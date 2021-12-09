Украина предлагает "рождественское" перемирие на Донбассе

С целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина предлагает принять 10 конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На фоне приближения зимы, закрытие линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники - лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - заявил Цимбалюк.

По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

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Необходимо возобновить работу всех существующих КПВВ вдоль линии столкновения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья, а также доработать план разминирования, ведь "люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле", сказал дипломат.

Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

Цимбалюк добавил, что на основе международного механизма должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения. Также нужно усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников.

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По его мнению, следует повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.

"Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявил Цимбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.