Зеленський позитивно оцінив перемовини Байдена з Путіним. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює вчорашні перемовини президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ... Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми наразі бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту – врегулюванні війни на сході нашої держави", - стверджує Зеленський.

Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США. За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.

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