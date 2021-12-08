УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8487 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Війна
12 799 130
Байден (2328) війна (56641) Зеленський (17470) Путін (21449) Росія (47279) США (14499) Пленкович (24)

Зеленський позитивно оцінив перемовини Байдена з Путіним. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює вчорашні перемовини президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США.

Про це він заявив сьогодні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ... Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми наразі бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту – врегулюванні війни на сході нашої держави", - стверджує Зеленський.

Він також додав, що детальніше прокоментує результати перемовин після діалогу із президентом США.  За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.

Читайте також: Кулеба про вчорашні перемовини Байдена і Путіна: Контакт слугує засобом стримування та деескалації

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
08.12.2021 15:49
+37
Главный заглядыватель в глаз ***** может там чего-то оценивать?
показати весь коментар
08.12.2021 15:50
+35
проснулся кокаиновый членограй... он что был на них чтобы оценивать?
показати весь коментар
08.12.2021 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Молодец, Вовочка, присаживайся
показати весь коментар
08.12.2021 18:32 Відповісти
Говорят у Байдена прям отлегло после этой информации, он целые сутки места себе не находил, ждал одобрения от величайшего пианиста
показати весь коментар
08.12.2021 18:43 Відповісти
Байден ще "позитивно не оцінив" факт кримінальної справи відносно його сина? Завтра може запитати "підвищеним тоном".
показати весь коментар
08.12.2021 18:55 Відповісти
а що це оцінило, якщо до нього перезвонять лише післязавтра?
показати весь коментар
08.12.2021 19:30 Відповісти
Та й то не факт. У Байдена можуть з'явитись набагато важливіші справи, ніж розмови з тупим наркоманом.
показати весь коментар
08.12.2021 21:26 Відповісти
после утренней "пробежки" по "дорожке" оно потерло свой шнобель и позитивно оценило то, что даже не вдуплило ...
показати весь коментар
08.12.2021 19:31 Відповісти
Тебе Вова барахло в ломбарде оценивать Твоё призвание
показати весь коментар
08.12.2021 19:44 Відповісти
Дырявые бурки на блошином рынке.
показати весь коментар
08.12.2021 21:29 Відповісти
А зачем нам ЗЕ когда есть свой президент Джо Байден .
показати весь коментар
08.12.2021 20:01 Відповісти
Врегулювання війни... Шо ж воно меле!?
показати весь коментар
08.12.2021 20:18 Відповісти
Всяку дурню. Що придумало, те й базікає.
показати весь коментар
08.12.2021 21:28 Відповісти
щеленский просто в а...уе - Байден ни разу не сказал - Я президент Америки. Я не главнокомандующий, Я Верховный главнокомандующий.
показати весь коментар
08.12.2021 20:22 Відповісти
Який жалюгідний блазень на троні короля /Дмитро Чекалкин

https://www.youtube.com/watch?v=_oBj_hZxrcY
показати весь коментар
08.12.2021 20:23 Відповісти
Після онлайн перемовин Байдена і путіна (*****) була фактично створена нова антипутінська коаліція.
Нажаль, туди не увійшли (поки що) Польща, Латвія, Литва, Естонія. Все було досить швидко і, як не дивно, в коаліцію ввійшла Італія. Ну це таке.
Коаліція на підтримку України, але все ж...без України. Тому це не єсть гут!!!
Але, після відомої заяви на весь світ про переворот в Україні, на світовій політичній арені, з'явився новий політичний труп з яким ніхто не хоче мати справу.
Фото додано.
показати весь коментар
08.12.2021 20:30 Відповісти
Кого цікавить белктіння сміття
показати весь коментар
08.12.2021 21:13 Відповісти
Воно оценило…. Обдолбаный шу
показати весь коментар
08.12.2021 21:39 Відповісти
Поки що не видно позитивних ефектів від переговорів Байдена і Путіна, - МЗС Польщі
показати весь коментар
08.12.2021 22:09 Відповісти
*панутый
показати весь коментар
08.12.2021 22:10 Відповісти
Попри переговори Байдена та Путіна, зосередження російських військ в областях, що межують із підконтрольною українською владою територією, продовжується.
показати весь коментар
09.12.2021 00:09 Відповісти
Шёлнах, тля проклятая!
показати весь коментар
09.12.2021 01:18 Відповісти
В экономике это называется банкротство.Байден создаёт комитет,который будет заниматься делами банкрота.Ни и далее,как по учебнику,любой вариант.
показати весь коментар
09.12.2021 06:53 Відповісти
Пусть солярку купит для ВСУ .
показати весь коментар
09.12.2021 07:22 Відповісти
При Порохе - без України не слова про Україну, при клоуні - я позитивно оцінюю зустріч лівих людей про Україну ! Боже, який сором
показати весь коментар
09.12.2021 07:48 Відповісти
В общем не о чем
показати весь коментар
09.12.2021 08:23 Відповісти
іди на піаніно пограй, стратег хренов
показати весь коментар
09.12.2021 08:43 Відповісти
Кому-то интересны оценки этого баклана?
показати весь коментар
09.12.2021 08:51 Відповісти
Конечно, положительно- а как же ещё? Я бы тоже отнёсся положительно, если бы отпетлял от момента посмотреть карлику в глаза и жидко не обосраться... Не слышал я твоего сакраментального" Почему мы до сих пор не в НАТО?" в этот раз...
показати весь коментар
10.12.2021 07:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 