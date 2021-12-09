Украина предлагает "рождественское" перемирие на Донбассе
С целью выхода из "тупика" на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина предлагает принять 10 конкретных шагов, включая новое "рождественское" перемирие.
Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На фоне приближения зимы, закрытие линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники - лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - заявил Цимбалюк.
По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".
Необходимо возобновить работу всех существующих КПВВ вдоль линии столкновения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья, а также доработать план разминирования, ведь "люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле", сказал дипломат.
Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.
Цимбалюк добавил, что на основе международного механизма должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть обеспечен беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения. Также нужно усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников.
По его мнению, следует повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.
"Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявил Цимбалюк.
Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.
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Вони ж такі дисципліновані і тверезодумаючі.
Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, Джерело:
Питання розкрите відносно правильної та вашої людини?
Дебіли навіть не розуміють, що намагаючись досягнути чергового перемир'я, тим самим доводять що попереднє не діє.
Понятно, ничего, кроме радости, я не испытал. Новый Год с женой и с котами... Это- подарок.
Давно я не слышал в Мариуполе крупный калибр... Неприятная штука... Низкая, всепроникающая частота разрывов... Уступает только прилету "Градов"...
Потому, я, понятно, за это перемирие.
Идёт по следам порошенко, новогодние, рождественское, пасхальное, последнего звонка, урожая, первый звонок, осеннее перемирие.
И каждое перемирие выполняют по приказу зе и ермака, только украинские солдаты.
А я верил, что не смотря на каждодневные обстрелы и жертвы тишина очень хорошая.