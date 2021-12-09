Аварийное состояние складов боеприпасов угрожает национальной безопасности, - Совет общественного контроля НАБУ

Хранение военных боеприпасов на аварийных арсеналах, строительство которых заблокировано компаниями с орбиты застройщика НМ, чревато национальной безопасностью Украины.

Такое заявление сделал Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Для страны, ведущей войну, иметь взрывы и пожары на военных складах неприемлемо. Склады не строятся! Боеприпасы хранятся ненадлежащим образом. И это прямая угроза национальной безопасности Украины. Это коррупция и хищение там, где это может стоить государству жизней людей", – говорится в распространенном заявлении.

Также в нем изложены факты, ранее озвучивавшие ряд СМИ в своих расследованиях по строительству трех арсеналов в Калиновке, Богдановке и Цветохе, которые Минобороны в 2018 году заказало у компаний "Северо-Украинский Строительный Альянс" и "БК "УКРБУДМОНТАЖ".

В частности, как сообщалось в многочисленных расследованиях, компании по орбите Микитася получили почти 1 млрд гривен авансовых платежей. Но с октября 2019 прекратили строительные работы, а к уже выполненным в Минобороны были серьезные замечания. Поэтому военные обратились в суд, старые контракты разорвали и заключили договоры с новыми подрядчиками.

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Однако "СК "Укрстроймонтаж" и "Северо-Украинский Строительный Альянс" фактически блокируют строительные работы на военных складах, подвергая всю страну опасности.

В заявлении Совета общественного контроля НАБУ также отмечается, что Национальная полиция, ГБР и НАБУ открыли четыре уголовных производства по хищению средств на строительстве этих арсеналов.

Напомним, проблема с аварийными арсеналами уже неоднократно поднималась в СМИ. В частности, в расследовании "Цензор.НЕТ" говорилось, что готовность первой очереди арсеналов составляет 10% в Калиновке и 11% в Богдановке, а подрядчики, связанные с Микитасем, не могут даже отчитаться о выполненных работах. Также эксперты обращали внимание на то, что украинские суды (в частности Хозяйственный суд Киева) в прошлом подыгрывали скандальным компаниям и принимали решения, которые ставят под угрозу обороноспособность государства и безопасность миллионов украинцев.

К примеру, судья Спичак заблокировал выполнение оборонного заказа по строительству арсеналов, а судья Привалов запретил Минобороны проводить тендеры для выбора новых подрядчиков.

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Судья Яковенко утвердил план санации "ПУБА", позволив не возвращать аванс, а строить склады еще 10 лет.

Еще одна судья Данилова признала новые контракты военных недействительными и остановила строительство. После такого решения – подала в отставку.

Сейчас судебные процессы продолжаются. По свидетельству СМИ, следующее заседание должно состояться 14 декабря – будут рассматривать апелляцию на решение судьи Диниловой. И интересно посмотреть, как поведет себя суд теперь, учитывая большой общественный резонанс по этой теме – примет справедливое решение или снова заблокирует строительство, создаст коллапс в системе оборонного заказа и подорвет обороноспособность государства, в то время как в стране уже не первый год идет война.