересна с ее пустынями да лесными пожарами. Напомю, Австралия единственый континент где даэе в горах нет снега.
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08.12.2021 09:49 Відповісти
А Китай это заметит ?
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08.12.2021 09:58 Відповісти
 
 