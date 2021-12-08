Зеленский положительно оценил переговоры Байдена и Путина. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает вчерашние переговоры президента США Джо Байдена и российского коллеги Владимира Путина. Он также добавил, что более подробно прокомментирует результаты переговоров после диалога с президентом США.
Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что это положительно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ... Я считаю, что победа Украины в том, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства", - утверждает Зеленский.
Он также добавил, что более подробно прокомментирует результаты переговоров после диалога с президентом США. По его словам, диалог состоится завтра, поскольку такое время было предложено американской стороной.
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Нажаль, туди не увійшли (поки що) Польща, Латвія, Литва, Естонія. Все було досить швидко і, як не дивно, в коаліцію ввійшла Італія. Ну це таке.
Коаліція на підтримку України, але все ж...без України. Тому це не єсть гут!!!
Але, після відомої заяви на весь світ про переворот в Україні, на світовій політичній арені, з'явився новий політичний труп з яким ніхто не хоче мати справу.
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