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Зеленский положительно оценил переговоры Байдена и Путина. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает вчерашние переговоры президента США Джо Байдена и российского коллеги Владимира Путина. Он также добавил, что более подробно прокомментирует результаты переговоров после диалога с президентом США.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это положительно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ... Я считаю, что победа Украины в том, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства", - утверждает Зеленский.

Он также добавил, что более подробно прокомментирует результаты переговоров после диалога с президентом США. По его словам, диалог состоится завтра, поскольку такое время было предложено американской стороной.

Также читайте: Зеленскому следует прекратить игнорировать угрозу, суверенитет Украины интересует больше наших партнеров, чем власть, - Порошенко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+50
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08.12.2021 15:49
+37
Главный заглядыватель в глаз ***** может там чего-то оценивать?
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08.12.2021 15:50
+35
проснулся кокаиновый членограй... он что был на них чтобы оценивать?
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08.12.2021 15:50
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Молодец, Вовочка, присаживайся
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08.12.2021 18:32 Ответить
Говорят у Байдена прям отлегло после этой информации, он целые сутки места себе не находил, ждал одобрения от величайшего пианиста
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08.12.2021 18:43 Ответить
Байден ще "позитивно не оцінив" факт кримінальної справи відносно його сина? Завтра може запитати "підвищеним тоном".
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08.12.2021 18:55 Ответить
а що це оцінило, якщо до нього перезвонять лише післязавтра?
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08.12.2021 19:30 Ответить
Та й то не факт. У Байдена можуть з'явитись набагато важливіші справи, ніж розмови з тупим наркоманом.
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08.12.2021 21:26 Ответить
после утренней "пробежки" по "дорожке" оно потерло свой шнобель и позитивно оценило то, что даже не вдуплило ...
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08.12.2021 19:31 Ответить
Тебе Вова барахло в ломбарде оценивать Твоё призвание
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08.12.2021 19:44 Ответить
Дырявые бурки на блошином рынке.
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08.12.2021 21:29 Ответить
А зачем нам ЗЕ когда есть свой президент Джо Байден .
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08.12.2021 20:01 Ответить
Врегулювання війни... Шо ж воно меле!?
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08.12.2021 20:18 Ответить
Всяку дурню. Що придумало, те й базікає.
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08.12.2021 21:28 Ответить
щеленский просто в а...уе - Байден ни разу не сказал - Я президент Америки. Я не главнокомандующий, Я Верховный главнокомандующий.
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08.12.2021 20:22 Ответить
Який жалюгідний блазень на троні короля /Дмитро Чекалкин

https://www.youtube.com/watch?v=_oBj_hZxrcY
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08.12.2021 20:23 Ответить
Після онлайн перемовин Байдена і путіна (*****) була фактично створена нова антипутінська коаліція.
Нажаль, туди не увійшли (поки що) Польща, Латвія, Литва, Естонія. Все було досить швидко і, як не дивно, в коаліцію ввійшла Італія. Ну це таке.
Коаліція на підтримку України, але все ж...без України. Тому це не єсть гут!!!
Але, після відомої заяви на весь світ про переворот в Україні, на світовій політичній арені, з'явився новий політичний труп з яким ніхто не хоче мати справу.
Фото додано.
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08.12.2021 20:30 Ответить
Кого цікавить белктіння сміття
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08.12.2021 21:13 Ответить
Воно оценило…. Обдолбаный шу
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08.12.2021 21:39 Ответить
Поки що не видно позитивних ефектів від переговорів Байдена і Путіна, - МЗС Польщі
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08.12.2021 22:09 Ответить
*панутый
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08.12.2021 22:10 Ответить
Попри переговори Байдена та Путіна, зосередження російських військ в областях, що межують із підконтрольною українською владою територією, продовжується.
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09.12.2021 00:09 Ответить
Шёлнах, тля проклятая!
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09.12.2021 01:18 Ответить
В экономике это называется банкротство.Байден создаёт комитет,который будет заниматься делами банкрота.Ни и далее,как по учебнику,любой вариант.
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09.12.2021 06:53 Ответить
Пусть солярку купит для ВСУ .
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09.12.2021 07:22 Ответить
При Порохе - без України не слова про Україну, при клоуні - я позитивно оцінюю зустріч лівих людей про Україну ! Боже, який сором
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09.12.2021 07:48 Ответить
В общем не о чем
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09.12.2021 08:23 Ответить
іди на піаніно пограй, стратег хренов
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09.12.2021 08:43 Ответить
Кому-то интересны оценки этого баклана?
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09.12.2021 08:51 Ответить
Конечно, положительно- а как же ещё? Я бы тоже отнёсся положительно, если бы отпетлял от момента посмотреть карлику в глаза и жидко не обосраться... Не слышал я твоего сакраментального" Почему мы до сих пор не в НАТО?" в этот раз...
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10.12.2021 07:44 Ответить
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