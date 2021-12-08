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Дело MH17: в Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дело MH17: в Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах сегодня, 8 декабря, в 10:00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17.

Согласно предварительному графику, заседания будут проходить 8-10 декабря и 20-24 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Из-за карантинных ограничений в здании суда все должны соблюдать обязательную дистанцию ​​1,5 метра, носить защитные маски.

Лица с легкими симптомами простуды или температурой в здание не будут допускаться.

Следить за процессом можно будет с помощью прямой трансляции.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.

Автор: Наталя Джума
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не набридло? вже восьмий(!) рiк одне й те саме! всiм вiдомо, що справа рушить з мiсця, коли эр-эфiя розвалиця чи буде знищена...
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08.12.2021 08:56 Ответить
Справу знищення літака над Локбері розслідували ще довше, але у підсумку Каддафі все одно застромили держака від мотики с сраку.
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08.12.2021 09:35 Ответить
Сегодня могут назвать день вынесения приговора *****.
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08.12.2021 09:03 Ответить
150_е заседание,и ещё 200 впереди🤡
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08.12.2021 09:06 Ответить
фарисеи... бесконечная тяганина кота за хвост , в расчете на то шо пока пукин жив- никакого приговора !!
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08.12.2021 09:10 Ответить
Все боятся ядерного оружия путина. Поэтому правосудия нет. Это позор.
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08.12.2021 09:13 Ответить
Та забудьте уже за этот самолёт. Судите и сами боитесь факта вынесения приговора.
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08.12.2021 09:17 Ответить
Може , так років через 150 ,винесуть "приговор" ,але уже посмертно всім винним !!!
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08.12.2021 09:20 Ответить
... а може й нагородять... теж посмертно
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08.12.2021 09:42 Ответить
Там огромное дело, более сотни томов. Пока вся процедура пройдёт - уйдут годы.
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08.12.2021 09:39 Ответить
 
 