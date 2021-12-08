Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Австралія не відряджатиме своїх урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скот Морісон, пише Reuters.

"Офіційні представники уряду Австралії не поїдуть в Китай на ці Ігри. Водночас австралійські атлети - поїдуть", - сказав Морісон.

За його словами, це рішення було ухвалено через те, що Австралія не може відкрити канали для обговорення з офіційним Пекіном порушення прав людини у Сінцзяні, а Китай перешкоджає імпорту австралійських товарів.

"Австралійські урядовці вже кілька місяців не отримують змогу поговорити із китайськими колегами, й спілкування ведеться винятково через дипломатів", - пояснює Reuters.

Морісон наголосив, що будь-які подальші торговельні перешкоди будуть "повністю й абсолютно неприйнятними".

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Водночас в Олімпійському комітеті Австралії повідомили, що дипломатичний бойкот не матиме впливу на 40 австралійських атлетів, які братимуть участь в Олімпіаді.

Як повідомляося, 6 грудня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не відряджатимуть американських урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. При цьому вона зазначила, що американські спортсмени зможуть брати участь в олімпійських змаганнях.

Олімпіада відбудеться у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.