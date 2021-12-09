Аварійний стан складів боєприпасів загрожує національній безпеці, - Рада громадського контролю НАБУ

Зберігання військових боєприпасів на аварійних арсеналах, будівництво яких заблоковано компаніями з орбіти забудовника М.Микитася, загрожує національній безпеці України.

Таку заяву зробила Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, передає Цензор.НЕТ.

"Для країни, що веде війну, мати вибухи та пожежі на військових складах неприйнятно. Склади не будуються! Боєприпаси зберігаються у неналежний спосіб. І це є прямою загрозою національній безпеці України. Це є корупцією та розкраданням там, де це може вартувати державі життів людей", - йдеться в поширеній заяві.

Також у ній викладені факти, які раніше озвучували низка ЗМІ у своїх розслідуваннях щодо будівництва трьох арсеналів у Калинівці, Богданівці та Цвітосі, які Міноборони у 2018 році замовило у компаній "Північно-Український Будівельний Альянс" і "БК "УКРБУДМОНТАЖ".

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Зокрема, як повідомлялося у численних розслідуваннях, компанії з орбіти Микитася отримали майже 1 млрд. гривень авансових платежів. Але з жовтня 2019 року припинили будівельні роботи, а до вже виконаних у Міноборони були серйозні зауваження. Тож військові звернулися до суду, старі контракти розірвали і заключили договори з новими підрядниками.

Однак "БК "Укрбудмонтаж" та "Північно-Український Будівельний Альянс" фактично блокують будівельні роботи на військових складах, наражаючи всю країну на небезпеку.

У заяві Ради громадського контролю НАБУ також зазначається, що Національна поліція, ДБР та НАБУ відкрили чотири кримінальні провадження щодо розкрадання коштів на будівництві цих арсеналів.

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Нагадаємо, проблема з аварійними арсеналами вже неодноразово підіймалася у ЗМІ. Зокрема, у розслідуванні "Цензор.НЕТ" йшлося, що готовність першої черги арсеналів становить 10% у Калинівці і 11% в Богданівці, а підрядники, пов’язані з Микитасем, не можуть навіть відзвітувати про виконані роботи. Також експерти звертали увагу на те, що українські суди (зокрема, Господарський суд Києва) в минулому підігрували скандальним компаніям і приймали рішення, які ставлять під загрозу обороноздатність держави та безпеку мільйонів українців.

Наприклад, суддя Спічак заблокував виконання оборонного замовлення з будівництва арсеналів, а суддя Привалов заборонив Міноборони проводити тендери для вибору нових підрядників.

А суддя Яковенко затвердив план санації "ПУБА", дозволивши не повертати аванс, а будувати склади ще 10 років.

Ще одна суддя Данилова визнала нові контракти військових недійсними та зупинила будівництво. Після такого рішення – подала у відставку.

Наразі судові процеси ще тривають. За свідченням ЗМІ, наступне засідання має відбутися 14 грудня – будуть розглядати апеляцію на рішення судді Динилової. І цікаво подивитись, як поведе себе суд тепер, враховуючи великий суспільний резонанс щодо цієї теми – прийме справедливе рішення чи знову заблокує будівництво, створить колапс в системі оборонного замовлення та підірве обороноздатність держави, в той час як в країні уже не перший рік іде війна.

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