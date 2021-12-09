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Новости Война
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Украина предлагает "рождественское" перемирие на Донбассе

Украина предлагает

С целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина предлагает принять 10 конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На фоне приближения зимы, закрытие линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники - лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - заявил Цимбалюк.

По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

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Необходимо возобновить работу всех существующих КПВВ вдоль линии столкновения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья, а также доработать план разминирования, ведь "люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле", сказал дипломат.

Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

Цимбалюк добавил, что на основе международного механизма должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения. Также нужно усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников.

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По его мнению, следует повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.

"Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявил Цимбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.

Автор: 

ОБСЕ (4874) Донбасс (26955) перемирие (1586) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+13
Що чергове відведення ЗСУ !! Зелена пліснява продовжує здачу України !!!)))
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09.12.2021 19:48
+10
Так і бачу як сєпари обширяються і будуть блюсті перемир я
Вони ж такі дисципліновані і тверезодумаючі.
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09.12.2021 19:47
+10
Ці тупорилі орки самі себе одолєют, головне їм в цьому не заважати
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09.12.2021 19:49
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Свєрх зєльоніє чєлавєчкі)) (звук, обережно, іськонно русскій язьік)
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09.12.2021 19:46 Ответить
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09.12.2021 20:59 Ответить
Так і бачу як сєпари обширяються і будуть блюсті перемир я
Вони ж такі дисципліновані і тверезодумаючі.
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09.12.2021 19:47 Ответить
Ці тупорилі орки самі себе одолєют, головне їм в цьому не заважати
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09.12.2021 19:49 Ответить
Це навіть не орки - це пещерні расцєянські гобліни )

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09.12.2021 19:56 Ответить
Підарахи
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09.12.2021 20:01 Ответить
А откуда у мордвы и татарвы Рождество???
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10.12.2021 08:59 Ответить
Пристреліть хтось цього цимбалника
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09.12.2021 19:47 Ответить
Розкрийте поняття Пристреліть хтось цього цимбалника. Цимбалісти тут НАПЕВНО ні до чого. Кореспондента УНІАН в тилу ворога розстрілювати забороняю. То є НАША і ПРАВИЛЬНА людина.
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09.12.2021 21:21 Ответить
Может Зеля и на цимбалах умеет членом играть?
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09.12.2021 21:24 Ответить
Задля виходу "з глухого кута" на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, зокрема й нове "різдвяне" перемир'я.

