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Новини Політика України
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Нацрада з ТРМ перевірить "Перший незалежний" через Шуфрича

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада з ТРМ перевірить

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила додаткову виїзну перевірку ТОВ "Тайм медіа" (логотип Перший незалежний) через нові зміни у складі власності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", таке рішення регулятор прийняв 8 грудня на своєму засіданні.

Нацрада проводила перевірку після того, як отримала лист від СБУ.

За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, 98 співробітників каналу, які володіють відсотком його власності, передали Діані Панченко ці частки в управління. Сумарно частка Діани Панченко у статутному капіталі складає 99%. Тобто інформації про 1% у регулятора немає, а фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.

Регулятор провів перевірку компанії. У результаті Нацраді надали документи про те, що Діана Панченко голосувала та одноосібно приймала рішення на загальних зборах учасників ТОВ "Медіахолдинг новини". Надані копії звітів та інші документи.

В регуляторі звернули увагу на те, що кінцевий бенефіціарний власник має здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність компанії.

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"Надані пояснення, копії протоколів та звітів не дають у повній мірі проаналізувати вплив Діани Панченко на прийняття рішень", - зазначив Онопрієнко.

Також Нацрада звернула увагу на те, що народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич оголосив, що став мажоритарним акціонером телеканалу Перший незалежний. За повідомленням сайту колишнього телеканалу "112", частка Нестора Шуфрича - 60%. Решта 40% залишилась у власності колективу.

"Є ознаки конфлікту інтересів у голови парламентського комітету", - зазначив Онопрієнко. На його думку, Шуфрич може впливати на рішення і комітету, і мовника.

"Представник комітету є нашим ліцензіатом", - підкреслила голова Нацради Ольга Герасим’юк.

У зв’язку з цим компанія подала нові відомості про зміну власності. Однак ця інформація була невідома регулятору на момент здійснення перевірки. Тому була призначена додаткова перевірка.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не чіпайте Шухріча! Він разом із сином біжить захищати Україну ще з березня 2014 року, із ними ще Юля Тимошенко біжить ***** вбивати...
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08.12.2021 15:09 Відповісти
Казати не є здійснити .Одна із формул піару .
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08.12.2021 15:25 Відповісти
Ну какой-же рыгоанал без своего телеанала. Им фюрер репоедов ***** как раз и башляет им за то, что эти шакалы гадят на Украину из своих телеаналов.
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08.12.2021 15:27 Відповісти
нашо народні гроші витрачати на перевірки??
й так все всім відомо
шуфриняку на гілляку!!
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08.12.2021 15:31 Відповісти
Что-то давно Шуфрича не *******.
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Несторе Івановичу,кажуть ви мочили у сортирі обох щурів?та ні,то був Шуфрич...
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Біда батьки Махна в тому,що він почав з білих...
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08.12.2021 17:12 Відповісти
красные ему были социально близкими
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08.12.2021 18:07 Відповісти
Пора йому в Одесу для профілакти приїхати.Після того як коридор просив у мінтяр,щось перестав їздити в місто герой.
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08.12.2021 15:39 Відповісти
Импотенты едут попытаться диану панченко трахнуть,в то время,как эту ватницу нужно просто вздёрнуть.
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08.12.2021 15:45 Відповісти
Шось шуфрича давно не хмиздили. Пора.
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08.12.2021 15:45 Відповісти
во как полуумные заверещяли.
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08.12.2021 19:19 Відповісти
 
 