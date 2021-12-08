Зеленський позитивно оцінив перемовини Байдена з Путіним. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює вчорашні перемовини президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США.
Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ... Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми наразі бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту – врегулюванні війни на сході нашої держави", - стверджує Зеленський.
Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США. За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=_oBj_hZxrcY
Нажаль, туди не увійшли (поки що) Польща, Латвія, Литва, Естонія. Все було досить швидко і, як не дивно, в коаліцію ввійшла Італія. Ну це таке.
Коаліція на підтримку України, але все ж...без України. Тому це не єсть гут!!!
Але, після відомої заяви на весь світ про переворот в Україні, на світовій політичній арені, з'явився новий політичний труп з яким ніхто не хоче мати справу.
Фото додано.