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, Джерело:
Питання розкрите відносно правильної та вашої людини?
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09.12.2021 21:52 Ответить
Пиши на тверезу голову,а не абияк..
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09.12.2021 21:59 Ответить
Ти драгер судячи з всього😂😂😂.
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09.12.2021 22:04 Ответить
драгери цензора не читають, недоумку. Марш звідси,гниль
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09.12.2021 22:07 Ответить
Судячи з твоїх реплік так недоумок тут ти!
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09.12.2021 22:21 Ответить
Що чергове відведення ЗСУ !! Зелена пліснява продовжує здачу України !!!)))
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09.12.2021 19:48 Ответить
ще не закінчили попереднє "вбивче перемир'я",як будуть починати наступне таке ж саме,як і не закінчене
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09.12.2021 19:48 Ответить
Різдвяне ? Ну це точно , ЗЕСанта попреця з мішком ніштяків до сепарів )
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09.12.2021 19:48 Ответить
А що, попереднє вже зіпсувалося?
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09.12.2021 20:06 Ответить
Лучшее перемирие это когда оккупант глубоко закопан ... и мирно кормит червячков ...
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09.12.2021 20:11 Ответить
пуйло нападать собрался а у зе-биллов всё "перемир'я" та "розведення"...
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09.12.2021 20:18 Ответить
8-ой год войны а он еще не напал ?
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09.12.2021 20:44 Ответить
зелины корпоративы - то святое..(
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09.12.2021 20:22 Ответить
Так а на яке Різдво ? На те що весь світ святкує чи на московське ?
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09.12.2021 20:23 Ответить
Ой, ***...
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09.12.2021 20:27 Ответить
А що так можна? Різдв'яне перемир'я під час всеосяжного?
Дебіли навіть не розуміють, що намагаючись досягнути чергового перемир'я, тим самим доводять що попереднє не діє.
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09.12.2021 20:34 Ответить
глупо начинать новое если старые не действовали
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09.12.2021 20:34 Ответить
Твою ж мать...
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09.12.2021 20:35 Ответить
зелох просрал, свой план Бе...
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09.12.2021 20:37 Ответить
А мне, только что, Компания сообщила: выезжать мне, аж 5 января, на замену.
Понятно, ничего, кроме радости, я не испытал. Новый Год с женой и с котами... Это- подарок.
Давно я не слышал в Мариуполе крупный калибр... Неприятная штука... Низкая, всепроникающая частота разрывов... Уступает только прилету "Градов"...
Потому, я, понятно, за это перемирие.
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09.12.2021 20:38 Ответить
чем дальше люди от эпицентра неприятностей, тем они более воинственные. самая боевая дияспора в канаде
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10.12.2021 09:24 Ответить
а как же прошлое, усрались
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09.12.2021 20:40 Ответить
Неправильное название новости. Не "Украина предлагает перемирие", а рашистский агент Дерьмак предлагает перемирие, в ходе которого рашисты будут гачить по нашим хлопцам, будучи уверенными в отсутствии адекватной ответки.
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09.12.2021 20:45 Ответить
Гитлеру зимой 1945 очень не хватало рождественского перемирия. но тогда украинская ссыкливая элитка еще не родилась.
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09.12.2021 20:45 Ответить
Ты очень плохо знаешь историю Украины,вернее совсем не знаешь...в 1944 году в Украине был свой министр обороны и руководящие элиты...а 26 июня 1945 года Украина стала соучредителем ООН...,по факту Украина была тогда государством...
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09.12.2021 20:59 Ответить
я же написал "ссыкливая"..... это ссыкливая была элита?
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09.12.2021 21:01 Ответить
неспособный зе, подписался что он далее неспособный....
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09.12.2021 20:48 Ответить
Це коли завжди буда ;отвєтка; і кацапи щодня оплакували як не ;Сохатово; так ;Якута; з ;Шнирьом;?
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09.12.2021 20:58 Ответить
А что сейчас нет перемирия Зе?
Идёт по следам порошенко, новогодние, рождественское, пасхальное, последнего звонка, урожая, первый звонок, осеннее перемирие.
И каждое перемирие выполняют по приказу зе и ермака, только украинские солдаты.
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09.12.2021 20:59 Ответить
Что в.а.зелин замирится решил? А кпвв на фига открывать? Шо своих шпионов мало? Пусть сидят в своём гетто и не квакают
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09.12.2021 21:02 Ответить
Перемирие было и в 1 Мировую войну с братанием рюсскаго и немецкого быдла..хотите фото? не вопрос...
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09.12.2021 21:02 Ответить
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09.12.2021 21:07 Ответить
А шо тот режим "перемирия", который каждый день "не нарушается" все-таки не работает?

А я верил, что не смотря на каждодневные обстрелы и жертвы тишина очень хорошая.
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09.12.2021 21:19 Ответить
Ну и правильно верил. По крайней мере, возле Мариуполя- тихо. То есть- совсем тихо. О стрелковом- не знаю.
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09.12.2021 21:21 Ответить
Там и до ЗЕ было не громко уже.
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09.12.2021 21:22 Ответить
Это значит что опять введут штрафы за ответку оркам
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09.12.2021 21:29 Ответить
Маріуполь звільняли ЗСУ.
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09.12.2021 21:42 Ответить
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09.12.2021 21:43 Ответить
А сейчас какое перемирие, как называется, кто помнит?
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09.12.2021 22:18 Ответить
А що, попереднє, неосяжне та "безтермінове перемир'я " вже скінчилося?
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10.12.2021 07:19 Ответить
 
 