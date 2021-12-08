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Новости Политика Украины
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Нацсовет_ТРВ (568) Шуфрич (939) телевидение (856) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Нацсовет по ТРВ проверит "Первый независимый" из-за Шуфрича

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацсовет по ТРВ проверит

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил дополнительную выездную проверку ООО "Тайм медиа" (логотип Первый независимый) из-за новых изменений в составе собственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа", такое решение регулятор принял 8 декабря на своем заседании.

Нацсовет проводил проверку после того, как получил письмо от СБУ.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, 98 сотрудников канала, владеющих процентом его собственности, передали Диане Панченко эти доли в управление. Суммарно доля Дианы Панченко в уставном капитале составляет 99%. То есть информации об 1% у регулятора нет, а фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной.

Регулятор произвел проверку компании. В результате Нацсовету предоставили документы о том, что Диана Панченко голосовала и принимала решения на общем собрании участников ООО "Медиахолдинг новости". Предоставлены копии отчетов и другие документы.

В регуляторе обратили внимание, что конечный бенефициарный собственник должен оказывать решающее влияние на хозяйственную деятельность компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купил 60% акций "Первого независимого", созданного сотрудниками "каналов Медведчука"

"Предоставленные объяснения, копии протоколов и отчетов не дают в полной мере проанализировать влияние Дианы Панченко на принятие решений", - отметил Оноприенко.

Также Нацсовет обратил внимание на то, что народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич объявил, что стал мажоритарным акционером телеканала Первый независимый. По сообщению сайта бывшего телеканала "112", доля Нестора Шуфрича – 60%. Остальные 40% остались в собственности коллектива.

"Есть признаки конфликта интересов у главы парламентского комитета", - отметил Оноприенко. По его мнению, Шуфрич может влиять на решения и комитета, и вещателя.

"Представитель комитета является нашим лицензиатом", - подчеркнула глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

В этой связи компания предоставила новые сведения об изменении собственности. Однако эта информация была неизвестна регулятору на момент проверки. Потому была назначена дополнительная проверка.

Автор: Анастасія Потіха
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Не чіпайте Шухріча! Він разом із сином біжить захищати Україну ще з березня 2014 року, із ними ще Юля Тимошенко біжить ***** вбивати...
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08.12.2021 15:09 Ответить
Казати не є здійснити .Одна із формул піару .
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08.12.2021 15:25 Ответить
Ну какой-же рыгоанал без своего телеанала. Им фюрер репоедов ***** как раз и башляет им за то, что эти шакалы гадят на Украину из своих телеаналов.
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08.12.2021 15:27 Ответить
нашо народні гроші витрачати на перевірки??
й так все всім відомо
шуфриняку на гілляку!!
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08.12.2021 15:31 Ответить
Что-то давно Шуфрича не *******.
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08.12.2021 15:38 Ответить
Несторе Івановичу,кажуть ви мочили у сортирі обох щурів?та ні,то був Шуфрич...
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08.12.2021 15:38 Ответить
Біда батьки Махна в тому,що він почав з білих...
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08.12.2021 17:12 Ответить
красные ему были социально близкими
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08.12.2021 18:07 Ответить
Пора йому в Одесу для профілакти приїхати.Після того як коридор просив у мінтяр,щось перестав їздити в місто герой.
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08.12.2021 15:39 Ответить
Импотенты едут попытаться диану панченко трахнуть,в то время,как эту ватницу нужно просто вздёрнуть.
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08.12.2021 15:45 Ответить
Шось шуфрича давно не хмиздили. Пора.
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08.12.2021 15:45 Ответить
во как полуумные заверещяли.
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08.12.2021 19:19 Ответить
 
 